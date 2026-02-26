Промты для создания песни в нейросети: промпты для музыки и аудио ИИ — полный практический гид

Как работает промт для музыки, какие блоки обязательно указывать, как писать запросы для нейросети, много примеров на русском языке — чтобы вы могли сразу копировать и адаптировать. Также добавлю список типовых ошибок, таблицу конструктора и FAQ.
Готовые идеи и расширенная база примеров: промты для нейросети музыка
Как нейросеть понимает ваш запрос и почему один промт “попадает”, а другой нет
Музыкальная нейросеть “считывает” из текста сигналы: жанр, настроение, темп, инструменты, структуру, тип вокала, характер звучания и даже предпочтения по сведению (например, “вокал впереди”, “плотный низ”). Поэтому промт для создания музыки — это не просьба “сделай красиво”, а инструкция, где вы расставляете приоритеты.
Главное правило: в запросе должны быть якоря (жанр + настроение + темп) и 2–6 уточнений, которые действительно важны. Перегруженный запрос тоже вреден: нейросеть начинает “метаться” между условиями.
Мини-словарь: слова, которые реально влияют на результат
Чтобы уверенно писать промт для создания песни, достаточно понимать несколько опорных параметров.
Жанр и поджанр
Пишите конкретно: поп, поп-рок, рэп, синт-поп, хаус, драм-н-бэйс, инди-рок, русская народная и т. п.
Если важна эпоха — уточните: “в духе начала 2000-х”, “в эстетике 80-х”.
Темп и ритм
Можно указывать BPM (например, 120) или словами: медленно / средне / быстро. Для танцевальных треков темп — критический параметр.
Инструменты и аранжировка
Укажите 2–5 главных источников звучания: гитары, пианино, синтезаторы, живые барабаны, 808-бас, струнные, гармоника, балалайка, хор.
Вокал и эмоция
Полезно уточнять: мужской/женский вокал, мягкий/грубый, интимный/сильный, речитатив/пение.
Структура
Минимум: куплет–припев. Лучше: интро → куплет → предприпев → припев → куплет → припев → бридж → финальный припев.
Как написать промт для музыки: универсальная формула
Если вы не хотите каждый раз изобретать велосипед, используйте один шаблон. Он же отвечает на вопрос как написать промт для музыки так, чтобы результат был стабильным.
Формула “скелет”
Жанр/поджанр
Настроение
Темп
Инструменты
Вокал (если нужен)
Структура
Пример (на русском):
промт для музыки: “Современный поп-рок, вдохновляющее настроение, темп 112 BPM, гитары + живые барабаны + бас, мужской эмоциональный вокал, структура: куплет–припев–куплет–припев–бридж–финальный припев.”
Формула “коммерческий”
Добавьте 4 уточнения:
короткое интро (например, 4–6 секунд)
сильный хук в припеве
длительность (например, 2:30–2:50)
требования к звучанию (вокал впереди, чистый микс, плотный низ)
Так получается полноценный промт для генерации музыки, который чаще приводит к “дорогому” звучанию.
Какие функции Ranvik собраны в одной платформе?
Нейросеть для изображений — создаёт иллюстрации и фотореалистичные сцены по текстовому описанию, улучшает качество (резкость, детализацию), выполняет ретушь и автоматически убирает фон.
Нейросеть для текста — помогает писать и редактировать материалы: статьи, посты, описания, карточки товаров. Поддерживает перевод, генерацию идей и проработку сценариев, сюжетов и концепций.
Нейросеть для видео — превращает текстовые запросы в видеоролики, упрощает монтаж, добавляет субтитры, анимацию и современные визуальные эффекты.
ИИ для аудио — подходит для озвучки, создания фоновой музыки и генерации песен в нужном стиле и жанре.
Анимация фото — «оживляет» статичные изображения: добавляет движение и преобразует кадр в короткий видеоклип.
Озвучка текста — формирует естественное звучание речи с настройками голоса: тембр, интонация и эмоции под конкретную задачу.
Генератор песен — собирает трек по заданным параметрам: жанр, тип вокала, аранжировка и структура композиции.
Подборки промптов для фото — готовые шаблоны запросов, которые помогают получать более точные, выразительные и детализированные изображения.
Подборки промптов для видео — примеры команд и сценарные заготовки для быстрого создания качественного AI-видео без длительных проб и ошибок.
Чат GPT в России — удобный помощник для задач на русском языке: тексты, идеи и работа с визуальными запросами.
Сообщество по нейросетям — подборка кейсов и идей, показывающих практическую пользу технологий в реальных проектах.
Промпты для генерации музыки — набор готовых запросов для создания песен: можно указать жанр, темп, настроение, структуру, язык и тип вокала, а также уточнить инструменты, аранжировку и желаемый характер звучания.
Как написать промт для песни: пошаговый алгоритм
Определите задачу: демо, фон для видео, трек под рекламу, джингл, танцевальная версия, баллада.
Зафиксируйте “три кита”: жанр, настроение, темп.
Укажите инструменты и подачу (2–5 ключевых деталей).
Задайте структуру (чтобы песня не разваливалась).
Добавьте ограничения: без длинного интро, без “клубного дропа”, без автотюна, без слишком агрессивных ударных.
Сгенерируйте 3–5 вариантов и уточняйте: “сделай припев цепче”, “меньше реверберации”, “больше живых барабанов”.
Так вы собираете устойчивый промт для ии песни, а не надеетесь на случай.
Промт для создания текста песни: как получать куплеты и припевы, которые можно петь
Отдельно важная тема — промт для написания текста песни. В большинстве случаев лучше сначала сделать лирику, затем музыку (или наоборот, если у вас уже есть инструментал).
Что обязательно указать
тема (о чём песня)
персона (я/мы/он/она)
стиль речи (разговорный, поэтичный, минимализм)
структура (2 куплета, припев, бридж)
рифма (простая/сложная/без рифмы)
1–2 ключевые фразы для припева
Пример:
промт для создания текста песни: “Напиши текст песни на русском: 2 куплета по 8 строк, припев 4 строки, бридж 4 строки. Тема: взрослая ‘не любовь’ без токсичности, с ноткой надежды. Стиль: современная поп-лирика, простые рифмы, живой разговорный язык. В припеве — яркий хук, который легко запоминается.”
Это хорошие промты для текстов песен, которые дают “певучий” результат.
Таблица-конструктор: из чего собирать промпт (для музыки и песни)
Блок
Что писать
Пример на русском
Жанр
основной стиль
“поп”, “рэп”, “инди-рок”, “русская народная”
Настроение
эмоция/сцена
“ностальгия”, “драйв”, “интимно”, “празднично”
Темп
BPM или словами
“120 BPM”, “средний темп”, “быстро”
Инструменты
2–5 ключевых
“гармоника, балалайка, живые барабаны”
Вокал
тип и подача
“женский мягкий вокал”, “рэп-куплеты”
Структура
схема
“куплет–припев–бридж–припев”
Ограничения
что исключить
“без длинного интро”, “без тяжёлого дропа”
Промты для написания песен: типовые сценарии (все примеры на русском)
Ниже — рабочие промты для написания песен, которые можно копировать и менять детали под вашу задачу.
Демо “под ключ”
промт для создания песни: “Поп-баллада, интимное и трогательное настроение, темп 78 BPM, пианино + струнные + лёгкие пады, женский мягкий вокал, структура: интро 5 сек → куплет → припев → куплет → припев → бридж → финальный припев, длительность 2:40, вокал в центре, чистое звучание.”
Короткий джингл
промт песня создать: “Короткий рекламный джингл, бодрый поп, темп 140 BPM, яркая гитара + хлопки + лёгкие синтезаторы, длительность 20 секунд, простой припев-хук, позитивная энергия, без длинного вступления.”
Музыка для рилс/видео без вокала
промпт для музыки: “Лёгкий лоу-фай хип-хоп, темп 85 BPM, мягкие барабаны, тёплый бас, джазовые аккорды, виниловая текстура, ровный луп, длительность 60 секунд, без вокала.”
Стилизация без копирования
промт для генерации музыки: “Синт-поп в эстетике 80-х, ностальгия, темп 98 BPM, аналоговые синтезаторы, арпеджио, характерный ‘сухой’ рабочий барабан, яркий припев, мелодия простая и запоминающаяся.”
Промт для стилей песен: как управлять жанром без лишних слов
Чтобы промт для стилей песен работал, описывайте не “как у кого-то”, а признаки звучания.
“Инди-рок: звонкие гитары, живые барабаны, немного ‘комнатного’ воздуха, честный вокал, припев крупнее куплета.”
“Евродэнс 90-х: прямой бочковый ритм, яркие синт-лиды, простая гармония, энергичный припев.”
“Русская народная: гармоника, балалайка, хоровые подпевки, праздничный характер, под танец.”
Промты для ии музыки: набор готовых “кубиков” для сборки
Вот “коробка деталей”, из которой удобно собирать промты для ии музыки.
Настроение
“светлая ностальгия”
“драйв и уверенность”
“меланхолия, но с надеждой”
“праздник, веселье, хоровод”
Инструменты
“пианино + струнные”
“гитары + живые барабаны”
“808-бас + чёткие хай-хэты”
“гармоника + балалайка + хлопки”
Структура
“короткое интро 4–6 секунд, затем куплет–припев, без длинных проигрышей”
“обязательный бридж перед финальным припевом”
Так вы быстро делаете промпты для создания музыки под разные задачи.
Промт песни для Суно: как писать запросы, чтобы звучало “дороже”
Если вы делаете треки в Suno, старайтесь писать запросы коротко и по делу: жанр, настроение, темп, инструменты, вокал, структура, требования к вступлению и припеву. Это и есть хороший промт песни для суно.
Пример:
“Современная поп-песня, горько-сладкое настроение, темп 112 BPM, плотные барабаны и тёплый бас, яркий хук в припеве, женский выразительный вокал, структура: куплет → предприпев → припев → куплет → припев → бридж → финальный припев, длительность 2:30, короткое интро.”
Также полезно держать отдельную подборку промты стилей музыки для suno, чтобы быстро менять жанры и атмосферу.
Готовые промты для песен: подборка по жанрам (все на русском)
Ниже — готовые промты для песен под популярные задачи. Смените темп/инструменты/настроение — и получите новый трек.
Поп и поп-рок
промт для генерации песни: “Современный поп, вдохновляющая энергия, темп 118 BPM, яркие синтезаторы и гитары, хлопки, мужской уверенный вокал, короткое интро, припев с сильным хуком, длительность 2:20, чистое радио-звучание.”
промт для создания музыки: “Поп-рок, энергично, темп 124 BPM, перегруженные гитары, плотные барабаны, большой припев, ощущение стадиона, без длинных соло.”
Рэп
промт для песни рэп: “Трэп-рэп, тёмная уверенность, темп 145 BPM, 808-бас, чёткие хай-хэты, минималистичная мелодия, куплеты речитативом, припев напевный и цепкий, без излишней автотюн-каши.”
промты для написания музыки: “Классический хип-хоп, темп 92 BPM, пыльные барабаны, семплированные джазовые аккорды, виниловая текстура, ровный грув, без вокала.”
Рок
промты для рок песен: “Альтернативный рок, сырой драйв, темп 140 BPM, гитарный рифф-хук, живые барабаны, грубоватый мужской вокал, структура куплет–припев, припев шире и громче куплета.”
Спец-запросы “под песню”: как делать стилизацию корректно
Иногда вы хотите получить трек “по мотивам” — по эмоции и типу аранжировки. Важно: не копировать мелодию и текст, а описывать настроение, темп, инструменты и сюжет.
«Нелюбовь / Не любовь»
промт под песню нелюбовь: “Современная поп-баллада про ‘нелюбовь’, горькое послевкусие, темп 92 BPM, пианино и мягкие пады, струнные на припеве, интимный женский вокал, хук в припеве, структура: куплет–припев–куплет–припев–бридж–финальный припев.”
промт под песню не любовь: “Грустный поп с надеждой, темп 88 BPM, минималистичное пианино, лёгкая перкуссия, эмоциональный вокал, текст про отпускание и взросление, без токсичных формулировок.”
промт для танца под песню нелюбовь: “Танцевальная поп-версия темы ‘нелюбовь’, темп 120 BPM, грувовый бас, яркие синтезаторы, прямой ритм, припев максимально цепкий, чистое клубное звучание без тяжёлого дропа.”
промт танца под песню не любовь: “Средне-темповый танцевальный поп, темп 118 BPM, современный бит, эмоциональный припев, контраст куплетов и припева, короткое вступление.”
промт для видео под песню нелюбовь: “Идея клипа: ночной город, неон и дождь, один герой, чередование крупных планов в куплетах и динамичных монтажных склеек в припеве, финал — рассвет и облегчение.”
А если вам нужно заложить строку как идею (без цитирования):
ты живешь одной своей любовью песня промт: “Сделай оригинальный текст на русском с идеей ‘ты живёшь одной своей любовью’ как смыслом, без прямой цитаты. Тема — зависимость, которая превращается в свободу. Структура: 2 куплета, припев, бридж. Простые рифмы, яркий хук.”
«Гости из будущего»
промт под песню гости из будущего: “Русский синт-поп в настроении начала 2000-х, романтика и лёгкая грусть, темп 105 BPM, воздушные пады, мягкий электронный бит, чистый женский вокал, мелодичный припев, структура куплет–припев–бридж–припев.”
промт на песню гости из будущего: “Поп-электро, ностальгия и мечтательность, темп 108 BPM, яркий синт-лид, мягкий бас, куплеты спокойные, припев шире и громче, текст про время и память.”
«Гармоника / Сыпь, гармоника»
промт на песню гармоника: “Русская народная плясовая, темп 140 BPM, гармоника лидирует, балалайка ритмом, притопы и хлопки, хоровые подпевки, весело и ярмарочно, припев по принципу ‘вопрос–ответ’.”
промт на песню сыпь гармоника: “Быстрая народная песня, темп 150 BPM, мощный рифф гармоники, ощущение деревенского праздника, простой запоминающийся припев, минимум современной обработки.”
промт для русской народной песни: “Традиционная русская народная, средний темп, гармоника + балалайка + хор, сюжетная лирика, тёплая естественная запись, без электронных ударных.”
Снегурочка и “сказочный фолк”
промт песни снегурочки: “Сказочная зимняя песня про Снегурочку, мягкое волшебство, темп 92 BPM, колокольчики, струнные, хор на припеве, русский текст с зимними образами, нежный хук.”
Поэтичная лирика “в духе классики”
промт на песню есенина: “Напиши оригинальный текст на русском с деревенскими образами и тихой меланхолией, понятные метафоры, простая рифма, 2 куплета и припев, затем предложи мелодию и аранжировку: акустическая гитара, мягкие струнные, спокойный темп.”
Промты для обложки песни: примеры на русском
Если вы делаете релиз, визуал должен соответствовать жанру и читаться в маленьком размере. Вот промты для обложки песни:
“Обложка сингла: минимализм, один символ, крупная типографика, контрастный фон, современный поп.”
“Обложка: уютная комната, тёплый свет, дождь за окном, лёгкое зерно, эстетика лоу-фай.”
“Обложка: зимняя сказка, снежный лес, тёплый фонарь, иллюстративный стиль, мягкие детали, квадрат 1:1.”
Частые ошибки, из-за которых ИИ делает “не то”
Слишком общий запрос: “сделай красивую песню”.
Противоречия: “медленно” + “очень танцевально быстро”.
Нет структуры: трек превращается в поток.
Слишком много инструментов: “всё сразу” даёт кашу.
Не задана эмоция: нейросеть выбирает “средний” вариант.
Нет требований к вступлению: получаете длинное интро, которое убивает коммерческий формат.
Ключевые фразы: как встраивать их в промт лаконично
Если вам важно естественно использовать конкретные формулировки, держите их как “ярлыки задач”. Например:
промт для создания песни — когда нужен полный трек со структурой.
промт для генерации песни — когда вы делаете несколько версий и выбираете лучшую.
промт для генерации музыки — когда нужен инструментал/фон.
промт для написания текста песни — когда сначала делаете лирику.
А для Suno — фиксируйте стиль: промт песни для суно + жанр/настроение/темп/структура.
FAQ: 5 коротких ответов на частые вопросы
1) Как написать промт для песни, если я не знаю жанр?
Начните с настроения и темпа: “меланхоличная, средний темп 110 BPM”. Затем добавьте инструменты (“пианино и гитара”) и структуру. После 3–5 генераций станет понятно, к какому жанру ближе — и вы уточните.
2) Почему промт для музыки работает, а песня с вокалом — хуже?
Вокал сложнее: нужно задавать тип голоса, манеру, эмоцию и место вокала в миксе. Плюс важно ограничить длину интро и прописать припев-хук.
3) Что важнее: темп или инструменты?
Если вы делаете танцевальный трек — темп и ритм важнее. Если делаете народную стилизацию — инструменты важнее (гармоника/балалайка/хор).
4) Можно ли делать “под конкретную песню”?
Лучше формулировать как стилизацию по признакам: эпоха, настроение, темп, инструменты, структура. Так вы избегаете копирования и получаете оригинальный результат.
5) Как быстро собрать библиотеку готовых промтов для песен?
Сделайте 10–15 базовых шаблонов по жанрам и храните их как конструктор. Для расширения используйте подборки на странице: готовые промты для песен
Финальная памятка: идеальный промт за 20 секунд
Скопируйте и подставьте свои значения:
промт для ии для создания песни:
“Жанр: ___ . Настроение: ___ . Темп: ___ BPM. Инструменты: ___ . Вокал: ___ . Структура: интро 5 сек → куплет → предприпев → припев → куплет → припев → бридж → финальный припев. Припев — самый цепкий элемент. Длительность 2:30–2:50. Без длинных проигрышей.”
Реклама: ООО «Даймонд Смарт», ИНН: 5009137016, erid: 2W5zFJGUopV
Начать дискуссию