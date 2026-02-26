Весенняя ИИ-фотосессия: как получить стильные весенние кадры в нейросети и какие промпты реально работают в 2026 году

ИИ-генерация фото решают эту задачу без студии, визажистов и сложной логистики. Вы можете быстро собрать серию изображений под нужный стиль, а затем аккуратно довести результат до коммерческого качества: для блога, карточек услуг, рекламы, обложек, поздравлений, портфолио, постеров.
Как сделать весеннюю нейрофотосессию так, чтобы она выглядела натурально, соответствовала трендам и проходила «проверку на живость». Я дам рабочую структуру промптов, готовые идеи под разные сценарии (семья, дети, девушки, пожилые пары, животные, тюльпаны, день рождения), а также чек-листы по свету, композиции и типичным ошибкам.
Используйте нейросеть для генерации изображений и вдохновляющих референсов для весенней фотосессии.
Топ-8 популярных промптов под Весеннюю фотосессию
Почему весна идеально подходит для нейросетевой фотосессии
Весенние сюжеты помогают нейросетям выдавать «правдоподобную магию»: нежные фоны, естественную палитру, узнаваемые детали (тюльпаны, сакура, мокрый асфальт после дождя, свет в золотой час). Здесь легко сделать кадр эмоциональным даже без сложного сценария.
В коммерческих задачах весенняя тема особенно сильна, потому что:
она сезонная и хорошо конвертит в рекламе (обновление, подарки, забота, семья);
подходит почти любому продукту и услуге (красота, одежда, обучение, праздники, семейные истории);
позволяет играть стилями — от лайфстайла до «editorial fashion».
И ещё важный момент: весна сама по себе добавляет смысла. Даже простой портрет в парке воспринимается как история.
Какой результат считать «хорошим»: критерии коммерческого качества
Чтобы изображения работали на сайт и продвижение, смотрите не только на красоту, но и на признаки качества:
естественная анатомия и мимика (руки, пальцы, зубы, глаза);
логичный свет (откуда источник, есть ли мягкие тени);
адекватная оптика (фокусное расстояние, глубина резкости);
цельность стиля (серия выглядит как одна съёмка, а не набор случайных картинок);
композиция под задачу (есть место под текст, баннер, заголовок);
высокое разрешение и чистые детали (особенно для печати и рекламы).
Если один из пунктов «сыпется», фото будет ощущаться нейросетевым, а это снижает доверие.
Где делать нейрофото и как встроить это в сайт
Самая удобная стратегия для бизнеса — не просто «сгенерировать картинки», а собрать мини-производство:
создаёте 20–40 исходников в одном стиле;
отбираете 10–12 лучших;
используете их как визуальную основу для лендинга, блога, соцсетей и объявлений;
повторяете цикл раз в сезон.
Если нужен понятный инструмент, который заточен под работу с изображениями, попробуйте сервис на сайте: https://ranvik.ru/image — он удобен как «точка входа» для быстрых экспериментов со стилями, улучшением качества и подготовкой визуала под публикацию.
Главная формула промпта для весенних фото: чтобы нейросеть понимала вас с первого раза
Промпт для изображений, который даёт стабильный результат, почти всегда похож на техзадание фотографу. Он состоит из блоков:
Сюжет: кто в кадре и что происходит.
Локация и сезонные детали: парк, набережная, улица после дождя, тюльпаны, цветущие деревья.
Свет: golden hour, мягкий пасмурный свет, контровой свет, рассеянное солнце.
Оптика и стиль съёмки: 35mm / 50mm, f/1.8, документальный лайфстайл, fashion editorial, кинематографично.
Композиция: крупный план, ростовой, правило третей, место под текст.
Качество: high detail, natural skin texture, realistic.
Ограничения (negative prompts): без лишних рук, без деформаций, без текста/водяных знаков, без мультяшности.
Эта структура помогает получать серии, которые выглядят единообразно.
Как сделать «правдоподобие»: 7 настроек смысла, которые часто забывают
Чтобы кадр «заземлялся», добавляйте в описание реальные мелочи:
влажные дорожки после дождя, отражения в лужах;
тонкая ветка с почками на переднем плане;
лёгкий ветер (волосы, подол платья);
кофе-на-вынос, бумажный пакет с цветами;
пыльца в воздухе в контровом свете;
весенние оттенки одежды (молочный, небесный, пудровый, шалфейный);
лёгкая неидеальность (чуть смятая ткань, естественные складки).
Нейросети любят конкретику, а зритель любит «жизнь». Комбинация — почти гарантия естественного результата.
Как не получить «пластик»: ошибки, которые выдают ИИ-фото
Самые частые проблемы:
слишком гладкая кожа → добавляйте “natural skin texture”, “subtle pores”, “realistic”.
неправильный свет на лице → фиксируйте источник: “soft side light”, “backlight”.
кадры без воздуха → просите “natural depth”, “foreground bokeh”.
одно и то же лицо на всех картинках (если вы не делаете «персону») → меняйте возраст, типаж, особенности.
Отдельно: не перегружайте промпт словами «ультра», «супер», «максимально». В коммерческих изображениях лучше работает спокойное, точное описание.
Какие функции Ranvik собраны в одной платформе?
Нейросеть для изображений — генерирует иллюстрации и фотореалистичные сцены по текстовому запросу, повышает качество (резкость и детализацию), делает ретушь и автоматически удаляет фон.
Нейросеть для текста — помогает создавать и редактировать контент: статьи, посты, описания и карточки товаров. Поддерживает перевод, генерацию идей и проработку сценариев, сюжетов и концепций.
Нейросеть для видео — превращает текстовые запросы в ролики, упрощает монтаж, добавляет субтитры, анимацию и современные визуальные эффекты.
Нейросеть для аудио — подходит для озвучки, создания фоновой музыки и генерации песен в нужном жанре и стиле.
Оживить фото — «оживляет» статичные изображения: добавляет движение и преобразует кадр в короткий клип.
Озвучка текста — создаёт естественное звучание речи с настройкой голоса под задачу: тембр, интонация и эмоции.
Генератор песен — формирует трек по заданным параметрам: жанр, тип вокала, аранжировка и структура композиции.
Подборки промптов для фото — готовые шаблоны запросов, которые помогают получать более точные, выразительные и детализированные изображения.
Подборки промптов для видео — примеры команд и сценарные заготовки для быстрого создания качественного AI-видео без долгих проб и ошибок.
Чат GPT в России — удобный помощник для русскоязычных задач: тексты, идеи и работа с визуальными запросами.
Сообщество по нейросетям — коллекция кейсов и идей, показывающих, как технологии помогают в реальных проектах.
Промпты для генерации музыки — набор готовых запросов для создания песен с гибкой настройкой: жанр, темп, настроение, структура, язык и тип вокала, а также инструменты, аранжировка и общий характер звучания.
Тренды весенней нейрофотографии: что сейчас выглядит современно
Ниже — направления, которые «читаются» актуально и подходят под разные ниши:
Натуральный лайфстайл
Похоже на репортаж: прогулка, смех, движение, неидеальная поза, живые эмоции. Отлично конвертит для семейных услуг, обучения, психологии, wellness.
Editorial-fashion в городе
Чёткая композиция, стильная одежда, выразительная поза, городская геометрия. Работает для брендов одежды, салонов красоты, личных блогов.
Кинематографичный пастельный минимализм
Мягкая палитра, много воздуха, немного «плёночного» характера. Хорошо для сайтов услуг, где важны доверие и спокойствие.
«Цветы крупно» и микродетали
Тюльпаны, ветки, лепестки, руки с букетом, детали образа. Подходит для маркетплейсов, флористики, подарков.
База: универсальные промпты, которые можно адаптировать под любой сюжет
Чтобы вы могли быстро стартовать, вот подход «шаблон + переменные». Сначала вы пишете основу, затем меняете пару слов: локацию, одежду, эмоцию, оптику, время суток.
Пример шаблона:
персонаж/персонажи + действие
локация + весенние детали
свет + время
оптика + стиль
качество + реализм
ограничения
Дальше — конкретные готовые варианты, распределённые по сценариям.
Весеннее фото через нейросеть: как получить серию, а не случайный удачный кадр
Один хороший кадр — это приятно. Но для продвижения нужна серия: на главную, на услуги, на статьи, на баннеры. Поэтому работайте «пакетом»:
Выберите один стиль (лайфстайл / fashion / плёнка / кино).
Зафиксируйте палитру (например, молочный + розовый + зелень).
Зафиксируйте оптику (35mm или 50mm) и формат кадра (вертикаль 4:5 для соцсетей и универсальности).
Сделайте 10–15 генераций с небольшими вариациями поз и ракурсов.
Из них соберите 6–9 изображений, которые выглядят как одна фотосессия.
Так вы превращаете ИИ-генерацию в управляемый процесс, а не «лотерею».
Идеи для весенней фотосессии: 20 сюжетов, которые хорошо смотрятся в ИИ
Ниже — идеи, которые стабильно дают красивый результат и подходят под коммерческие задачи:
прогулка по парку после дождя, отражения в лужах;
кофе и букет, городской утренний свет;
чтение книги на лавочке среди цветущих деревьев;
велосипед, лёгкое пальто, ветер;
пикник на пледе, пастельная еда и посуда;
съёмка на набережной с мягким контровым светом;
портрет у витрины цветочного магазина;
руки с тюльпанами крупным планом;
семейная прогулка с шарфами и лёгкими куртками;
детский смех, мыльные пузыри, весеннее солнце;
собака или кот в цветущем саду;
стильный fashion-кадр на фоне архитектуры;
кадр в движении: шаг, разворот, подол платья;
«плёночный» портрет на фоне зелени;
романтика: пара идёт, держась за руки;
день рождения в парке с небольшим тортом и свечой;
минималистичная студийная весна (светлый фон + цветы);
тёплый кардиган и цветущий куст в кадре;
детский сад: «праздник весны» в декорациях;
портрет в поле с мягким боке.
Дальше я дам промпты под ключевые типы съёмок.
Промт для весеннего фото: рабочий универсальный вариант
Вот базовый вариант, который хорошо адаптируется:
промт для весеннего фото:
«Естественный портрет на улице весной, мягкий солнечный свет, цветущие деревья на заднем плане, лёгкий ветер, натуральная текстура кожи, реалистичная фотография, 50mm, f/1.8, shallow depth of field, film color grading, high detail, без текста и водяных знаков, без деформаций рук, без лишних пальцев».
Используйте его как основу и меняйте персонажа, одежду и локацию.
Промт для весеннего фото для ИИ: как добавить стиль бренда
Чтобы изображения соответствовали вашему позиционированию, добавьте 2–3 «бренд-метки»:
настроение: calm, joyful, romantic, energetic;
фактура: film grain, soft haze, crisp editorial;
палитра: pastel, warm, muted, airy.
промт для весеннего фото для ии (пример):
«Женщина 30 лет, спокойная улыбка, прогулка по набережной весной, пастельная палитра, тёплый мягкий свет на закате, лёгкая дымка, реалистичная фотография, editorial lifestyle, 35mm, natural skin texture, место под текст справа, без артефактов и лишних объектов».
Так вы получаете кадр, который можно сразу ставить в шапку сайта или в баннер.
Промпт весеннее фото: короткая версия для быстрых генераций
Иногда нужен лаконичный запрос, чтобы быстро накидать варианты.
промпт весеннее фото (коротко):
«Весна, городской парк, портрет в естественном свете, пастельные цвета, реализм, 50mm, мягкое боке, натуральная кожа, без текста».
Потом, когда понравится направление, расширяйте.
Промт для нейросети фото весенние: что обязательно указать, чтобы не получить «сюр»
Эта фраза часто используется как общий запрос, но чтобы результат был контролируемым, уточняйте:
место (парк/улица/сад/набережная);
время (утро/закат/пасмурно);
оптика (35mm/50mm);
стиль (лайфстайл/editorial/плёнка).
промт для нейросети фото весенние (пример):
«Параметры: реалистичная фотография, весенний парк, цветущие деревья, мягкий рассеянный свет, 35mm, лёгкая плёнка, естественные эмоции, без мультяшности, без текста, без деформаций».
Весенняя фотосессия на улице: как просить «правильный» свет и фон
Уличная весна — это либо золотой час, либо пасмурная «софтбокс-погода». В промпте лучше выбрать одно, иначе свет может стать противоречивым.
Полезные формулировки:
“golden hour backlight, rim light” — для сияния по краям волос;
“overcast soft light, smooth shadows” — для ровного лица;
“spring foliage bokeh, blooming trees” — для красивого фона;
“wet pavement reflections” — для атмосферности.
Если вы делаете серию, закрепите один тип света на всю подборку — так кадры будут смотреться цельно.
Весенняя фотосессия ИИ: когда нейросеть лучше реальной съёмки
ИИ-съёмка выигрывает, если:
вам нужна скорость (визуал за один вечер);
вы хотите много вариаций одного образа;
нужно сделать несколько сценариев без переодеваний и выездов;
вы создаёте контент-план на месяц;
нужно «дотянуть» стиль до уровня бренда, даже если исходные фото разные.
Но есть и ограничения: если нужна юридически строгая идентификация человека (например, документы), нейрогенерация не подходит. Для маркетинга и иллюстраций — отлично.
Промты для ИИ фотосессии весенние: формула серии из 9 кадров
Чтобы собрать цельную подборку, делайте так:
3 кадра — крупные портреты (эмоция, лицо, детали).
3 кадра — ростовые (образ, одежда, движение).
3 кадра — сюжетные (цветы, кофе, взаимодействие, предметы).
промты для ии фотосессии весенние (пример для серии):
«Серия из 9 кадров в одном стиле: женщина 25–30 лет, весна в городе, пастельный гардероб, мягкий свет, реалистичная фотография, 35mm, natural skin texture, film look, единая цветокоррекция, без текста и артефактов».
После этого вы создаёте 9 отдельных промптов, меняя только позу и композицию, сохраняя стиль.
Промты для весенней фотосессии: идеи по стилям, которые хорошо заходят в Google
Для SEO-страницы важно, чтобы картинки соответствовали ожиданиям пользователя по запросу. Поэтому под разные намерения (in-tent) нужны разные стили:
Для «нежно и романтично»
пастель, контровой свет, цветущие деревья, тюльпаны, мягкое боке.
Для «стильно и модно»
editorial-fashion, чёткая геометрия города, контрастные аксессуары, уверенные позы.
Для «семейно и тепло»
лайфстайл, движение, взаимодействие, объятия, детские эмоции, природный свет.
Для «празднично»
шарики, маленький торт, свечи, цветы, лёгкие улыбки.
Ниже — точечные промпты под самые популярные сценарии.
Промт для весенней фотосессии нейросети: пример «под ключ» для универсального лайфстайла
промт для весенней фотосессии нейросети:
«Лайфстайл-фотосессия весной: человек в светлой одежде, прогулка в парке среди цветущих деревьев, естественный смех, мягкий рассеянный свет, реалистичная фотография, 50mm, f/1.8, лёгкая плёнка, натуральная кожа, мягкое боке, без текста, без водяных знаков, без деформаций рук и лица».
Этот вариант хорошо подходит и под личные соцсети, и под коммерческий сайт услуг.
Весенняя фотосессия с цветами: как добиться «дорогого» кадра
Цветы — не просто реквизит, а композиционный инструмент. Три техники, которые стабильно дают «дорогой» вид:
цветы на переднем плане (частично размытые) → глубина и объём;
один доминирующий цвет (например, белые + розовые) → стильная палитра;
контровой свет → лепестки «светятся», кадр становится живым.
Просите нейросеть про «hands holding bouquet close to camera», «foreground bokeh flowers», «soft backlight».
Весенняя фотосессия с тюльпанами: готовые формулировки для разных задач
Тюльпаны — весенний символ, который отлично работает для поздравлений, рекламы и сторис. Чтобы избежать «кислотных» цветов, добавляйте “natural tones”, “soft pastel”, “realistic petals texture”.
Идеи сюжетов:
девушка с букетом в городе, утро;
семейная прогулка с тюльпанами у мамы;
крупный план рук с букетом;
тюльпаны на фоне окна и мягкого света.
Промт для фотосессии девушек весенняя: трендовый «город + нежность»
промт для фотосессии девушек весенняя:
«Две подруги 20–25 лет, весенняя прогулка по городу, пастельные тренчи, лёгкий ветер, естественный смех, мягкий свет, реалистичная фотография, 35mm, editorial lifestyle, film grain, натуральные оттенки кожи, красивое боке, без текста и без артефактов».
Это один из самых конверсионных форматов для соцсетей и рекламы.
Весенняя фотосессия девушек: как сделать кадры разнообразными и не повторяться
Чтобы серия не выглядела однообразной, меняйте:
дистанцию (крупный, средний, ростовой);
действие (идут, смеются, смотрят на цветы, поправляют волосы);
фон (парк, улица, набережная, у цветочного магазина);
реквизит (кофе, букет, зонт после дождя).
Плюс: добавляйте кадр «деталь» — руки с цветами, серьги, воротник, ткань. Он связывает серию и делает её «живой».
Промт для фотосессии нейросети женщин весенние: мягкий портрет без «глянца»
промт для фотосессии нейросети женщин весенние:
«Женщина 35–45 лет, естественный портрет в весеннем парке, мягкий пасмурный свет, натуральная кожа и текстура, спокойная улыбка, реалистичная фотография, 50mm, мягкое боке, приглушённые пастельные цвета, без чрезмерного ретуширования, без текста и артефактов».
Такой стиль отлично подходит для экспертных блогов, психологов, преподавателей, коучей, специалистов услуг.
Весенняя семейная фотосессия: что добавить в промпт, чтобы кадр был «про отношения»
Семейные нейрофото часто ломаются на эмоциях: лица будто «вежливо улыбаются». Чтобы стало тепло, описывайте действие:
«папа поднимает ребёнка на руки»;
«мама поправляет шарфик»;
«семья идёт, держась за руки»;
«смех, разговор, движение».
Ещё помогает уточнение “candid moment”, “natural interaction”, “documentary style”.
Детская весенняя фотосессия: как получить живые эмоции и безопасный визуал
Дети в ИИ легко превращаются в «кукольных». Противоядие:
просите “natural child proportions”, “natural skin texture”;
избегайте слишком сложного макияжа и взрослых образов;
добавляйте действие: пузыри, бег, смех, цветы в руках.
В коммерческом контенте важно, чтобы кадр был нейтральным и доброжелательным: мягкий свет, спокойная палитра, минимум визуального шума.
Весенняя фотосессия для девочки: нежные сюжеты, которые не выглядят постановочно
Обычно лучше всего работают:
платье пастельного оттенка + венок из маленьких цветов;
шарики и пузыри;
прогулка с маленьким букетом;
кадр на уровне глаз ребёнка (важно указать в промпте ракурс).
весенняя фотосессия для девочки хорошо смотрится, если вы просите нейросеть про «искреннее удивление», «смех», «движение», а не «идеальную позу».
Весенняя фотосессия в детском саду: как описывать декор и не уйти в «кислоту»
Для «садиковских» сюжетов важно держать баланс: празднично, но не слишком ярко. Просите:
«пастельные декорации», «мягкий свет», «натуральные материалы»;
избегайте “neon”, “hyper saturated”.
весенняя фотосессия в детском саду обычно лучше получается в стиле «репортаж праздника»: дети делают поделки, держат бумажные цветы, улыбаются, но всё выглядит как реальная сценка.
Промты для фото пожилой пары весенние описание: как сделать уважительно и красиво
Здесь особенно важны честная фактура и тепло без карикатуры. Указывайте:
естественные морщинки и текстуру кожи;
спокойные эмоции;
мягкий свет;
сюжет «про заботу»: прогулка, объятие, рука в руке.
промты для фото пожилой пары весенние описание (пример):
«Пожилая пара 65–75 лет, весенняя прогулка по парку, держатся за руки, тёплые улыбки, мягкий рассеянный свет, реалистичная фотография, 50mm, natural skin texture, gentle pastel colors, без гротеска, без пластика, без текста и артефактов».
Промт для весенней фотосессии с животными: чтобы питомец выглядел настоящим
Животные — отличный способ сделать фото эмоциональным. Но ИИ иногда «портит» шерсть или глаза. Что помогает:
“realistic fur detail”, “natural animal anatomy”;
“sharp eyes, natural catchlight”;
спокойный фон без лишних предметов.
промт для весенней фотосессии с животными (пример):
«Девушка и собака на весенней лужайке, цветущие деревья, мягкий солнечный свет, реалистичная фотография, детальная шерсть, естественные позы, 35mm, мягкое боке, пастельная палитра, без текста и артефактов».
Промт к фото с весенним днем рождения: как собрать праздничный кадр без перегруза
Для «дня рождения весной» ключ — лёгкость. Достаточно 2–3 атрибута: маленький торт, одна свеча, цветы. Если добавить всё сразу (шары, гирлянды, конфетти, огромный торт), ИИ часто делает хаос.
промт к фото с весенним днем рождения:
«Празднование дня рождения в весеннем парке, небольшая свеча на мини-торте, букет цветов, мягкий свет на закате, реалистичная фотография, натуральные эмоции, 50mm, film look, пастельные тона, без текста и артефактов».
Весенняя фотосессия с цветами: готовые мини-сценарии (без перегруза)
Попробуйте эти сценарии — они хорошо работают для серии:
«человек выбирает букет у витрины»;
«руки с цветами на фоне весеннего города»;
«портрет через ветки с цветами на переднем плане»;
«букет на пледе, пикник, мягкий свет».
Если вы продвигаете услугу, такие сюжеты легко адаптировать под баннеры и обложки статей.
Чек-лист: как улучшить результат без сложного пост-продакшна
Когда изображение уже сгенерировано, доведите его до аккуратного коммерческого вида:
проверьте руки, зубы, глаза на артефакты;
слегка снизьте «пересветы», если лицо слишком яркое;
выровняйте тон кожи (но не «замыливайте»);
сделайте единый оттенок серии (теплее/холоднее);
подготовьте версии под форматы: 1:1, 4:5, 16:9.
Если задача — быстро подготовить визуал к публикации и получить чистый результат под сайт, удобно работать через нейросеть для генерации фото: там проще держать единый стиль и не расползаться по инструментам.
Как писать negative prompts: коротко и по делу
Чтобы экономить время, соберите свой «список запретов» и используйте его почти в каждом промпте:
«без текста, логотипов, водяных знаков»
«без лишних рук и пальцев»
«без искажений лица и глаз»
«без мультяшности, без пластика»
«без размытых деталей на лице»
Важно: не превращайте negative в огромную простыню. Лучше 6–10 конкретных ограничений.
Пакет готовых промптов по категориям: копируйте и меняйте детали
Ниже — набор промптов, которые можно использовать как стартовую библиотеку. Меняйте имена, возраст, одежду, локацию, но сохраняйте стиль-маркеры (оптика, свет, реализм).
Портрет «весенний парк, мягкий свет»
«Портрет в весеннем парке, цветущие деревья, мягкий пасмурный свет, реалистичная фотография, 50mm, natural skin texture, gentle pastel colors, shallow depth of field, без текста и артефактов».
Городская прогулка «editorial lifestyle»
«Городская улица весной после дождя, отражения в лужах, человек в тренче, естественная поза, реалистичная фотография, 35mm, editorial lifestyle, film grain, мягкий контровой свет, без текста».
«Плёночный минимализм»
«Минималистичный портрет на фоне зелени, пастель, лёгкая дымка, плёночный характер, реалистичная фотография, 50mm, мягкое боке, натуральная кожа, без артефактов».
«Деталь: руки с букетом»
«Крупный план рук с букетом тюльпанов, мягкий солнечный свет, реалистичная фотография, macro detail, natural petals texture, пастельные тона, без текста».
FAQ
1) Как понять, что изображение выглядит реалистично, а не как «нейросеть»?
Проверьте руки, зубы, линию волос, текстуру кожи и логичность света. Если свет «непонятно откуда», а кожа слишком гладкая — добавьте в промпт натуральную текстуру и конкретный источник освещения.
2) Сколько генераций нужно, чтобы собрать нормальную весеннюю серию?
Обычно 20–40 попыток дают 8–12 сильных кадров. Для коммерческого набора этого достаточно: будет из чего выбрать и легко поддерживать единый стиль.
3) Почему у ИИ часто «ломаются» пальцы и как это исправить?
Это типичная ошибка генерации. Помогают: более простые позы рук, кадры без сложных жестов, а также короткие ограничения в negative prompts («без лишних пальцев, без деформаций рук»).
4) Можно ли делать изображения так, чтобы они подходили под баннеры и посадочные страницы?
Да. В промпте прямо указывайте композицию: «место под текст справа/сверху», «много воздуха», «чистый фон», «wide shot». Тогда кадры будут удобны для дизайна.
5) Как быстрее всего начать, если я никогда не писал промпты?
Возьмите универсальный шаблон из статьи, выберите один стиль (лайфстайл или editorial), сделайте 10 генераций, затем расширяйте промпт, добавляя детали: свет, оптика, палитра, действие.
Реклама: ООО «Даймонд Смарт», ИНН: 5009137016, erid: 2W5zFJULi5F
Начать дискуссию