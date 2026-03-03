Спортмастер (Sportmaster) промокоды 2026: 500 бонусов на первый заказ

Актуальные промокод Спортмастер и акции на 2026 год

Чтобы не собирать информацию по разрозненным источникам, удобнее держать под рукой одну страницу со свежими предложениями. Вот подборка акций, которые обычно ищут чаще всего — оформил их как кликабельные варианты:

Важно: конкретные условия (категории, минимальная сумма, сроки, совместимость с другими скидками) могут меняться. Поэтому всегда проверяйте карточку предложения перед оплатой — особенно если оформляете заказ в период больших распродаж.