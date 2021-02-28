Почему при запуске нового продукта стоит обратить внимание на 1С

Лет 10 назад разработка нового продукта могла занимать не один год. Сейчас прогресс на лицо — стартапы запускаются меньше, чем за один квартал. Спасибо технологиям и сильным специалистам.

Растущая конкурентная среда не дает расслабиться: если сегодня не ты запустишь сервис доставки еды, то это оперативно сделают твои конкуренты. Чтобы закрепиться на хороших позициях и при этом продолжать развиваться, бизнес должен уметь приспосабливаться к постоянно меняющимся требованиям и условиям рынка. И в данном случае такие факторы как скорость и гибкость, играют в разработке нового продукта далеко не последнюю роль.

Далее можно задаться вопросом — какое программное обеспечение дает максимум возможностей для быстрого старта без потери качества?

Опираясь на наш опыт запуска проектов с нуля, с уверенностью можно сказать, что система 1С является одной из универсальных платформ, которая оперирует как бизнес-понятиями, так и имеет сильную техническую сторону: гибкость и адаптивность настроек, широкий функционал с возможностью масштабирования по мере роста и развития бизнеса, оперативное внесение доработок, а также проверка разного рода гипотез.

Чтобы было понятнее, почему 1С так хороша для запуска стартапа, поделимся конкретными историями из нашей практики, а также нашим подходом к процессу разработки и организации проектной команды, что является также важными составляющими для успешного запуска.

Как за пару месяцев запустить сервис доставки

Перед нашей командой была поставлена задача по разработке и внедрению автоматизированной системы управления заказами, а также передаче методологического опыта на всех этапах автоматизации. Главное условие заказчика — запустить сервис доставки максимально быстро. От нас ждали в первую очередь демонстрацию итогового результата, чтобы автоматизированная система уже принимала заказы, обрабатывала их и доставляла до покупателя. Все доработки вносились уже по ходу работы сервиса.

Процесс шел быстро, так как в 1С были готовые библиотеки, которые упрощали большую часть разработки функционала. Плюс платформы еще в том, что была возможность заложить изменения в архитектуре при росте объемов заказов и открытия новых складов. В системе было удобно систематизировать и масштабировать процессы для продуктивной работы сервиса.

При разработке подобного проекта (формат «здесь и сейчас») нужны проактивные специалисты, которые готовы быть на подхвате 24/7. Так как сервис работал непрерывно, то возникающие ошибки, сбои нужно было отслеживать и закрывать тут же. Иначе прием и обработка заказов просто могли встать, что вызвало бы волну недовольства со всех сторон.

Рабочий процесс был динамичным. Ежедневно собирались с нашей и проектной командой заказчика, фиксировали пожелания, выстраивали логику, как и что должно работать, на ходу проверяли гипотезы, как лучше сделать, чтобы ускорить прием и обработку заказов.

Благодаря возможностям системы 1С мы в кратчайшие сроки зарелизили новый сервис доставки, выстроили процесс запуска новых складов в учетной системе и обеспечили непрерывность работы сервиса.

Как выстроить с нуля биллинговую систему

Нашей команде была поставлена задача — разработать биллинг для расчета комиссий и взаиморасчетов с продавцами.

При работе проектом основной вектор был направлен на детальную проработку инструментов биллинга. И 1С как нельзя лучше нам в этом помогла. Ядро биллинга писали с нуля, но часть процессов, например, формирование закрывающих документов, выставление и прием платежей, обмен данными с продавцами по ЭДО с системой управления заказами и т.д., мы взяли из типовых решений 1С.

Чтобы биллинговая система работала без ручного вмешательства, нужно было интегрировать ее с множеством других систем — OMS (управление заказами), система управления мерчантами, управление товарным каталогом, финансовой системой и документооборотом. Таким образом, все операции проходили через учетную систему 1С, что повысило удобство работы продавцов на торговой площадке.

Каким должен быть подход к разработке нового продукта

В завершении хотим поделиться нашим подходом к процессу разработки продукта.

Понимание разработчиком ценности и сути задачи передается через ее описание, позволяет принять правильное взвешенное решение, а также выполнить наиболее полное и качественное тестирование. В ходе работы должны появляться внутренние стимулы решения задач через ощущение ее полезности. Особое внимание нужно уделить тестированию разработчиком функционала продукта. Должна быть проверена каждая строчка кода, даже малейшее изменение в нем должно быть оперативно протестировано. Работа с внутренними регламентами разработки. У вас должен быть общий подход к написанию кода, своя культура разработки, которая позволяет быстро ориентироваться в коде, который написал другой член команды. Ревью кода. Технический архитектор или ведущий разработчик при работе с новым проектом должен выполнять обязательное ревью кода: проверяйте код на соответствие внутренним регламентами, стандартам 1С; уделяйте внимание особо узким места с точки зрения производительности. Концентрация на самом процессе разработки. Хотите получить отличный результат — максимально погрузитесь в среду разработки:

взаимодействия выстраиваются с внутренней/проектной командой в рамках задачи, куда входят чаще всего аналитик и технических архитектор. Сам разработчик как правило не взаимодействует с заказчиком по сбору функциональных требований, передачей результатов;

часть процессов в контуре разработке и деплоя должны быть автоматизированы (автообновление тестовой базы, выгрузка в git конфигурации).

Бизнес-среда советует быть быстрее и гибче. Чтобы запустить новый продукт, не нужно усложнять и изобретать велосипед, когда есть подходящие рабочие платформы с готовыми решениями и возможностью масштабирования под дальнейшее развитие бизнеса.