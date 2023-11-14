Является ли лизинг финансовой арендой в бухгалтерском учете

Определение финансовой аренды (лизинга) уже 15 лет закреплено в законе №164-ФЗ. Но со вступлением в силу ФСБУ 25/2018 в бухгалтерском учете появилось понятие неоперационной (финансовой) аренды. Рассказываем, нужно ли классифицировать лизинг как финансовую аренду в бухгалтерском учете лизингодателя и лизингополучателя.

Что такое финансовая аренда (лизинг)

Лизинг — это вид аренды со следующими особенностями (ст. 2 закона от 29.10.2008 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»):

1. Лизингодатель (арендодатель) приобретает у поставщика определенное в договоре лизинга имущество. Обычно имущество и поставщика выбирает лизингополучатель (арендатор), но стороны могут указать в договоре, что выбором занимается лизингодатель.

2. Лизингодатель предоставляет приобретенное имущество в аренду лизингополучателю.

В лизинг можно взять любые основные средства, разрешенные к свободному обращению, кроме земельных участков и других природных объектов (ст. 3 закона № 164-ФЗ).

Лизинг часто используют как альтернативу кредиту: договором лизинга может быть предусмотрен выкуп объекта по завершении срока аренды, или ранее (ст. 19 закона № 164-ФЗ). Но это не обязательное условие договора лизинга.

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Как соотносятся финансовая аренда по ФСБУ 25/2018 и по закону № 164-ФЗ

Со вступлением в силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в российском бухучете появилось требование к арендодателям классифицировать аренду как неоперационную (финансовую) или операционную. Основной критерий отнесения аренды к финансовой — переход к арендатору экономических выгод и рисков, связанных с предметом аренды. В п. 25 ФСБУ 25/2018 приведены несколько примеров таких ситуаций:

1. Условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

2. Арендатор может выкупить предмет аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

3. Срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию.

4. Приведенная стоимость будущих арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды.

5. Только арендатор может использовать предмет аренды без существенных изменений.

6. Арендатор имеет возможность продлить срок аренды с арендной платой значительно ниже рыночной.

Единственная отличительная особенность договора финансовой аренды (лизинга) по закону № 164-ФЗ — приобретение лизингодателем предмета аренды специально для сдачи в аренду лизингополучателю. Ни о каком переходе к арендатору экономических выгод и рисков здесь речь не идет.

Таким образом, финансовая аренда (лизинг) по закону № 164-ФЗ и неоперационная (финансовая) аренда по ФСБУ 25/2018 — это разные понятия. Иногда для лизингодателя они могут совпадать. Например, если договор лизинга предусматривает выкуп предмета аренды. Такое условие для признания аренды финансовой прямо указано в п. 25 ФСБУ 25/2018.

Нельзя признавать аренду финансовой для целей бухучета только на основании того, что предмет аренды передан по договору лизинга. Нужно обязательно проверить, есть ли в договоре положения, которые позволяют отнести аренду к финансовой в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018. Если нет, то лизинг в учете лизингодателя нужно классифицировать как операционную аренду.

В бухгалтерском учете лизингополучателя разделения аренды по видам нет: учет лизинга ведется так же, как учет любой аренды.

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