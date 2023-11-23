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Социальный вычет

Как получить налоговый вычет за обучение на бухгалтерских курсах

Не все работодатели готовы оплачивать обучение, а для успешной работы бухгалтеру нужно регулярно учиться. Иногда это приходится делать за свой счет. В таком случае часть расходов можно вернуть за счет вычета по НДФЛ. Рассказываем, как получить такой вычет.
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Как получить налоговый вычет за обучение на бухгалтерских курсах
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Кто имеет право на социальный налоговый вычет

Социальный вычет на обучение — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база по НДФЛ. Вы можете получить вычет, если платите налоги в России, и в году обучения у вас был доход, облагаемый НДФЛ:

  • официальная зарплата по трудовому договору либо выплаты по договору ГПХ;

  • полученное в дар имущество, кроме ценных бумаг;

  • доход от сдачи имущества в аренду;

  • проценты по вкладам.

Нельзя получить вычет, если не было доходов, облагаемых НДФЛ. Для вычетов не подойдут доходы от деятельности самозанятого или ИП, пенсии, стипендии, алименты.

Доходы, облагаемые НДФЛ, и расходы на обучение должны быть произведены в один год. Социальный вычет за обучение на следующие налоговые периоды не переносится. Например, если доходы появились только в 2023 году, нельзя получить вычет за обучение 2022 года. Но если вы учились в феврале, а на работу устроились в мае того же года, то имеете право на социальный вычет.

В каком размере можно получить вычет 

Правила предоставления социального налогового вычета установлены в ст. 219 НК РФ. Можно уменьшить налогооблагаемую базу на 120 000 рублей в год, уплаченных за обучение. Для доходов, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, максимум вернуть можно 15 600 рублей в год. Если сумма за обучение меньше, то вычет предоставляется по фактическим расходам, и не больше фактически уплаченного НДФЛ в текущем году.

Вычет на обучение суммируется с другими социальными вычетами по ст. 219 НК РФ — на лечение, добровольное пенсионное страхование, независимую оценку квалификации. Например, если вы потратили на обучение 70 000 рублей, и на лечение — 80 000 рублей, то вычет можете получить только в пределах 120 000 рублей по обоим поводам.

Вычет на обучение можно получить только при наличии документально подтвержденных фактических расходов. Например, по договору с образовательной организацией вы оплачиваете программу поэтапно: 15 000 рублей — в 2023 году и 15 000 рублей — в 2024 году. Предъявить к вычету за 2023 год сможете только 15 000 рублей, уплаченные в этом году.

Пример.

В феврале 2023 года Мария за свой счет прошла профессиональную переподготовку в области бухучета, чтобы устроиться бухгалтером в мебельный салон. Она заплатила за курсы 15 000 рублей.

В марте 2023 года Мария устроилась бухгалтером с зарплатой 30 000 рублей. В этом же году она решила получить высшее экономическое образование и поступила в вуз. Она оплатила обучение за 2023-2024 учебный год в размере 210 000 рублей.

Общие расходы на обучение в 2023 году составили 15 000 рублей + 210 000 рублей = 225 000 рублей. Мария может претендовать на максимально возможный вычет в 120 000 рублей и вернуть 15 600 рублей, но остаток в 105 000 рублей сгорит.

Если Мария продолжит работать и будет оплачивать обучение в вузе по семестрам: 105 000 руб. в 2023 году и 105 000 руб. в 2024 год, сумма вычета будет больше:

2023 год — (15 000 руб. + 105 000 руб.) × 0,13 = 15 600 руб.

2024 год — 105 000 руб. × 0,13 = 13 650 руб.

Всего: 15 600 руб. + 13 650 руб. = 29 250 руб.

За какое обучение можно получить налоговый вычет

Обучающая организация или ИП должны соответствовать требованиям закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании» и иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности. Это можно проверить в государственном реестре Рособрнадзора.

Исключение — ИП, который лично проводит обучение. Например, бухгалтер-эксперт ведет платные вебинары по бухучету. Такому ИП лицензия не нужна. Но если он привлекает других преподавателей, то должен получить лицензию.

Вычет можно получить как за обучение в лицензированной образовательной организации, так и за курсы у ИП, который ведет их лично — письмо ФНС от 18 ноября 2015 года № БС-4-11/20124@.

Академия «Регламент» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № Л035-01271-78/00866008. Поэтому после обучения у нас, вы сможете получить налоговый вычет. Приглашаем пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учет аренды“: как применять самый полный стандарт». Автор курса — генеральный директор академии Алексей Иванов, известный читателям «Клерка» как Переводчик с бухгалтерского.

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Какие документы нужны для получения вычета 

Чтобы подтвердить право на налоговый вычет, запросите по месту своей учебы:

  • копию лицензии или выписку из реестра лицензий, если это не ИП-преподаватель;

  • документы, подтверждающие факт обучения, — договор на оказание образовательных услуг и документы, подтверждающие оплату.

Дополнительно вам понадобятся документы, подтверждающие факт оплаты образовательных услуг — чеки или квитанции.

Как получить вычет у работодателя

Пока не закончился год, в котором вы учились, можно подать заявление на социальный вычет по месту работы. Тогда работодатель сразу будет уменьшать налогооблагаемую базу по НДФЛ, и вы станете получать на руки больше.

Как это сделать:

  1. Подготовьте комплект документов и подайте заявление в налоговую инспекцию по месту жительства на получение уведомления о праве на социальный вычет. Форма заявления приведена в приказе ФНС России от 17 августа 2021 года № ЕД-7-11/755@.

  2. В течение 30 дней налоговая инспекция проверит документы и пришлет вам уведомление о праве на социальный вычет.

Отнесите этот документ работодателю. На основании уведомления он будет уменьшать налогооблагаемую базу при каждой выплате зарплаты, пока не закончится сумма вычета или лимит на год.

Когда за вычетом надо обращаться в налоговую

Если год, в котором вы учились, уже закончился, за вычетом придется обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства. 

Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, если у вас есть квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись.

Как получить вычет на обучение в налоговой:

  1. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за прошлый год. Для сдачи 3-НДФЛ до 25 февраля понадобится справка о доходах физического лица от работодателя. После 25 февраля данные о доходах уже будут в ИФНС.

  2. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на вычет.

  3. Подать документы и декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Подать декларацию можно через личный кабинет на Госуслугах. Если вы лично обращаетесь за получением вычета, то вместе с копиями документов берите и оригиналы.

Вы можете сразу указать в декларации сумму налога к возврату из бюджета. В этом случае приложите к комплекту документов заявление на возврат. Или дождитесь, пока налоговая проверит все документы, и подайте заявление. После этого в течение месяца вам вернут уплаченный в прошлом году НДФЛ с расходов на обучение.

Возместить налоги можно за три предыдущих года, если в них соблюдались условия для получения социального вычета. Например, в 2020 году вы оплатили курсы профпереподготовки и уже работали, но не обращались за вычетом.

Подать декларации можно в течение трех лет после окончания налогового периода. Так в 2023 году вы можете заявить вычеты за 2020, 2021, 2022 годы. Главное, чтобы соблюдалось основное условие — расходы на обучение и доходы, облагаемые НДФЛ, были в одном году.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

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Комментарии

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