Когда арендодатель должен применять ККТ

Арендодателям не нужна контрольно-кассовая техника (ККТ), если деньги поступают с расчетного счета на расчетный счет. Есть еще несколько исключений. Рассказываем, в каких случаях арендодателям нужно применять ККТ, а когда можно обойтись без нее.

При каких расчетах нужна ККТ

При наличных расчетах ККТ обязаны применять все организации и ИП — Федеральный закон № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года. Неважно, кто рассчитывается таким способом: другая организация, ИП или обычное физлицо, чеки нужно пробивать.

При безналичных расчетах применение ККТ зависит от того, кто покупатель и в какой форме он рассчитывается.

Если организации или ИП ведут расчеты безналом между собой, чеки нужно пробивать только если используется электронное средство платежа (ЭСП) с его предъявлением. Например, при оплате банковской картой через POS-терминал — устройство, которое считывает данные с платежных карт и передает их в банк.

При других формах безналичных расчетов с организациями и ИП, например, платежными поручениями, применять ККТ не обязательно — п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ. В этом случае вместо чеков подтверждением расчетов могут служить другие документы: счета-фактуры, банковские выписки.

Взаимозачеты, зачет предоплаты и аванса, предоставление займов для оплаты товаров, работ, услуг не относятся к наличным расчетам или к расчетам с предъявлением ЭСП. В таких случаях применять кассу и пробивать чеки тоже не нужно — письмо ФНС № АС-4-20/16571 от 21 августа 2019 года.

Если же в безналичном порядке рассчитывается физлицо без статуса ИП, ККТ нужна при любых расчетах: с электронным средством платежа и без него.

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Когда арендодателю можно не применять ККТ

В ст. 2 закона № 54-ФЗ перечислены случаи, когда можно не применять кассу при наличных и безналичных расчетах. Среди таких исключений есть ИП-арендодатели.

ИП может не пользоваться ККТ при расчетах, если:

Сдает в аренду собственные жилые помещения или жилье с машиноместами, расположенными в многоквартирных домах. При этом нет обязанности выдавать покупателю документ для подтверждения расчета. Применяет ПСН и сдает в аренду собственные или арендованные жилые и нежилые помещения, склады, земельные участки — пп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. В этом случае покупателю вместо чека нужно выдать другой документ, подтверждающий расчет. Например, товарный чек или квитанцию. В нем должно быть наименование документа, порядковый номер и другие обязательные реквизиты из п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ. Применяет спецрежим НПД, то есть самозанятость. Касса не нужна, потому что самозанятые формируют чеки через приложение «Мой налог» и пересылают их покупателю. Информация о чеке автоматически передается в ИФНС. Принимает арендную плату от организации или ИП, которые платят в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа. То есть когда арендатор переводит деньги платежным поручением на расчетный счет ИП-арендодателя.

Согласно п. 3 ст. 2 закона № 54-ФЗ любые организации и ИП в отдаленных и труднодоступных местностях могут работать без ККТ. Но есть условия: по требованию покупателя нужно выдать документ об оплате с реквизитами, установленными для кассового чека;

местность должна быть из перечня, который устанавливают региональные власти.

В разных регионах есть еще перечень мест, удаленных от сетей связи. Расположенные там организации и ИП обязаны применять кассу. Но с ней можно работать в автономном режиме, без онлайн-передачи данных в ИФНС. Перечень таких мест публикуется на сайте местной администрации.

Штрафы за неприменение ККТ

За неприменение ККТ налоговая инспекция может оштрафовать по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ:

организацию — от 3/4 до одного размера суммы, полученной без кассы, но минимум на 30 000 руб.

должностное лицо и ИП — от 1/4 до 1/2 суммы расчета мимо кассы, но минимум на 10 000 руб.

Если такое же нарушение повторится, и без кассы организация или ИП получат 1 млн руб. и более (суммарно или за один раз), будут санкции по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ:

административное приостановление деятельности до 90 суток;

дисквалификация должностных лиц от года до двух лет.

Кроме оплаты штрафов за неприменение кассы, нарушение нужно устранить и в дальнейшем обязательно пробивать чеки. Иначе налоговые инспекторы могут штрафовать нарушителей до тех пор, пока расчеты не будут проводиться с применением ККТ — письмо ФНС № АБ-4-20/11983 от 25 августа 2021 года.

Пока еще по Постановлению Правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года действует мораторий на контрольные мероприятия за соблюдением законодательства о применении ККТ:

на внеплановые — в течение 2023 года;

на плановые — до 2030 года включительно.

В период моратория налоговые инспекторы проводят в основном профилактические мероприятия. По результатам они могут выдать организациям и ИП предостережения о недопустимости правонарушения. В сфере ККТ срок давности для наказания — 1 год. После отмены моратория ИФНС может привлечь к административной ответственности тех, кому вынесла предостережения.

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