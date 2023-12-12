Как составить инструкцию по охране труда для бухгалтера

Роструд считает, что инструкция по охране труда нужна для каждой должности или профессии, специальности в штатном расписании. По ст. 214 ТК РФ работодатель обязан разработать такой документ, и игнорировать эту обязанность нельзя. Рассказываем, зачем бухгалтеру нужна инструкция по охране труда, и как ее составить.

Зачем нужна инструкция по охране труда

Инструкция по охране труда (ИОТ) — это локальный нормативный акт, в котором описаны требования по безопасному выполнению отдельных работ. Она понадобится в таких случаях:

для проведения инструктажа по охране труда — по ней проводят инструктаж на рабочем месте либо включают ее вопросы в вводный инструктаж;

при надзорных проверках — трудовой инспектор обязательно проверит наличие ИОТ в компании;

при расследовании несчастных случаев.

ИОТ обязательны, даже если компания не занимается производством, а оказывает бухгалтерские, юридические или финансовые услуги. Опасности есть на любом рабочем месте, и работодатель должен информировать работника о возможных рисках и способах избежать травмирования либо профессионального заболевания.

Микропредприятия и некоммерческие организации тоже разрабатывают ИОТ. По ст. 309.2 ТК РФ они могут не издавать локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, если используют типовой трудовой договор. На охрану труда это не распространяется. Это разъяснил Роструд сайте «Онлайнинспекция.рф».

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Что включать в инструкцию по охране труда бухгалтера

По мнению Роструда, инструкция по охране труда должна быть на каждую должность в штатном расписании в соответствии со ст. 214 ТК РФ. Это не значит, что нужно разрабатывать именную ИОТ на каждого работника. Одна инструкция может распространяться на нескольких сотрудников со схожими условиями труда.

Для дистанционных работников разрабатывайте, только если выдали им какое-то оборудование для работы. Например, ноутбук. В других ситуациях рабочие места дистанционщиков не находятся под контролем работодателя, и устанавливать требования безопасности к ним он не может.

Для исполнителей по договорам ГПХ инструкции не разрабатывайте, чтобы отношения не признали трудовыми.

Порядок разработки ИОТ приведен в приказе Минтруда России от 29 октября 2021 № 772н. Инструкции по охране труда бывают:

по видам работ — при работе на персональном компьютере, при работе с копировально-множительной техникой;

по направлению деятельности — для работников бухгалтерии, отдела кадров, юридического отдела;

по должности — главного бухгалтера, бухгалтера, юриста.

Независимо от вида инструкции по охране труда, в ней есть обязательные разделы и требования по п. 21- 26 Порядка разработки инструкций по охране труда, утвержденного приказом Минтруда России от 29 октября 2021 № 772н. Также любая ИОТ должна содержать название, гриф утверждения с датой введения в действие, отметки о согласовании.

Примерная структура ИОТ может выглядеть так.

Титульный лист

Здесь укажите наименование компании-работодателя, название и регистрационный номер документа, гриф утверждения и реквизиты приказа об утверждении, год разработки.

Общие требования охраны труда

Укажите обязанность работника соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Приведите его режим рабочего времени и времени отдыха по ПВТР, в том числе наличие специальных перерывов.

Например, в действующих санитарных правилах СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» нет требований о том, что работник должен отдыхать 15-20 минут после 1-2 часов работы за компьютером. Но работодатель может установить такие перерывы в ПВТР.

В этом же разделе опишите, какие опасные и вредные факторы есть на рабочем месте сотрудника; какие СИЗ ему положены по принятым у работодателя нормам.

Так, на бухгалтера при работе на компьютере могут воздействовать:

электромагнитное излучение;

статическое электричество;

статические физические перегрузки;

перенапряжение зрительных нервов.

По опасности поражения электрическим током работа бухгалтера относится к I группе по электробезопасности. Работник проходит вводный инструктаж в объеме I группы.

Укажите, куда работнику надо сообщать о несчастных случаях и других внештатных ситуациях; какие гигиенические и санитарные правила должен знать и соблюдать работник.

Требования охраны труда перед началом работы

Здесь укажите:

как подготовить рабочее место;

проверить исходные материалы, исправность оборудования;

осмотреть СИЗ.

Например, для бухгалтера, работающего за компьютером, можно установить запрет на самостоятельную перестановку мебели и техники в кабинете; использование личных электроприборов. Так по п. 249 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» на одного пользователя ПЭВМ с жидкокристаллическим экраном должно приходиться не менее 4,5 кв. м пространства. Самостоятельные перестановки мебели могут привести к нарушению этого правила. А неизвестные электроприборы создают дополнительную нагрузку на сеть и повышают риск возникновения пожара.

Требования охраны труда во время работы

Для бухгалтера в этом разделе опишите:

способы безопасного выполнения работ в соответствии с теми рисками, которые есть на рабочем месте;

безопасное обращение с компьютерной и офисной техникой;

способы предотвращения аварийных ситуаций;

указания по безопасному содержанию рабочего места.

Так, для пользователей ноутбука можно указать правила безопасности при работе с ним из руководства по эксплуатации. Не включать устройство, если есть повреждения корпуса, кабелей питания. Не помещать на ноутбук мелкие предметы типа скрепок, зажимов. Не ставить на устройство или рядом с ним стаканы с жидкостью, например, с чаем или кофе. Не помещать включенный в сеть ноутбук на колени. Не пытаться самостоятельно вскрыть корпус или очистить экран, клавиатуру с помощью каких-либо жидкостей. При появлении неисправностей обратиться в службу ИТ-поддержки по телефону.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При написании раздела ориентируйтесь, прежде всего, на список техники, которую использует бухгалтер в своей работе. Это могут быть компьютер, принтер, копировальный аппарат, бытовые приборы типа чайника или микроволновки. Укажите:

перечень возможных аварийных ситуаций с их причинами;

кого и как надо известить о несчастном случае, микротравме, аварии;

порядок действий работника;

меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

По последнему пункту указывайте то, что должен знать работник по своей должности. Офисный бухгалтер не должен обладать навыками реаниматолога или спасателя. Ему достаточно знать общие приемы оказания первой помощи, например, оградить опасное место, вызвать скорую и дождаться ее прибытия.

Максимально подробно опишите все возможные ситуации, в которых работник может получить травму. Не бойтесь писать слишком очевидные вещи, например «Не ходить по мокрому полу, который только что помыли».

Задача руководителя — предотвратить микротравмы и несчастные случаи на работе. А если они все-таки произойдут из-за личной неосторожности сотрудника, всегда можно доказать следователю или трудовому инспектору, что пострадавшего информировали о правилах безопасности.

Требования охраны труда по окончании работ

В инструкции бухгалтера здесь можно указать требования:

сообщить руководителю обо всех недостатках в работе, которые произошли в течение рабочего дня — например, о сбоях в работе компьютера;

отключить электроприборы;

привести рабочее место в порядок;

выполнить упражнения для рук, спины и глаз на расслабление.

Приложения

Это необязательный элемент инструкции. Но вы можете указать здесь любую дополнительную информацию. Например, список нормативных документов, на основании которых составлена инструкция по охране труда.

Лист согласования

В п. 29 Порядка разработки инструкций по охране труда, есть требование об учете мнения профсоюза. Списка других лиц, которые должны согласовать ИОТ, в нем нет.

Работодатель сам определяет, кто из должностных лиц компании будет проверять инструкцию перед ее утверждением. Обычно ИОТ разрабатывает непосредственный руководитель работника, а согласовывают заместитель директора по направлению деятельности, специалист по охране труда, представитель от профсоюза и специалист по делопроизводству.

Источники информации для инструкции по охране труда бухгалтера

До начала действия «регуляторной гильотины» и внесения изменений в раздел «Охрана труда» в ТК РФ работодатели брали за основу типовые инструкции по охране труда. Например, ТОИ Р-45-084-01 для работы за персональным компьютером. Можно и сейчас использовать из этих документов некоторые формулировки, но крайне осторожно, потому что многие требования изменились.

Например, в ТОИ Р-45-084-01 еще звучит «доврачебная помощь» вместо «первая помощь», а оказывать доврачебную помощь могут только медики. Или в ней есть устаревшие требования из тех времен, когда электромагнитное излучение от ПЭВМ еще считалось вредным фактором, и при работе с компьютером надо было проходить обязательные медосмотры.

Какие источники можно использовать для ИОТ бухгалтера по существующим требованиям:

Инструкция по охране труда должны учитывать требования безопасности из эксплуатационной и ремонтной документации производителей оборудования. Например, правила охраны труда при работе с компьютером можно списать из заводского руководства к этой модели компьютера.

Как правильно работать с инструкцией по охране труда

ИОТ утверждает руководитель компании или уполномоченное им лицо — например, главный инженер. Не вводите ее в действие задним числом — это нарушение ст. 12 ТК РФ.

После утверждения ИОТ ознакомьте с ней всех работников, которых она касается. Требования инструкции разъясните в ходе инструктажа на рабочем месте. Бухгалтера можно от него освободить по п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 № 2464. Если вы так и сделали, то включите требования ИОТ в программу вводного инструктажа.

Срок действия инструкции установите самостоятельно, поскольку в действующих нормативных документах он не определен. Пересматривайте ИОТ в следующих случаях:

изменения условий труда работника;

внедрения новой техники, технологий;

по итогам расследования несчастных случаев, которые могут произойти на этом или аналогичном рабочем месте;

по требованию трудового инспектора.

Изменения в ИОТ вносите в том же порядке, в каком она разрабатывалась и утверждалась. То есть согласуйте их с теми же должностными лицами, которые подписывали инструкцию первоначально.

Ответственность за отсутствие инструкции по охране труда бухгалтера

При отсутствии ИОТ бухгалтера работодателя привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Это предупреждение или штраф для ИП 2 000 — 5 000 рублей; для компании 50 000 — 80 000 рублей.

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