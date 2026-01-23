Программы для дизайна интерьера: обзор доступных решений

Вне зависимости от того, планируете ли вы ремонт, хотите визуализировать идеи или просто экспериментируете с пространством, программы для дизайна интерьера становятся незаменимыми помощниками. Они позволяют увидеть на экране ваш будущий интерьер, выбрать мебель, скорректировать цвета и материалы, при этом не требуя профессиональных навыков и траты большой суммы денег.

создавать презентации для общения с бригадой строителей или мебельными компаниями, когда согласуете проект мебели для кухни, прихожей или детской.

стоимость — многие сервисы имеют бесплатные базовые функции, которых бывает достаточно для поставленной задачи. Но если вам важен полный набор инструментов, стоит попробовать бесплатные версии разных планировщиков, и выбрать для себя оптимальный вариант, который и использовать с оплатой доступа.

Обзор доступных программ для дизайна интерьера

Remplanner

Remplanner — это онлайн-планировщик, ориентированный на простоту и доступность. Интерфейс понятен даже тем, кто впервые сталкивается с дизайном интерьера: вы начинаете с чертежа помещения, рисуете стены, размещаете окна и двери, после чего либо переходите к расстановке мебели и выбору отделки, либо углубляете в работу над технической частью проекта: проектированию электрики и коммуникаций. Библиотека Remplanner содержит тысячи готовых предметов мебели, техники и декора, а также разнообразные отделочные материалы из реальных каталогов российских строительных магазинов, которые можно переносить на план одним кликом. Проект, созданный в программе Remplanner Особенность сервиса — это возможность проработать проект на всех уровнях. От простого плана помещений до подробной технической документации и детального интерьера в 3D. Вы можете продумать каждую деталь, перенести ее на план и потом рассмотреть с разных ракурсов, чтобы понять, как будет выглядеть пространство со всех сторон. Это особенно полезно на этапе согласования планировки. Remplanner подходит для проектирования квартир любой площади и загородных домов.

Roomstyler

Roomstyler предоставляет собой удобный онлайн-редактор, где можно не только нарисовать план всей квартиры или одной комнаты, но и обставить пространство мебелью из каталога реальных производителей. Интерфейс у программы разработан в игровом стиле, поэтому работа над интерьером в ней превращается в приятное времяпрепровождение, а не унылое решение поставленной задачи. Процесс создания интерьера легкий и визуально понятный. После завершения работы над 2D-проектом можно перейти в режим 3D и создать с его помощью фотореалистичные рендеры интерьера. Roomstyler отлично подходит тем, кто хочет быстро получить визуальный результат и поэкспериментировать с разными стилями оформления без сложных настроек. Но для тех, кто ищет программу для серьезной подготовки к ремонту, он слабо подойдет, поскольку в техническом смысле почти бесполезен.

Floorplanner

Floorplanner специализируется на создании точных планов помещений и подходит тем, кто уделяет внимание детальным размерам и пропорциям. Интерфейс разделён на рабочую область для 2D-планов и раздел для 3D-просмотра. Мебель, предметы и материалы добавляются из обширной библиотеки, где можно найти варианты под любой интерьер. При этом программа подойдёт для работы над интерьером не только квартиры, но и дома в несколько этажей. При необходимости вы можете легко корректировать план, дублировать комнаты и управлять уровнями, такая гибкость делает программу удобной для риелторов, поскольку с ней легко разобраться и можно быстро вносить изменения. Бесплатная версия позволяет создать несколько проектов, что лучше, чем у многих конкурентов, но в техническом плане программа ничего не может предложить, и реалистичные визуализации не ее сильная сторона.

SketchUp Free

SketchUp Free — облачная версия известного 3D-редактора с обширным функционалом, который широко известен в профессиональной среде проектировщиков и людей, которые связаны с 3D-моделированием. Данная программа может показаться сложнее большинства в списке, но все же она проще, чем «старшая» версия. Программа предоставляет гибкие инструменты для создания собственных форм, что делает её более универсальной, чем статичные библиотеки. Веб-версия SketchUp работает в браузере и сохраняет проекты в облаке. Это хорошее решение для тех, кто хочет постепенно углубляться в 3D-моделирование. Однако из-за большей функциональности интерфейс может потребовать больше времени на освоение. Другой минус — отсутствие встроенной поддержки визуализаций в 3D.

Homestyler

Некогда созданный как инструмент для дизайнеров, современный Homestyler представляет собой онлайн-сервис с простым и легко осваиваемым интерфейсом, в котором каждый сможет создать интерьер своей мечты. Большую помощь в этом оказывают встроенные ИИ-технологии, с помощью которых легко генерировать идеи и визуальные концепции. Работать в программе довольно просто, всё интуитивно понятно и не требует долгого изучения. Фактически, можно запускать программу и учиться всему в процессе. Создавайте помещения и наполняйте их мебелью и декором, меняйте отделку и освещение. С точки зрения визуала здесь можно всё, что угодно. Программа может использоваться бесплатно в личных целях, то есть создавать в ней проекты на заказ через бесплатный доступ у вас не выйдет, но свою квартиру вы сможете спроектировать от и до. Русский язык можно выбрать в настройках, изначально отображается меню на английском. Качество и число визуализаций зависит от выбранного тарифа, в бесплатной версии они ограничены.

Roomle

Roomle — это комфортное в работе приложение, с помощью которого легко и просто изменить интерьер квартиры, примерить вариант отделки или мебель на вашу комнату. Вам нужно просто создать план вашей квартиры, и дальше без особых проблем можно наполнить ее предметами, выбрать варианты отделки для стен и пола. Результат всегда можно оценить в 3D. Конечно, ожидать от бесплатной программы высококачественных и реалистичных визуализаций не стоит, но если нужно просто быстро передать идею, почему бы не использовать Roomle? Его отличает прозрачный для понимания интерфейс и быстрый отклик, для быстрых и простых задач отличное решение, для сложных и реалистичных проектов стоит рассмотреть другие варианты.

Cedreo

Cedreo — онлайн-платформа для создания 2D-планов и 3D-визуализаций. Сервис ориентирован на обычного пользователя, не занятого в сфере индустрии дизайна интерьеров. С его помощью вы сможете нарисовать план квартиры, добавить мебель, выбрать отделку и получить реалистичные рендеры. Принцип работы устроен так, что вы не сможете перескочить важный этап, а пройдете последовательно, шаг за шагом, всё: от построения плана до декорирования комнат в 3D-режиме. Cedreo особенно полезен для тех, кто хочет получить качественную визуализацию без сложного обучения. Также его используют для создания визуализаций для добавления в объявление о продаже квартиры.

Planner5D

Planner5D — один из известных онлайн-редакторов для дизайна интерьера. Программа поддерживает работу как в 2D, так и в 3D, а большое количество готовых объектов и текстур делает её удобной для самостоятельного проектирования. Пользователь может легко изменять размеры помещения, перемещать мебель и декоративные элементы, визуализация будет обновляться в реальном времени. Преимущество Planner5D — интуитивный интерфейс и продвинутая мобильная версия, что позволяет работать над проектами на разных устройствах. Сервис предлагает обширную библиотеку предметов, включая предметы реальных брендов, а также режим прогулки по созданному интерьеру в 3D-режиме. Но все эти пробдвинутые функции вы сможете попробовать только в поатной версии, бесплатный функционал очень ограничен.

Coohom