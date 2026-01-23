Программы для дизайна интерьера: обзор доступных решений

Вне зависимости от того, планируете ли вы ремонт, хотите визуализировать идеи или просто экспериментируете с пространством, программы для дизайна интерьера становятся незаменимыми помощниками. Они позволяют увидеть на экране ваш будущий интерьер, выбрать мебель, скорректировать цвета и материалы, при этом не требуя профессиональных навыков и траты большой суммы денег.
Зачем нужны программы для дизайна интерьера
Сегодняшние дизайнерские платформы позволяют:
визуализировать идеи в 2D и 3D, чтобы оценить пространство прежде, чем что-то менять в реальности;
экономить время и бюджет, поскольку ошибки на этапе планирования – это почти бесплатно;
экспериментировать с планировкой, цветами, материалами и мебелью онлайн, тратя силы и ресурсы только на итоговый вариант;
создавать презентации для общения с бригадой строителей или мебельными компаниями, когда согласуете проект мебели для кухни, прихожей или детской.
Как выбрать программу для самостоятельного дизайна
При выборе подходящего инструмента стоит учитывать:
простоту интерфейса — чем понятнее интерфейс, тем легче начать работу без обучения;
онлайн-доступ — не нужно устанавливать софт, достаточно браузера, поэтому программа подойдет даже для устройства со средними техническими характеристиками;
наличие шаблонов и библиотеки элементов — готовые варианты мебели, разнообразные виды отделочных материалов, декор и аксессуары экономят время при работе над проектом;
поддержку экспорта планов — это важно, если вы планируете использовать готовые чертежи для постановки задач подрядчиками;
стоимость — многие сервисы имеют бесплатные базовые функции, которых бывает достаточно для поставленной задачи. Но если вам важен полный набор инструментов, стоит попробовать бесплатные версии разных планировщиков, и выбрать для себя оптимальный вариант, который и использовать с оплатой доступа.
Обзор доступных программ для дизайна интерьера
Remplanner
Remplanner — это онлайн-планировщик, ориентированный на простоту и доступность. Интерфейс понятен даже тем, кто впервые сталкивается с дизайном интерьера: вы начинаете с чертежа помещения, рисуете стены, размещаете окна и двери, после чего либо переходите к расстановке мебели и выбору отделки, либо углубляете в работу над технической частью проекта: проектированию электрики и коммуникаций. Библиотека Remplanner содержит тысячи готовых предметов мебели, техники и декора, а также разнообразные отделочные материалы из реальных каталогов российских строительных магазинов, которые можно переносить на план одним кликом.
Особенность сервиса — это возможность проработать проект на всех уровнях. От простого плана помещений до подробной технической документации и детального интерьера в 3D. Вы можете продумать каждую деталь, перенести ее на план и потом рассмотреть с разных ракурсов, чтобы понять, как будет выглядеть пространство со всех сторон. Это особенно полезно на этапе согласования планировки. Remplanner подходит для проектирования квартир любой площади и загородных домов.
Roomstyler
Roomstyler предоставляет собой удобный онлайн-редактор, где можно не только нарисовать план всей квартиры или одной комнаты, но и обставить пространство мебелью из каталога реальных производителей. Интерфейс у программы разработан в игровом стиле, поэтому работа над интерьером в ней превращается в приятное времяпрепровождение, а не унылое решение поставленной задачи. Процесс создания интерьера легкий и визуально понятный.
После завершения работы над 2D-проектом можно перейти в режим 3D и создать с его помощью фотореалистичные рендеры интерьера. Roomstyler отлично подходит тем, кто хочет быстро получить визуальный результат и поэкспериментировать с разными стилями оформления без сложных настроек. Но для тех, кто ищет программу для серьезной подготовки к ремонту, он слабо подойдет, поскольку в техническом смысле почти бесполезен.
Floorplanner
Floorplanner специализируется на создании точных планов помещений и подходит тем, кто уделяет внимание детальным размерам и пропорциям. Интерфейс разделён на рабочую область для 2D-планов и раздел для 3D-просмотра. Мебель, предметы и материалы добавляются из обширной библиотеки, где можно найти варианты под любой интерьер. При этом программа подойдёт для работы над интерьером не только квартиры, но и дома в несколько этажей.
При необходимости вы можете легко корректировать план, дублировать комнаты и управлять уровнями, такая гибкость делает программу удобной для риелторов, поскольку с ней легко разобраться и можно быстро вносить изменения. Бесплатная версия позволяет создать несколько проектов, что лучше, чем у многих конкурентов, но в техническом плане программа ничего не может предложить, и реалистичные визуализации не ее сильная сторона.
SketchUp Free
SketchUp Free — облачная версия известного 3D-редактора с обширным функционалом, который широко известен в профессиональной среде проектировщиков и людей, которые связаны с 3D-моделированием. Данная программа может показаться сложнее большинства в списке, но все же она проще, чем «старшая» версия. Программа предоставляет гибкие инструменты для создания собственных форм, что делает её более универсальной, чем статичные библиотеки.
Веб-версия SketchUp работает в браузере и сохраняет проекты в облаке. Это хорошее решение для тех, кто хочет постепенно углубляться в 3D-моделирование. Однако из-за большей функциональности интерфейс может потребовать больше времени на освоение. Другой минус — отсутствие встроенной поддержки визуализаций в 3D.
Homestyler
Некогда созданный как инструмент для дизайнеров, современный Homestyler представляет собой онлайн-сервис с простым и легко осваиваемым интерфейсом, в котором каждый сможет создать интерьер своей мечты. Большую помощь в этом оказывают встроенные ИИ-технологии, с помощью которых легко генерировать идеи и визуальные концепции. Работать в программе довольно просто, всё интуитивно понятно и не требует долгого изучения. Фактически, можно запускать программу и учиться всему в процессе. Создавайте помещения и наполняйте их мебелью и декором, меняйте отделку и освещение. С точки зрения визуала здесь можно всё, что угодно.
Программа может использоваться бесплатно в личных целях, то есть создавать в ней проекты на заказ через бесплатный доступ у вас не выйдет, но свою квартиру вы сможете спроектировать от и до. Русский язык можно выбрать в настройках, изначально отображается меню на английском. Качество и число визуализаций зависит от выбранного тарифа, в бесплатной версии они ограничены.
Roomle
Roomle — это комфортное в работе приложение, с помощью которого легко и просто изменить интерьер квартиры, примерить вариант отделки или мебель на вашу комнату. Вам нужно просто создать план вашей квартиры, и дальше без особых проблем можно наполнить ее предметами, выбрать варианты отделки для стен и пола. Результат всегда можно оценить в 3D. Конечно, ожидать от бесплатной программы высококачественных и реалистичных визуализаций не стоит, но если нужно просто быстро передать идею, почему бы не использовать Roomle?
Его отличает прозрачный для понимания интерфейс и быстрый отклик, для быстрых и простых задач отличное решение, для сложных и реалистичных проектов стоит рассмотреть другие варианты.
Cedreo
Cedreo — онлайн-платформа для создания 2D-планов и 3D-визуализаций. Сервис ориентирован на обычного пользователя, не занятого в сфере индустрии дизайна интерьеров. С его помощью вы сможете нарисовать план квартиры, добавить мебель, выбрать отделку и получить реалистичные рендеры. Принцип работы устроен так, что вы не сможете перескочить важный этап, а пройдете последовательно, шаг за шагом, всё: от построения плана до декорирования комнат в 3D-режиме.
Cedreo особенно полезен для тех, кто хочет получить качественную визуализацию без сложного обучения. Также его используют для создания визуализаций для добавления в объявление о продаже квартиры.
Planner5D
Planner5D — один из известных онлайн-редакторов для дизайна интерьера. Программа поддерживает работу как в 2D, так и в 3D, а большое количество готовых объектов и текстур делает её удобной для самостоятельного проектирования. Пользователь может легко изменять размеры помещения, перемещать мебель и декоративные элементы, визуализация будет обновляться в реальном времени.
Преимущество Planner5D — интуитивный интерфейс и продвинутая мобильная версия, что позволяет работать над проектами на разных устройствах. Сервис предлагает обширную библиотеку предметов, включая предметы реальных брендов, а также режим прогулки по созданному интерьеру в 3D-режиме. Но все эти пробдвинутые функции вы сможете попробовать только в поатной версии, бесплатный функционал очень ограничен.
Coohom
Coohom — мощный онлайн-сервис для дизайна интерьера с акцентом на фотореалистичную визуализацию. Пользователь может создавать планировки, расставлять мебель и получать 3D-рендеры за считанные минуты благодаря встроенному ИИ. Также программа предлагает доступ к готовым решениям для любых помещений, вам даже не придется составлять цветовую палитру и подбирать детали самостоятельно. Рисуете план вашей квартиры и примеряете готовые варианты интерьера кухни, гостиной или детской на ваш план.
Также программа предлагает обширную библиотеку готовых моделей, что делает её удобной для пользователей без опыта. Coohom подойдёт тем, кому важна наглядность и презентационный уровень изображений без сложного обучения.
Сравнение онлайн-сервисов и профессионального софта для дизайна интерьера
Современные онлайн-сервисы для дизайна интерьера ориентированы на простоту и доступность. Они позволяют быстро создать план комнат, расставлять мебель и получать базовую визуализацию, не требуя навыков проектирования. Однако при более сложных задачах — например, глубокой проработке архитектурных решений, точных расчётах материалов, подготовке чертежей для подрядчиков или высококачественных фотореалистичных рендеров — онлайн-инструменты уступают специализированному профессиональному софту.
Ниже — ключевые различия между доступными браузерными решениями и профессиональными программами:
1. Целевая аудитория
Онлайн-сервисы ориентированы на начинающих дизайнеров, владельцев квартир, строителей отделочников. Предполагают простое начало работы и визуальный результат без обучения.
Профессиональный софт предназначен для дизайнеров, архитекторов, проектировщиков, которым нужны точные модели, подробные чертежи, спецификации и фотореалистичная визуализация.
2. Уровень детализации
Онлайн-сервисы делают основной акцент на планировке и базовой 3D-визуализации. Библиотеки содержат большое количество объектов и текстур, но уровень детализации моделей подходит только для общего представления. Однако внедрение ИИ-технологий позволяет исправить этот дисбаланс, и на базе рендеров, созданных в онлайн-планировщике, уже сегодня можно получать фотореалистичные изображения интерьера с высокой детализацией.
Профессиональный софт позволяет прорабатывать мельчайшие детали: сложные конструкции, инженерные элементы, точные размеры, связанные проекты (электрика, вентиляция, освещение). Возможно подключение сторонних библиотек и создание собственных моделей.
3. Функциональность
Онлайн-сервисы обычно предлагают базовый функционал: 2D-план, 3D-просмотр, библиотеки мебели, материалы отделки. В большинстве случаев отсутствует продвинутая работа с освещением, материалами и физическими параметрами. Хотя тут есть свои исключения, например, Remplanner — онлайн-планировщик, чей функционал позволяет создавать качественную техническую документацию и разрабатывать самые разные аспекты интерьера: от разводки электрики до выбора декоративных подушек в гостиную.
Профессиональный софт содержит инструменты моделирования, анализа освещения, точных расчётов материалов и конструкции, интеграция с BIM (Building Information Modeling), экспорт чертежей и спецификаций для строительства и производства.
4. Скорость и порог входа
Онлайн-сервисы очень низкий порог входа: не требуется предварительное обучение или установка. Проект можно начать создавать прямо в браузере буквально через пару минут после открытия программы.
Профессиональный софт требует времени на освоение, понимания технических основ проектирования, расчётов и принципов визуализации. Часто необходимы курсы или практика под руководством опытных специалистов.
5. Стоимость
Онлайн-сервисы часто имеют бесплатные версии с оплатой за расширенные функции. но даже у полностью платных программ общая стоимость ниже по сравнению с профессиональным ПО.
Профессиональный софт стоимость лицензий начинается от нескольких тысяч до сотен тысяч в год, в зависимости от функционала и числа подключаемых к программе пользователей. Но профессиональные инструменты окупают себя при регулярной работе с коммерческими проектами.
