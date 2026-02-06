Фотореалистичные рендеры интерьеров от Remplanner, с помощью нейросетей

Предварительный отбор сервисов

Для тех, кто раньше не сталкивался с ИИ-визуализацией, может оказаться неожиданным, насколько много нейросетей сегодня умеют работать с интерьерами. Наша задача заключалась в том, чтобы найти решения, которые позволят пользователям Remplanner получать фотореалистичные рендеры на основе готовых изображений из 3D-режима — без создания промптов, изучения программы и необходимости каких-то настроек. В идеале нужна была программа, работающая в пару кликов.

Поэтому на первом этапе все выбранные нейросети мы условно разделили на два типа:

1. Сервисы с ручной настройкой генерации.

Они требуют детальных текстовых описаний, референсов и поэтапной доработки результата, с внесением правок в каждый промежуточный вариант, ради достижения идеала. Дают высокий контроль над процессом, но требуют много времени и определенных навыков.

2. Сервисы автоматической генерации

Работают по принципу «загрузил изображение — получил результат». Им не нужны промпты, в которых будет описан желаемый результат в деталях, только изображение, которое нужно преобразовать в фото. Идеальный вариант для быстрой оценки дизайн-концепции.

Еще на отборочном этапе стало понятно, что нейросети далеко не всегда выдают нужный результат, некоторые выдавали рендеры, весьма слабо отличавшиеся от исходного варианта. Другие создавали реалистичный рендер, но меняли в своем варианте слишком много исходных деталей. С учетом этих особенностей и того, что нам были особенно важны скорость и простота работы с нейросетью, в финал вышли только три сервиса второго типа:

myarchitectai.com

vibe3d.ai

visoid.com

Результаты их рендеринга мы и сравнивали на разных примерах рендеров из программы Remplanner.