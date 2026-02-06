Фотореалистичные рендеры интерьеров от Remplanner, с помощью нейросетей

Почему стандартных визуализаций часто недостаточно
Среди представленных на рынке онлайн-планировщиков, Remplanner всегда выгодно выделялся своей высокой степенью проработки технических проектов. На фоне возможностей планировщика по работе с инженерией, планировками и расстановкой мебели в 2D, его функционал в 3D режиме, а именно уровень итоговых визуализаций, всегда казался недостаточным: материалы выглядят условно, а итоговая картинка часто напоминает игровой рендер, а не фотографию реального интерьера.
Часть пользователей уже научилась решать эту задачу с помощью нейросетей, которые «превращают» сделанный Remplanner 3D-рендер в реалистичное изображение за считанные секунды. Но большинство все еще не очень представляет, какие сервисы для этого подходят и чего от них ждать. Чтобы внести ясность в этом вопросе, мы протестировали популярные ИИ-платформы и сравнили результаты их рендеринга, которые теперь можете сравнить и вы.
Предварительный отбор сервисов
Для тех, кто раньше не сталкивался с ИИ-визуализацией, может оказаться неожиданным, насколько много нейросетей сегодня умеют работать с интерьерами. Наша задача заключалась в том, чтобы найти решения, которые позволят пользователям Remplanner получать фотореалистичные рендеры на основе готовых изображений из 3D-режима — без создания промптов, изучения программы и необходимости каких-то настроек. В идеале нужна была программа, работающая в пару кликов.
Поэтому на первом этапе все выбранные нейросети мы условно разделили на два типа:
1. Сервисы с ручной настройкой генерации.
Они требуют детальных текстовых описаний, референсов и поэтапной доработки результата, с внесением правок в каждый промежуточный вариант, ради достижения идеала. Дают высокий контроль над процессом, но требуют много времени и определенных навыков.
2. Сервисы автоматической генерации
Работают по принципу «загрузил изображение — получил результат». Им не нужны промпты, в которых будет описан желаемый результат в деталях, только изображение, которое нужно преобразовать в фото. Идеальный вариант для быстрой оценки дизайн-концепции.
Еще на отборочном этапе стало понятно, что нейросети далеко не всегда выдают нужный результат, некоторые выдавали рендеры, весьма слабо отличавшиеся от исходного варианта. Другие создавали реалистичный рендер, но меняли в своем варианте слишком много исходных деталей. С учетом этих особенностей и того, что нам были особенно важны скорость и простота работы с нейросетью, в финал вышли только три сервиса второго типа:
myarchitectai.com
vibe3d.ai
visoid.com
Результаты их рендеринга мы и сравнивали на разных примерах рендеров из программы Remplanner.
Как мы проводили тестирование
Во всех примерах использовались рендеры, созданные в 3D-режиме Remplanner. Для тестов были взяты пять реальных дизайн-проектов наших пользователей. Каждому сервису мы предоставляли только скриншот сцены — без текстовых пояснений и ручной коррекции результата первой генерации.
Это позволило оценить:
насколько точно нейросеть распознаёт исходное изображение: планировку, детали;
как она работает с освещением и глубиной сцены, насколько точно передает оригинальный вариант;
какой уровень фотореализма дает «по умолчанию».
Тестирование финалистов
Итак, три выбранных нами нейросети для генерацции реалистичных рендеров на базе готовых визуализаций мы проверили на 11 примерах, это разные помещения, разные ракурсы, разные цветовые гаммы. Ниже полученные результаты с нашими комментариями.
Рендер №1. Общий дальний план
myarchitectai.com
Корректно воспроизводит планировку и расстановку мебели, но степень контрастности может казаться слишком завышенной. Цветовая температура заметно теплее, чем в оригинале.
vibe3d.ai
Почти полностью повторяет исходный рендер: пропорции, цвета и объекты сохранены. Отличие — добавлен искусственный свет, из-за чего интерьер выглядит иначе, чем на исходном рендере, более «жилым».
visoid.com
Лучше остальных распознает сложные элементы вроде рельефных фасадов и зеркал, но может самовольно менять цвет отдельных объектов, в данном случае он сменил черный цвет кухонной столешницы на белый.
Рендер №2. Сложный ракурс с пересечением объемов
myarchitectai.com
Самый фотореалистичный результат: мебель и текстиль выглядят почти как на фото. Но есть ошибки в границах сцены — появляются лишние объекты, часть света теряется.
vibe3d.ai
Максимально точно копирует исходный 3D-рисунок, но почти не добавляет реализма — изображение остается «искусственным».
visoid.com
Композиция сохранена, но мойка и декор выглядят неубедительно, а границы сцены распознаны неидеально.
Рендер №3. Широкий угол кухни-гостиной
myarchitectai.com
Лучше всех работает с фактурами: текстиль и панели выглядят натурально. Цветовая гамма теплее, чем у оригинала, но больше похоже на интерьер в закатном свете, а не на изменения палитры. Это, конечно, снижает точность, но добавляет жилую атмосферу.
vibe3d.ai
В этом примере использует искусственное освещение, из-за чего материалы теряют глубину. При этом цвета практически совпадают с проектом Remplanner, что, безусловно, плюс.
visoid.com
Цвета переданы корректно, но появился ненужный глянцевый блеск поверхностей, хотя в оригинале матовые фасады.
Рендер №4. Светлая спальня
vibe3d.ai
Точно повторяет освещение и цветовую схему интерьера. При этом растения, техника и экран ТВ почти не отличаются от исходного рендера — прирост реализма минимален, это минус.
myarchitectai.com
Добавляет глубину и контраст, материалы выглядят фотографично, но немного отличаются от исходника. Есть ошибки в интерпретации стены и шкафа, но в целом результат убедительный.
visoid.com
Меняет цвет мебели и добавляет предметы, снижая точность. При этом текстуры и свет из окна выглядят максимально естественно, что дает плюс в копилку сервиса.
Рендер №5. Кухня со стеклянной перегородкой
vibe3d.ai
Самый точный вариант относительно исходного рендера: совпадают цвета, освещение и прозрачность фасадов. Фотографичность рендера на достаточно хорошем уровне, однозначно сильно выше исходного варианта.
myarchitectai.com
Очень высокий уровень фотореализма, особенно заметен в мелких деталях, но сильные стилистические отклонения: смена палитры, не совпадение типа фасадов.
visoid.com
Оптимальный баланс: реалистичные материалы, почти точные фактуры и корректная цветовая гамма без резких изменений.
Рендер №6. Еще раз пробуем дальний ракурс
vibe3d.ai
Красиво работает со светом и цветом, максимально точна, как обычно, в цветовой палитре и деталях. Но интерьер выглядит как уменьшенный макет — не хватает материальности, на фотореалистичный рендер слабо похож.
myarchitectai.com
Избыточный контраст, который сильно изменил и цветовую палитру, и фактуру напольного покрытия, придав интерьеру ненужную мрачность. Также нейросеть не справилась с изображением огня в камине, и есть ошибки в распознавании объектов, в частности глобуса-бара.
visoid.com
Минимально вмешивается в сцену, только на этом рендере пламя выглядит естественно, плюс цветовая гамма близка к оригиналу. С реалистичностью на этом примере у всех результат не самый высокий, но если оценивать детали и совпадение с оригиналом, то в этот раз visoid.com лидирует.
Рендер №7. Загородная гостиная
vibe3d.ai
Хорошие фактуры, естественно выглядит свет и тень, точная цветопередача оригинальной палитры. Но явно возникли проблемы с елкой и глобусом, плюс подсвечник «растворился» в пространстве. Но если не акцентировать внимание на деталях, результат неплох.
myarchitectai.com
Отличная работа с материалами, высокий уровень реалистичности, но снова есть излишняя контрастность, которая сильно меняет исходный интерьер. Также допущены ошибки с елкой, глобусом и подсвечником, который тонет в текстуре кресла.
visoid.com
Бесспорный победитель раунда: корректная проработка сложных элементов и высокая реалистичность, плюс почти идеальное попадание в цветовую гамму и текстуры.
Рендер №8. Контрастная спальня
vibe3d.ai
Точная цветопередача, но почти полное копирование исходника, реалистичность добавилась, но в очень скромном объеме, хотелось бы большего.
visoid.com
Отлично проработанные текстиль и панно над кроватью, но снова появилась самовольная смена цвета мебели. Сервис может давать как идеальный, так и искаженный результат, к этому стоит быть готовым.
myarchitectai.com
Лучшее сочетание реализма и точности воспроизведения исходного интерьера. Есть ошибки в прорисовке розеток, но визуально они не критичны, поэтому в данном случае победу отдаем данному сервису за реалистичность и качество передачи идеи оригинала.
Рендер №9. Вытянутая кухня-гостиная
vibe3d.ai
Очень плохая проработка мелких деталей: совершенно неправдоподобно смотрится кашпо с цветами, полный провал с рендерингом чайного сервиза на столе. Цвета переданы корректно, но общий уровень реалистичности на тройку.
myarchitectai.com
Прекрасные фактуры и контраст, неплохо переданы почти все детали, но вот с сервизом тут тоже всё незадалось. В целом, весьма приятная картинка, хотя есть вопросы к освещению, кажется, тут пропало одно из окон.
visoid.com
Самый сбалансированный вариант: естественный свет красиво падает из окна, которое снова на своем месте, корректные ключевые элементы, незначительные изменения интерьера, которые тут точно нельзя назвать радикальными.
Рендер №10. Светлая кухня
vibe3d.ai
Достойный результат с точной цветопередачей, не самое лучше изображение плиты и мойки, но это если придираться.
visoid.com
Качественно и реалистично, но изменены ключевые элементы отделки (фартук, дверь, цоколь), что, конечно, минус, но для кого-то такие отхождения от оригинала не критичны.
myarchitectai.com
Лучшее совпадение по цвету и композиции, однако нейросеть ошиблась с расположением окна, это ее частый промах.
Рендер №11. Санузел
vibe3d.ai
Точное попадание в цвет и текстуры, аккуратный и реалистичный результат. Может, чуть менее реалистичный, и не такой контрастный вариант, как у конкурентов, но точно стоящий внимания.
visoid.com
Хороший баланс между реализмом и точностью. Тон плитки темнее, но текстура полностью соответствует оригиналу. Как всегда хорошо прорисовано зеркало, и вообще детали все очень реалистичные.
myarchitectai.com
Максимальный реализм, но снова ошибка с окном (в оригинале его нет на этой стене, да и вообще в санузле) и слишком темная плитка, в сравнении с исходным интерьером.
В целом, все три нейросети подходят для обработки рендеров из онлайн-планировщиков и способны заметно повысить визуальное качество вашего проекта. Но:
vibe3d.ai — самый аккуратный к исходнику, но часто не дотягивает по фотореализму.
myarchitectai.com — лидер по фактурам и глубине, но может искажать цвета и менять местами конструктивные объекты.
visoid.com — одни из самых реалистичных рендеров, хотя сервис и склонен к «творческой инициативе», поэтому кроме фотореалистичности вы можете получить еще и новый взгляд на ваш проект, с доработками от нейросети.
Если небольшие отклонения от исходного проекта допустимы, нейросети уже сегодня могут стать полноценным инструментом для получения реалистичных визуализаций без участия дизайнеров-визуализаторов.
Реклама: ООО «Ремпланнер», ИНН: 7702433008, erid: 2W5zFJ3853e
