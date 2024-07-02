Кадровый учет в 1С:ЗУП — преимущества и возможности 

1С:ЗУП позволяет максимально гибко и оперативно решать задачи, которые связаны с движением работников, расчетами с физлицами, HR-аналитикой и отчетностью по персоналу. Эту статью посвятим кадровому функционалу 1С:ЗУП.

Что умеет делать 1С:ЗУП в части кадрового учета

Кадровые функционал 1С:ЗУП обширен, соответствует требованиям законодательства и облегчают учет в организациях с любой численностью персонала.

В небольших компаниях часто кадровый учет частично или полностью закреплен за бухгалтером или руководителем фирмы, а в крупных для работы с персоналом создают огромные службы и департаменты. Но в любом случае использование 1С:ЗУП помогает весь процесс работы с кадровыми ресурсами связать в единый механизм.

Структура

Работа с персоналом начинается с выстраивания организационной структуры компании, где руководство определяет состав и количество требуемых на участок сотрудников, их обязанности. В кадровом деле структура оформляется штатным расписанием. 1С:ЗУП позволяет формировать, изменять и утверждать штатное расписание, выделять подразделения, вводить должности и выполнять другие функции:

А также настраивать глубину структуры и детализировать систему оплаты труда в организации:

Прием новых работников и движения персонала

Если вы работаете в 1С:ЗУП КОРП, то подбор персонала можете вести, не отходя от монитора: проводите все мероприятия от формирования портрета кандидата на вакантные позиции до подведения статистики и итогов в одном окне.

А начиная с базовой версии работодателям доступны кадровый ЭДО и интеграцию с порталом «Работа в России»:

И дальнейшее трудоустройство можно вести уже с учетом того, кто из работников согласен на КЭДО, а кто нет.

1С:ЗУП собирает и хранит максимум информации о работнике: от персональных данных и стажа до образования и состава семьи для корректного расчета и начисления заработной платы и социальных пособий. Поставка ПРОФ позволяет контролировать компетенции работников и при необходимости назначать онлайн-курсы.

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Учет рабочего времени

Правильное и своевременное табелирование — основа для корректного расчета заработной платы. Поэтому учет рабочего времени и времени отдыха — один из важных участков работы кадровика. В 1С:ЗУП табель расположен в блоке «Зарплата».

Ведение табеля в 1С:ЗУП экономит время кадровых работников и исключает ошибки, так как программа заполняет табель автоматически на основании введенных кадровых документов: приказах о приеме, переводе, увольнении, командировках, отпусках, выходах в нерабочее время и других.

При этом 1С:ЗУП учитывает:

нормы ежегодно утверждаемых федеральных и региональных производственных календарей для разных по продолжительности рабочего времени недель в часах и днях;

изменения производственных календарей, например, как во время ковидных локдаунов;

общие и индивидуальные рабочие графики, занятость на условиях неполного рабочего времени.

Учет стажа

Стаж бывает разный и от него зависит оплата труда, пособия и пенсионные права работника. 1С:ЗУП считает стаж для разных целей, а также создает записи, которые необходимы для передачи в СФР сведений о стаже работников и трудовой деятельности.

В части сведений о трудовой деятельности программа помечает документы, которые вошли в раздел 1 формы ЕФС-1 и были отправлены в СФР. Это помогает кадровику не задваивать сведения о приемах, переводах и увольнениях.

Воинский учет

Воинский учет — обязанность работодателя, неисполнение которой грозит огромными штрафами. В 1С:ЗУП эта функция реализована в полном объеме от издания приказов об организации воинского учета и назначения ответственного до документов по бронированию и отчетности в военные комиссариаты.

Преимущества 1С:ЗУП

Кадровики и HR-специалисты выделяют преимущества 1С:ЗУП:

Возможность вести не просто кадровый учет, а полноценно управлять персоналом — подбирать, обучать, мотивировать.

Оперативное обновление программы вслед за изменением законодательства.

Возможность ЭДО с контролирующими органами в части отчетности и для назначения социальных пособий.

Интеграции с 1С, порталом «Работа в России» и другими сервисами.

Удобный и понятный интерфейс. Он настраивается под нужды и предпочтения пользователя, а многие операции и документы легко найти и создать интуитивно.

Легкость настройки программы под конкретное предприятие, его кадровую специфику и потребности, и при необходимости доработать.

Возможность вести кадровый учет полностью без обращения к дополнительным программам и сервисам.

Сохранение истории изменения документов, настройка прав пользователей.

Регламентированная отчетность, вспомогательные или аналитические отчеты по заданным параметрам.

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