₽ Заказать рекламу
RG-Soft

Кадровый учет в 1С:ЗУП — преимущества и возможности 

1С:ЗУП позволяет максимально гибко и оперативно решать задачи, которые связаны с движением работников, расчетами с физлицами, HR-аналитикой и отчетностью по персоналу. Эту статью посвятим кадровому функционалу 1С:ЗУП.
Кадровый учет в 1С:ЗУП — преимущества и возможности 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что умеет делать 1С:ЗУП в части кадрового учета

Кадровые функционал 1С:ЗУП обширен, соответствует требованиям законодательства и облегчают учет в организациях с любой численностью персонала. 

В небольших компаниях часто кадровый учет частично или полностью закреплен за бухгалтером или руководителем фирмы, а в крупных для работы с персоналом создают огромные службы и департаменты. Но в любом случае использование 1С:ЗУП помогает весь процесс работы с кадровыми ресурсами связать в единый механизм.

Структура 

Работа с персоналом начинается с выстраивания организационной структуры компании, где руководство определяет состав и количество требуемых на участок сотрудников, их обязанности. В кадровом деле структура оформляется штатным расписанием. 1С:ЗУП позволяет формировать, изменять и утверждать штатное расписание, выделять подразделения, вводить должности и выполнять другие функции:

А также настраивать глубину структуры и детализировать систему оплаты труда в организации: 

Прием новых работников и движения персонала

Если вы работаете в 1С:ЗУП КОРП, то подбор персонала можете вести, не отходя от монитора: проводите все мероприятия от формирования портрета кандидата на вакантные позиции до подведения статистики и итогов в одном окне.

А начиная с базовой версии работодателям доступны кадровый ЭДО и интеграцию с порталом «Работа в России»:

И дальнейшее трудоустройство можно вести уже с учетом того, кто из работников согласен на КЭДО, а кто нет.

1С:ЗУП собирает и хранит максимум информации о работнике: от персональных данных и стажа до образования и состава семьи для корректного расчета и начисления заработной платы и социальных пособий. Поставка ПРОФ позволяет контролировать компетенции работников и при необходимости назначать онлайн-курсы.

Выберите в RG-Soft продукт под потребности вашего бизнеса, а при оформлении годовой подписки на ИТС — четыре месяца обслуживания бесплатно.

Учет рабочего времени

Правильное и своевременное табелирование — основа для корректного расчета заработной платы. Поэтому учет рабочего времени и времени отдыха — один из важных участков работы кадровика. В 1С:ЗУП табель расположен в блоке «Зарплата».

Ведение табеля в 1С:ЗУП экономит время кадровых работников и исключает ошибки, так как программа заполняет табель автоматически на основании введенных кадровых документов: приказах о приеме, переводе, увольнении, командировках, отпусках, выходах в нерабочее время и других.

При этом 1С:ЗУП учитывает:

  • нормы ежегодно утверждаемых федеральных и региональных производственных календарей для разных по продолжительности рабочего времени недель в часах и днях;

  • изменения производственных календарей, например, как во время ковидных локдаунов;

  • общие и индивидуальные рабочие графики, занятость на условиях неполного рабочего времени.

Учет стажа

Стаж бывает разный и от него зависит оплата труда, пособия и пенсионные права работника. 1С:ЗУП считает стаж для разных целей, а также создает записи, которые необходимы для передачи в СФР сведений о стаже работников и трудовой деятельности.

В части сведений о трудовой деятельности программа помечает документы, которые вошли в раздел 1 формы ЕФС-1 и были отправлены в СФР. Это помогает кадровику не задваивать сведения о приемах, переводах и увольнениях.

Воинский учет

Воинский учет — обязанность работодателя, неисполнение которой грозит огромными штрафами. В 1С:ЗУП эта функция реализована в полном объеме от издания приказов об организации воинского учета и назначения ответственного до документов по бронированию и отчетности в военные комиссариаты.

Преимущества 1С:ЗУП

Кадровики и HR-специалисты выделяют преимущества 1С:ЗУП:

  • Возможность вести не просто кадровый учет, а полноценно управлять персоналом — подбирать, обучать, мотивировать.

  • Оперативное обновление программы вслед за изменением законодательства.

  • Возможность ЭДО с контролирующими органами в части отчетности и для назначения социальных пособий.

  • Интеграции с 1С, порталом «Работа в России» и другими сервисами.

  • Удобный и понятный интерфейс. Он настраивается под нужды и предпочтения пользователя, а многие операции и документы легко найти и создать интуитивно.

  • Легкость настройки программы под конкретное предприятие, его кадровую специфику и потребности, и при необходимости доработать.

  • Возможность вести кадровый учет полностью без обращения к дополнительным программам и сервисам.

  • Сохранение истории изменения документов, настройка прав пользователей.

  • Регламентированная отчетность, вспомогательные или аналитические отчеты по заданным параметрам.

Если хотите использовать расширенные возможности, внедрите ЗУП КОРП. Автоматизируйте управление персоналом, внедряйте качественные HRM-системы. Профессионалы RG-Soft организуют сопровождение, обучат ваших специалистов эффективно использовать ЗУП 3.1.

RG-Soft поставляет, сопровождает и обновляет 1С. Оставьте заявку и мы поможем с выбором продукта под потребности вашего бизнеса.

Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно!

Наши специалисты подготовят индивидуальную карту по внедрению именно для вас

Оставьте контакты, эксперт с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: LjN8KAnyd

Начать дискуссию

Госзакупки

Правительство усовершенствует механизм государственных и муниципальных закупок

Чтобы в госзакупках принимало участие больше представителей малого и среднего бизнеса, кабмин пересмотрит порядок их проведения.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Пример налоговой реконструкции в арбитражной практике

Даже если сделки с ИП формальные, фактические затраты на них можно учесть при расчете налога на прибыль — Постановление АС Уральского округа от 04.03.2024 № А50-18677/2022.

HR

🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!

Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал, где вы можете задать вопрос коллегам, поделиться опытом, оставить свое экспертное мнение и просто прислать забавный профессиональный мем. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке». Чем не отличный пиар для специалиста?

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

Экспертные разборы за неделю: взносы ИП 1%, потеря права на ПСН, электронные реестры по НДС

Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.

Е-Офис 24
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как сделать зачет переплаты по налогам на ЕНС в пользу другого лица

Единый налоговый счет не только создает головную боль бухгалтерам. Некоторые удобные опции у него тоже есть. Например, ЕНС позволяет зачесть переплату на нем в счет третьих лиц. Также доступны другие варианты распоряжения этой суммой. Расскажем об этих возможностях.

Как сделать зачет переплаты по налогам на ЕНС в пользу другого лица
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Новые регионы получат господдержку на развитие сельских территорий

Средства из федерального бюджета позволят аграриям создавать больше рабочих мест, развивать жилищное строительство, а также модернизировать инженерную и транспортную инфраструктуру в селах.

Онлайн-курсы

59
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Регистрации в реестре Роскомнадзора: обработка персональных данных — обязанность всех организаций и ИП

«Консалтинг Онлайн» — юридическая консалтинговая компания, которая оказывает услуги в сфере защиты и сопровождения бизнеса. Ей принадлежат сервисы онлайн публикаций в реестр Федресурс и журнал «Вестник государственной регистрации» — «Федресурс Онлайн» и «Вестник Онлайн» соответственно, которые ежедневно размещают десятки сообщений в указанные источники.

Регистрации в реестре Роскомнадзора: обработка персональных данных — обязанность всех организаций и ИП
НДФЛ

Матвыгода от имущественных прав не облагается НДФЛ

По мнению Минфина, материальная выгода может быть от покупки товаров, но не имущественных прав.

ПрощеБизнес
Кадровый учет

Особенности трудоустройства несовершеннолетних

Дети, то есть лица до 18 лет, трудиться не обязаны — это одна из черт социального государства. Добровольное стремление к труду можно только приветствовать. Главное — правильно оформить маленького труженика, чтобы не нажить себе проблем.

Особенности трудоустройства несовершеннолетних
Блокировка счетов налоговой инспекцией

ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC должен налоговой 297 млн рублей. Компании, которые связаны с Хабибом Нурмагомедовым, также находятся под пристальным вниманием ФНС.

Трудовые отношения

Голикова: проект «Профессионалитет» станет основой среднего образования

К 2030 году власти пересмотрят стандарты среднего профессионального образования. Уже сейчас в некоторых отраслях выпускники колледжей зарабатывают больше, чем бакалавры.

МойСклад
Ведение бизнеса

Почему сложно заработать на премиум-товаре и как продавать мед на 120 млн в год. Кейс Южной пищевой компании

Открыть бизнес по продаже премиум-продукта, заработать 12 млн на поставках в Японию, влезть в долги, признать провал, сделать правильные выводы, начать с нуля и выйти на оборот 120 млн в год. Своей историей с МоимСкладом поделился Анатолий Рыбин, основатель фабрики меда и варенья из Волгограда.

Почему сложно заработать на премиум-товаре и как продавать мед на 120 млн в год. Кейс Южной пищевой компании

Разборы законов

1 338
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Экспорт

Квоту на экспорт лома черных металлов продлили до конца 2024 года

Пошлина при экспорте лома черных металлов будет составлять 5%, но не меньше 15 евро за тонну. Всего по квоте можно продать 550 тысяч тонн.

Обзоры для бухгалтера

⏰ Изменения в законодательстве с 1 июля: что нужно знать бухгалтеру

В этом обзоре мы собрали новости про изменения и новое в законодательстве с июля, которые неизбежно повлияют на работу бухгалтера, а также ведение бизнеса.

RG-Soft

Кадровый учет в 1С:ЗУП — преимущества и возможности 

1С:ЗУП позволяет максимально гибко и оперативно решать задачи, которые связаны с движением работников, расчетами с физлицами, HR-аналитикой и отчетностью по персоналу. Эту статью посвятим кадровому функционалу 1С:ЗУП.

Кадровый учет в 1С:ЗУП — преимущества и возможности 
Субсидии для бизнеса

Власти увеличили долю субсидий при переходе авто на природный газ

Компании и физлица смогут возместить до 78% от общей стоимости работ по переводу транспортных средств на метан.

Уведомление по ЕНП

Какие ошибки допускают бухгалтеры в ЕНП-уведомлениях

Нередко уведомления по ЕНП поступают с ошибками.

Налоговая отчетность

Как сдавать отчетность ООО на ОСНО с обособленными подразделениями

Когда у организации есть обособленные подразделения, то не очень понятно: как сдавать отчетность. Если подразделения не выделяются на отдельный баланс, то бухучет централизован, а как обстоят дела с налоговым учетом?

Как сдавать отчетность ООО на ОСНО с обособленными подразделениями

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экономика России

Акции кондитерской фабрики «Roshen» перешли в доход РФ

Приставы исполнили решение суда и национализировали фабрику «Roshen» в Липецке. Предприятие остановило производство в 2017 году.

Интересные материалы

А2Б
ЭДО

Внутренний документооборот компании: кому нужна и чем может быть полезна система ЭДО

Передали бумаги на согласование в соседний отдел, и они как в воду канули — знакомая ситуация? Пока документ из руки в руки переходил, у каждого на столе полежал, глядишь — и потерял актуальность. Сократить время обмена документацией, повысить производительность труда и прозрачность бизнес-процессов позволит внутренний ЭДО.  

Внутренний документооборот компании: кому нужна и чем может быть полезна система ЭДО