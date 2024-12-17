Программы 1С для управленческого учета

Управленческий учет помогает в постановке и достижении финансовых целей . С его помощью компании могут более точно прогнозировать будущие денежные потоки, разрабатывать бюджеты и контролировать их исполнение, что помогает им расти и конкурировать на рынке.

Также управленческий учет позволяет компании оптимизировать свои ресурсы . Регулярный мониторинг и анализ затрат позволяют выявлять области, где можно снизить издержки без ущерба для качества продукции или услуг.

Управленческий учет — основа для принятия обоснованных управленческих решений. Путем аналитики и оценки внутренних финансовых данных руководители получают возможность лучше понимать текущие финансовые показатели компании, выявлять слабые и сильные стороны бизнеса и разрабатывать эффективные стратегии для достижения поставленных целей.

Программы 1С, в которых можно вести управленческий учет

1С предлагает ряд решений, которые помогают автоматизировать и упростить процессы управленческого учета. К основным программам относятся:

«1С:ERP Управление предприятием»

Это комплексное решение, которое охватывает все аспекты управления бизнесом. Программа позволяет вести управленческий учет в реальном времени, формировать бюджеты и прогнозы, а также анализировать финансовую деятельность компании. Отчеты в 1С:ERP можно условно разделить на три группы: оперативные;

регламентированные;

бюджетные. Оперативные отчеты в 1С:ERP предназначены для быстрого доступа к актуальной информации о текущем состоянии дел в компании. Они помогают принимать управленческие решения на основании анализа различных отчетов и включают в себя: Отчеты о продажах — информация о текущих объемах продаж, выручке, остатках на складах и динамике продаж по товарам и клиентам. Производственные отчеты — данные о выполнении производственных планов, загрузке оборудования, уровне брака и эффективности использования производственных ресурсов. Кассовые и банковские отчеты — сведения о движении денежных средств, остатках на счетах, поступлениях и расходах. Данные из регламентированных отчетов могут быть использованы для сравнения с плановыми показателями. Это помогает выявлять отклонения и принимать корректирующие меры. Бухгалтерская и налоговая отчетность — баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала. Бюджетные отчеты в 1С:ERP играют ключевую роль в управленческом учете, обеспечивая руководителей и менеджеров необходимой информацией для планирования, контроля и принятия решений. Они предоставляют информацию о соответствии фактических показателей запланированным и включают: Бюджет доходов и расходов — анализ плановых и фактических данных по доходам и расходам, выявление отклонений и причин их возникновения.

Бюджет движения денежных средств — планирование поступлений и выплат, управление ликвидностью и прогнозирование кассовых разрывов.

Отчеты по исполнению бюджета — сравнение запланированных и фактических показателей, выявление отклонений и анализ их причин.

Анализ эффективности инвестиционных проектов — оценка текущих и будущих затрат и доходов, связанных с инвестициями. Стоит отдельно упомянуть такой вид отчета, как управленческий баланс. Это один из основных отчетов, используемых в 1С:ERP для внутренних нужд компании. В этом отчете содержатся данные о финансовом учете товаров, состоянии наличных и безналичных денежных средств на счетах организации, расчетах с клиентами и поставщиками, а также информация о прочих активах и пассивах. Отчет может быть сформирован в нескольких режимах: Отображение оборотов по статьям. В течение отчетного периода выводятся все обороты для статей активов и пассивов, которые имеют отметку «Выводить обороты в управленческом балансе».

Группировка по активам и пассивам. Статьи активов и пассивов отображаются в зависимости от сальдо в разных разделах отчета. Также при помощи пользовательских настроек можно добавить в отчет дополнительную важную информацию. Этот отчет позволяет эффективно контролировать кредиторскую и дебиторскую задолженность предприятия, а также управлять распределением его прибыли.

«1С:Бухгалтерия предприятия»

В «1С:Бухгалтерия 8.3» без допмодулей можно создать управленческую отчетность на основе бухгалтерских данных. Эта программа позволяет также просматривать дополнительные отчеты для руководителей и формировать платежный календарь. Собственникам бизнеса важно отслеживать такие показатели, как выручка, прибыль, величина дебиторской и кредиторской задолженности, суммы оборотных и основных средств, а также остатки денежных средств. В отчетах содержится ключевая информация для руководителя: данные о продажах, расчетах с поставщиками и клиентами, движение товаров и анализ основных показателей. Финансовый анализ показывает в едином окне всю аналитическую информацию за выбранный период, включая показатели продаж, прибыли, чистых активов, анализ ликвидности и рентабельности, а также оценку рисков банкротства и кредитоспособности. «Монитор налогов и отчетности» позволяет руководителю удостовериться, что все налоги уплачены и отчеты сданы. Платежный календарь выступает важным инструментом для подготовки управленческой отчетности. Благодаря ему можно планировать ежедневные поступления и расходы по различным категориям, таким как оплата от покупателей, прочие поступления, налоги и взносы, выплаты поставщикам, зарплата и периодические платежи. Для работы платежного календаря нужно активировать в программе планирование платежей и установить стандартные сроки оплаты. Информация о налогах и взносах поступает из заполненных налоговых деклараций и бухгалтерских проводок. С помощью платежного календаря можно управлять денежными потоками, избежать кассовых разрывов и контролировать своевременную уплату налогов и обязательных платежей. Компания RG-Soft, как официальный партнер 1С, предлагает индивидуальные решения и услуги по внедрению программного обеспечения. Основные преимущества сотрудничества с RG-Soft: Разработка и адаптация решений под конкретные нужды бизнеса.

Поддержка на всех этапах внедрения и обучение персонала.

Обновление ПО в соответствии с изменениями законодательства.

«1С:Управление нашей фирмой»

«1С:Управление нашей фирмой» — это решение для автоматизации бизнес-процессов в малом бизнесе. Монитор руководителя в 1С:УНФ — это инструмент, который предоставляет руководителям компании доступ к ключевой информации о бизнесе в режиме реального времени. Он служит для быстрой оценки текущего состояния компании и принятия оперативных управленческих решений. Чем полезен монитор руководителя: Вся необходимая информация представлена в удобном визуальном формате — графики, диаграммы, таблицы.

Возможность настроить панель мониторинга в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями руководителя.

Данные обновляются в реальном времени, что позволяет получать свежую информацию о финансовых и операционных показателях.

Быстрый доступ к ключевым метрикам, таким как доходы, расходы, задолженность и оборачиваемость запасов. 1С:УНФ предлагает широкий спектр инструментов для ведения управленческого учета, которые позволяют компаниям эффективно контролировать финансовые и операционные показатели.

Планирование и бюджетирование

Возможность создания детализированных бюджетов и отслеживания их выполнения.

Анализ отклонений от плановых показателей.

Анализ финансовых результатов

Сравнение доходов и расходов в различных аналитических разрезах.

Оценка рентабельности проектов и направлений деятельности.

Мониторинг затрат

Учет и анализ всех видов затрат для оптимизации расходов. Инструменты для распределения затрат по проектам и подразделениям. Также в 1С:УНФ доступен управленческий баланс — один из трех основных отчетов для внутреннего использования, который отвечает на три вопроса: сколько средств вложено в бизнес, откуда они получены (пассивы) и как используются (активы). Этот отчет позволяет быстро оценить финансовое состояние компании и принимать решения, основываясь на финансовых категориях. Управленческий баланс в 1С:УНФ может быть подготовлен как по плановым, так и по фактическим данным за любой период: месяц, квартал, полугодие или год. Это базовые настройки, позволяющие использовать отчет сразу же. Пользователь может добавить в отчет собственные статьи пассивов и активов для более подробной структуры баланса, ввести свои расчетные показатели и получить готовую печатную форму отчета.

«1С:Управление торговлей»