Программы 1С для управленческого учета

Почему важен управленческий учет
Управленческий учет — основа для принятия обоснованных управленческих решений. Путем аналитики и оценки внутренних финансовых данных руководители получают возможность лучше понимать текущие финансовые показатели компании, выявлять слабые и сильные стороны бизнеса и разрабатывать эффективные стратегии для достижения поставленных целей.
Также управленческий учет позволяет компании оптимизировать свои ресурсы. Регулярный мониторинг и анализ затрат позволяют выявлять области, где можно снизить издержки без ущерба для качества продукции или услуг.
Управленческий учет помогает в постановке и достижении финансовых целей. С его помощью компании могут более точно прогнозировать будущие денежные потоки, разрабатывать бюджеты и контролировать их исполнение, что помогает им расти и конкурировать на рынке.
Программы 1С, в которых можно вести управленческий учет
1С предлагает ряд решений, которые помогают автоматизировать и упростить процессы управленческого учета. К основным программам относятся:
«1С:ERP Управление предприятием»
Это комплексное решение, которое охватывает все аспекты управления бизнесом. Программа позволяет вести управленческий учет в реальном времени, формировать бюджеты и прогнозы, а также анализировать финансовую деятельность компании.
Отчеты в 1С:ERP можно условно разделить на три группы:
оперативные;
регламентированные;
бюджетные.
Оперативные отчеты в 1С:ERP предназначены для быстрого доступа к актуальной информации о текущем состоянии дел в компании. Они помогают принимать управленческие решения на основании анализа различных отчетов и включают в себя:
Отчеты о продажах — информация о текущих объемах продаж, выручке, остатках на складах и динамике продаж по товарам и клиентам.
Производственные отчеты — данные о выполнении производственных планов, загрузке оборудования, уровне брака и эффективности использования производственных ресурсов.
Кассовые и банковские отчеты — сведения о движении денежных средств, остатках на счетах, поступлениях и расходах.
Данные из регламентированных отчетов могут быть использованы для сравнения с плановыми показателями. Это помогает выявлять отклонения и принимать корректирующие меры.
Бухгалтерская и налоговая отчетность — баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала.
Бюджетные отчеты в 1С:ERP играют ключевую роль в управленческом учете, обеспечивая руководителей и менеджеров необходимой информацией для планирования, контроля и принятия решений.
Они предоставляют информацию о соответствии фактических показателей запланированным и включают:
Бюджет доходов и расходов — анализ плановых и фактических данных по доходам и расходам, выявление отклонений и причин их возникновения.
Бюджет движения денежных средств — планирование поступлений и выплат, управление ликвидностью и прогнозирование кассовых разрывов.
Отчеты по исполнению бюджета — сравнение запланированных и фактических показателей, выявление отклонений и анализ их причин.
Анализ эффективности инвестиционных проектов — оценка текущих и будущих затрат и доходов, связанных с инвестициями.
Стоит отдельно упомянуть такой вид отчета, как управленческий баланс. Это один из основных отчетов, используемых в 1С:ERP для внутренних нужд компании. В этом отчете содержатся данные о финансовом учете товаров, состоянии наличных и безналичных денежных средств на счетах организации, расчетах с клиентами и поставщиками, а также информация о прочих активах и пассивах.
Отчет может быть сформирован в нескольких режимах:
Отображение оборотов по статьям. В течение отчетного периода выводятся все обороты для статей активов и пассивов, которые имеют отметку «Выводить обороты в управленческом балансе».
Группировка по активам и пассивам. Статьи активов и пассивов отображаются в зависимости от сальдо в разных разделах отчета.
Также при помощи пользовательских настроек можно добавить в отчет дополнительную важную информацию.
Этот отчет позволяет эффективно контролировать кредиторскую и дебиторскую задолженность предприятия, а также управлять распределением его прибыли.
«1С:Бухгалтерия предприятия»
В «1С:Бухгалтерия 8.3» без допмодулей можно создать управленческую отчетность на основе бухгалтерских данных. Эта программа позволяет также просматривать дополнительные отчеты для руководителей и формировать платежный календарь.
Собственникам бизнеса важно отслеживать такие показатели, как выручка, прибыль, величина дебиторской и кредиторской задолженности, суммы оборотных и основных средств, а также остатки денежных средств. В отчетах содержится ключевая информация для руководителя: данные о продажах, расчетах с поставщиками и клиентами, движение товаров и анализ основных показателей.
Финансовый анализ показывает в едином окне всю аналитическую информацию за выбранный период, включая показатели продаж, прибыли, чистых активов, анализ ликвидности и рентабельности, а также оценку рисков банкротства и кредитоспособности.
«Монитор налогов и отчетности» позволяет руководителю удостовериться, что все налоги уплачены и отчеты сданы.
Платежный календарь выступает важным инструментом для подготовки управленческой отчетности. Благодаря ему можно планировать ежедневные поступления и расходы по различным категориям, таким как оплата от покупателей, прочие поступления, налоги и взносы, выплаты поставщикам, зарплата и периодические платежи.
Для работы платежного календаря нужно активировать в программе планирование платежей и установить стандартные сроки оплаты. Информация о налогах и взносах поступает из заполненных налоговых деклараций и бухгалтерских проводок.
С помощью платежного календаря можно управлять денежными потоками, избежать кассовых разрывов и контролировать своевременную уплату налогов и обязательных платежей.
Компания RG-Soft, как официальный партнер 1С, предлагает индивидуальные решения и услуги по внедрению программного обеспечения. Основные преимущества сотрудничества с RG-Soft:
Разработка и адаптация решений под конкретные нужды бизнеса.
Поддержка на всех этапах внедрения и обучение персонала.
Обновление ПО в соответствии с изменениями законодательства.
«1С:Управление нашей фирмой»
«1С:Управление нашей фирмой» — это решение для автоматизации бизнес-процессов в малом бизнесе.
Монитор руководителя в 1С:УНФ — это инструмент, который предоставляет руководителям компании доступ к ключевой информации о бизнесе в режиме реального времени. Он служит для быстрой оценки текущего состояния компании и принятия оперативных управленческих решений.
Чем полезен монитор руководителя:
Вся необходимая информация представлена в удобном визуальном формате — графики, диаграммы, таблицы.
Возможность настроить панель мониторинга в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями руководителя.
Данные обновляются в реальном времени, что позволяет получать свежую информацию о финансовых и операционных показателях.
Быстрый доступ к ключевым метрикам, таким как доходы, расходы, задолженность и оборачиваемость запасов.
1С:УНФ предлагает широкий спектр инструментов для ведения управленческого учета, которые позволяют компаниям эффективно контролировать финансовые и операционные показатели.
Планирование и бюджетирование
Возможность создания детализированных бюджетов и отслеживания их выполнения.
Анализ отклонений от плановых показателей.
Анализ финансовых результатов
Сравнение доходов и расходов в различных аналитических разрезах.
Оценка рентабельности проектов и направлений деятельности.
Мониторинг затрат
Учет и анализ всех видов затрат для оптимизации расходов.
Инструменты для распределения затрат по проектам и подразделениям.
Также в 1С:УНФ доступен управленческий баланс — один из трех основных отчетов для внутреннего использования, который отвечает на три вопроса: сколько средств вложено в бизнес, откуда они получены (пассивы) и как используются (активы). Этот отчет позволяет быстро оценить финансовое состояние компании и принимать решения, основываясь на финансовых категориях.
Управленческий баланс в 1С:УНФ может быть подготовлен как по плановым, так и по фактическим данным за любой период: месяц, квартал, полугодие или год. Это базовые настройки, позволяющие использовать отчет сразу же.
Пользователь может добавить в отчет собственные статьи пассивов и активов для более подробной структуры баланса, ввести свои расчетные показатели и получить готовую печатную форму отчета.
«1С:Управление торговлей»
Программа предназначена для автоматизации торговых операций и управления запасами.
Программа автоматизирует процессы, связанные с продажами и запасами. Он позволяет:
Вести учет продаж.
Оптимизировать управление складскими запасами.
Повысить эффективность торговых операций.
Инструменты для управленческого учета в 1С:УНФ:
Учет выручки.
В 1С:УТ учет выручки автоматически фиксирует стоимость проданных товаров и услуг в различных валютах и налоговых форматах, что помогает предприятиям анализировать продажи с разных аспектов. Это особенно важно для компаний, работающих в различных регионах или те, кому нужно разграничивать выручку для налогообложения и управления.
Отчет о доходах и расходах.
Помимо основной выручки, 1С:УТ отслеживает прочие доходы и прочие расходы, например, инвестиционные доходы или расходы вне обычной деятельности. Благодаря гибкости системы компании могут отдельно классифицировать и учитывать эти операции для более четкого понимания рентабельности.
Отчет о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств включает разделы: операционная деятельность (ежедневные операции), инвестиционная деятельность (приобретение активов или инвестиции) и финансовая деятельность (управление кредитами и дивидендами).
Он помогает предприятиям поддерживать достаточную ликвидность и предупреждать кассовые разрывы.
Управленческий баланс.
Управленческий баланс в 1С:УТ отражает финансовую картину компании, подробно описывая ее активы и пассивы. Этот отчет важен для понимания распределения ресурсов и эффективности управления финансами. Возможность формирования баланса в режиме реального времени позволяет руководителям оперативно оценивать финансовое состояние компании и принимать своевременные решения, чтобы обеспечить ее стабильную деятельность и рост.
С каждым годом бизнес-среда становится все более динамичной и конкурентной, и те компании, которые используют современные инструменты для управления своими операциями, получают значительное преимущество. Они могут быстрее адаптироваться к изменениям рынка, эффективнее работать с клиентами и поставщиками, а также минимизировать риски, связанные с управлением ресурсами и персоналом. Компания RG-Soft специализируется на том, чтобы настроить эти инструменты так, чтобы они максимально соответствовали вашим потребностям.
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