Обзор возможностей «1С:Документооборот 8»

«1С:Документооборот» — это программное решение, которое помогает управлять электронными документами в организации. Оно подходит для любых компаний, будь то небольшие фирмы или крупные корпорации, если они хотят сэкономить время и ресурсы на рутинных задачах.

Программа помогает повысить эффективность управления документами: с ней согласование договора занимает не дни, а часы. Каждый сотрудник точно знает, где найти нужный файл, а все версии документов сохраняются автоматически.

Система помогает:

Ускорить процессы. Автоматизация избавляет от необходимости вручную следить за стадиями согласования и утверждения договора.

Снизить количество ошибок. Контроль версий запоминает согласованные версии файлов и показывает изменения, которые внесли в файл после согласования.

1С делает документооборот не просто задачей, а управляемым процессом, который работает на благо бизнеса.

Вы можете настроить начальную страницу и рабочий стол для удобной навигации по разделам:

Пользователям не нужно тратить время на изучение — все функции находятся на виду и не требуют лишних действий.

Вы можете добавлять новые функции и настраивать доступ к документам для определенных сотрудников.