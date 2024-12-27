Резервы отпусков: механизмы ведения, начисления, корректировки с 2024 г. в ПП «1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1»

1. Общие сведения
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» (в дальнейшем «ЗУП,3.1») заложен алгоритм начисления и расчетов по оценочным обязательствам — резервам отпусков.
Основные механизмы расчета, которые используются в программе (поддержка БУ и НУ):
МСФО (метод обязательств) — расчет по среднему с учетом остатка неиспользованного отпуска — БУ.
Нормативный метод — используется процент от ФОТ (с выбором всех необходимых начислений) — БУ и НУ.
2. Алгоритм расчета
МСФО (метод обязательств) — ежемесячно проводится расчет обязательств с учетом накопленных остатков отпусков. В программе наглядно проводится расчет по трем колонкам:
Исчислено: сумма рассчитывается по среднему * на остаток отпуска по фактическим остаткам, если бы сотрудник уволился в конце месяца.
Накоплено: сумма, которая рассчитывалась в предыдущий месяц (из колонки Исчислено).
Зачтено: сумма — разница между колонками Исчислено и Зачтено (может быть, как положительная, так и отрицательная).
Нормативный метод — задается размер отчислений (%) от ФОТ (все начисления, которые входят в ФОТ):
Исчислено: процент отчислений * ФОТ.
Накоплено: суммы за прошлый месяц (Исчислено) — суммы отпускных (если предоставлялся отпуск в расчетном месяце).
Зачтено = Исчислено.
3. Подключение в программе
Настройка / Организация / Учетная политика / Резервы по оплате труда:
В программе появилась так же возможность создания резервов для Премий, Вознаграждениям за выслугу лет, возможность ввода своих формул расчета:
4. Настройка и расчет
МСФО: на вкладке «Бухгалтерский учет» включить МСФО (при необходимости на вкладке «Налоговый учет» можно формировать резерв по настройкам БУ):
После подключения резервов необходимо их формировать по следующему алгоритму: проведение всех начислений и выплат, формирование документа «Отражение зарплаты в бухучете» и только потом создать «Резерв по оплате труда» — начисление.
Пример
В январе 2024 г. сотруднику Бальцер Г.Э. начислена и выплачена зарплата в сумме 65000 руб. Остаток отпуска на конец месяца = 4,33 дня. Средний заработок = 2218,43. При начислении резервов, по методу МСФО в программе произведен расчет:
Начисление: 2218,43 * 4,33 = 9605,80.
Взносы (15% и 30% по МСП и 0,2 по ФСС НС и ПЗ):
Страховые взносы (пример МСП): 9605,80 * 19,4405% = 1 867,42.
ФСС НС и ПЗ (0,2%): 9605,80*0,2% = 19,21.
Расчет обязательств и резервов:
В феврале 2024 г. сотрудник взял отпуск на 2 дня, расчет:
В документе «Отражение зарплаты в бухучете» на вкладке «Выплата за счет резервов» отображается сумма начисленного отпуска с учетом отпускных:
Начисление по резервам:
Начислено: 2182,75 (средний заработок) * 4,67 (остаток отпуска на конец февраля)=10193,44.
Взносы: Сумма начисления % взносов (15% и 30% по МСП), Сумма начисления ставка взносов ФСС НС и ПЗ (0,2):
Расчет обязательств и резервов:
1. По начислениям:
Исчислено: средний заработок за месяц * количество оставшихся дней отпуска на конец месяца (начислено).
Накоплено: зачтенная сумма резервов — выплата резервов (отпускные).
Зачтено: Исчислено — Накоплено.
Аналогично проводится расчет по взносам (15% и 30% по МСП и 0,2 по ФСС НС и ПЗ):
«Обязательства и резервы по сотрудникам» равно «зачтенным» суммам на конец месяца февраля:
В примере получилась сумма обязательств положительная (доначисление). В бухгалтерской программе будут отражены проводки на основании документа расчетов резервов в разрезе подразделений и способов отражений, которые настроены при обмене.
2. Нормативный метод:
При выборе «Нормативного метода» по БУ устанавливается ежемесячный процент отчислений от расчетной базы. Так же есть возможность подобрать/убрать все необходимые начисления, которые будут включены в состав «Расчетной базы» — ФОТ.
Для учета НУ формируются резервы с указанием предельной суммы отчислений в разрезе резервов.
Пример
В январе 2024 г. сотруднику Бальцер Г.Э. начислена и выплачена зарплата в сумме 65000 руб.
По нормативному методу начисление проводится 10% от ФОТ, взносы — основной тариф (30%) и 0,2 по ФСС НС и ПЗ. Предел по НУ = 5000000 — из настроек в учетной политике организации.
Начислено: 65000 (ФОТ)*10% (% отчислений).
Взносы: Страховые взносы = 19500 (по основному тарифу, можно проверить отчетами по страховым взносам) 10% (% отчислений) = 1950, ФСС НС и ПЗ = 130 (начисление по несч. случ) 10% (% отчислений) = 13.
Так как за прошлый месяц (декабрь 2023 г.) в данном примере нет начислений, то в «Расчете обязательств и резервов» накопительная часть равна нулю, Исчислено равно Зачтено:
Обязательства и резервы по сотрудникам равны сумме, зачтенной в январе 2024 г.:
В феврале сотрудник отправился в отпуск на 2 дня. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» сумма выплаченных отпускных отображается по БУ и НУ, не превышает сумму начисленных резервов января:
Начисления за февраль:
Начисление: 58500 (ФОТ в феврале) * 10% = 5850.
Взносы: страховые взносы = 17550 (основной тариф) 10 % = 1755; ФСС НС и ПЗ = 117 10% = 11,70.
Расчет обязательств и резервов:
Исчислено: результат начисления за февраль = 5850.
Накоплено: 6500 (зачтенные взносы за прошлый месяц) — 4436,86 (отпуск в феврале) = 2063,14.
Зачтено: зачтено равно сумме исчислено.
Алгоритм расчетов взносов рассчитывается аналогично расчетам сумм резервов.
«Обязательства и резервы по сотрудникам» равны суммам, зачтенным на конец месяца.
Важно помнить, что после достижения предельной суммы отчислений в год по НУ оценочные обязательства и резервы не формируются.
5. Списание, инвентаризация, корректировка резервов
С 2024 года в программу «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» добавлены документы изменений по регистрам резервов отпусков.
В случае, если необходимо принудительного списания резервов, в разделе Резервы по оплате труда при создании выбрать «Списание». Документ заполняется с учетом регистров по кнопке «Заполнить». После проведения «Списания» обнуляются все регистры и со следующего месяца начисление отобразится без накоплений за предыдущий месяц.
Тип операции «Инвентаризация» можно использовать в любом месяце. Основные особенности:
Если в учетной политике используется метод «МСЦО» и настроены формулы, то при инвентаризации будут «игнорироваться» данные моменты и будет проводиться расчет так, как было бы при выплате.
Если в учетной политике выбран метод «Нормативный», то расчет «инвентаризации» будет производиться от формулы: Сохраняемый заработок * Остаток отпуска
Тип операции «Корректировка» необходимо использовать, если в учете требуется внести корректировки. Данный документ заполняется ручным способом. Если в документе обозначен признак «Корректировка», то вкладка «Обязательства и резервы» заполнится автоматически.
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