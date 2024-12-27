Резервы отпусков: механизмы ведения, начисления, корректировки с 2024 г. в ПП «1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1»

После подключения резервов необходимо их формировать по следующему алгоритму: проведение всех начислений и выплат, формирование документа «Отражение зарплаты в бухучете» и только потом создать «Резерв по оплате труда» — начисление.

МСФО : на вкладке «Бухгалтерский учет» включить МСФО (при необходимости на вкладке «Налоговый учет» можно формировать резерв по настройкам БУ):

В январе 2024 г. сотруднику Бальцер Г.Э. начислена и выплачена зарплата в сумме 65000 руб. Остаток отпуска на конец месяца = 4,33 дня. Средний заработок = 2218,43. При начислении резервов, по методу МСФО в программе произведен расчет:

Начисление: 2218,43 * 4,33 = 9605,80.

Взносы (15% и 30% по МСП и 0,2 по ФСС НС и ПЗ):

Страховые взносы (пример МСП): 9605,80 * 19,4405% = 1 867,42.

ФСС НС и ПЗ (0,2%): 9605,80*0,2% = 19,21.

Расчет обязательств и резервов:

В феврале 2024 г. сотрудник взял отпуск на 2 дня, расчет:

В документе «Отражение зарплаты в бухучете» на вкладке «Выплата за счет резервов» отображается сумма начисленного отпуска с учетом отпускных:

Начисление по резервам:

Начислено: 2182,75 (средний заработок) * 4,67 (остаток отпуска на конец февраля)=10193,44.

Взносы: Сумма начисления % взносов (15% и 30% по МСП), Сумма начисления ставка взносов ФСС НС и ПЗ (0,2):

Расчет обязательств и резервов:

1. По начислениям:

Исчислено: средний заработок за месяц * количество оставшихся дней отпуска на конец месяца (начислено).

Накоплено: зачтенная сумма резервов — выплата резервов (отпускные).

Зачтено: Исчислено — Накоплено.

Аналогично проводится расчет по взносам (15% и 30% по МСП и 0,2 по ФСС НС и ПЗ):

«Обязательства и резервы по сотрудникам» равно «зачтенным» суммам на конец месяца февраля:

В примере получилась сумма обязательств положительная (доначисление). В бухгалтерской программе будут отражены проводки на основании документа расчетов резервов в разрезе подразделений и способов отражений, которые настроены при обмене.

2. Нормативный метод:

При выборе «Нормативного метода» по БУ устанавливается ежемесячный процент отчислений от расчетной базы. Так же есть возможность подобрать/убрать все необходимые начисления, которые будут включены в состав «Расчетной базы» — ФОТ.

Для учета НУ формируются резервы с указанием предельной суммы отчислений в разрезе резервов.