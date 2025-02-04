Как подписывать документы с контрагентами прямо из 1С

Компания RG-Soft на рынке более 22 лет, и с каждым годом мы стараемся сделать работу своих клиентов максимально удобной, расширяя их возможности. В последнее время участились запросы интеграции модуля Контур.Дидаок и 1С:Документооборот. Это связано с очевидными процессами организаций, завязанных на всех циклах возможностей функционала 1С:Документооборот, заключительным этапом которых является подписание документов.

В текущих реалиях типовой модуль Контур.Диадок подключается к системам управленческого учета (1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ и другие). Но «1С:Документооборот» не является такой системой, поэтому в типовом варианте модуль невозможно подключить и использовать по назначению.

Наша компания выпустила самостоятельный продукт «RG-Soft: Интеграция ЭДО Контур.Диадок и 1С:Документооборот», разработанный на базе типового модуля интеграции Контур.Дидаок в 1С.

Наш продукт выпущен в двух версиях и адаптирован под работу с программами «1С:Документооборот ред 3.0» и «1С:Документоборот ред. 2.1». Подключая наш модуль, вы сможете принимать, обрабатывать, согласовывать, подписывать, отправлять контрагенту документы прямо из своей системы. Вам больше не придется переключаться между несколькими программами, пересохранять файлы на компьютер и загружать их повторно — вся работа будет выполняться на стороне «1С:Документооборота».

Немаловажным преимуществом нашего продукта является сохранение в типовом виде самого модуля Контур.Дидаок для 1С, что позволяет оперативно самостоятельно его обновлять в случае необходимости. Также не затронута и сама конфигурация «1С:Документоборот», что особенно важно для клиентов, работающих на типовом решении.

Функции модуля не ограничиваются только типовыми возможностями, возможна кастомизация решения под ваши потребности, усовершенствование и настройка в рамках индивидуальных задач.

«RG-Soft: Интеграция ЭДО Контур.Диадок и 1С:Документооборот» является тиражным решением, мы выпускаем обновления, дорабатываем и модернизируем наш функционал, оказываем поддержку и сопровождение. Будем рады продемонстрировать возможности нашего продукта!

Ознакомиться с продуктом и запросить демонстрацию можно у нас на сайте.

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