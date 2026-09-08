Диверсификация складов с «1С:Доставкой»: как не потерять все при следующем форс-мажоре

Суть проблемы проста

Проблемы маркетплейса теперь становятся вашими операционными рисками. Представьте ситуацию: вы добросовестно завезли крупную партию товара на склад площадки. Внезапно меняются правила приемки, вводятся новые коэффициенты или работа конкретного распределительного центра приостанавливается. Ваш товар физически «застревает». Вы не можете его ни продать, ни быстро забрать, ни перебросить на другой канал продаж.

Главный вывод, который напрашивается после анализа подобных инцидентов: селлеры, хранившие 100% товаров на складе одной площадки (или одного оператора), оказались в заведомо проигрышной позиции.

Беда в том, что при блокировке отгрузок товар пропадает не только для этой площадки. Если вы параллельно развиваете собственный интернет-магазин, продаете через соцсети или мессенджеры, вы все равно не сможете выполнить заказы. Физически товар лежит в зоне «карантина» или на складе, который вы не контролируете.

Это синдром «одной корзины». Бизнес теряет не просто канал сбыта, а весь оборотный капитал, замороженный в товарных остатках. Продавать становится нечего, даже если клиенты готовы покупать.