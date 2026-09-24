Обзор официальных ИИ-сервисов 1С

Что это: облачный сервис на базе технологий распознавания текста и изображений, встроенный в большинство конфигураций 1С, включая «1С:Бухгалтерию» и «1С:Управление нашей фирмой».
Что умеет:
Извлекает данные из сканов, фотографий и цифровых файлов и разносит их по нужным полям в программе 1С.
Работает с основными первичными документами: счетами, накладными (ТОРГ-12), актами, счетами-фактурами, УПД, УКД и кассовыми чеками.
Поддерживает форматы PDF, JPEG, PNG, Word, Excel и архивы ZIP.
Распознает «полотна» сканов: если в одном PDF-файле собрано несколько документов, сервис самостоятельно разделит их на отдельные единицы и обработает каждую.
Автоматически сопоставляет поставщиков, покупателей и номенклатуру из документа с данными из базы 1С.
Ключевая роль остается у специалиста: без подтверждения сотрудника документ в базу не попадет.
2. 1С:Напарник
Что это: облачный ИИ-ассистент, обученный на коде типовых решений и библиотек платформы 1С. Штатная среда работы — 1C:EDT.
Что умеет:
Автодополнение кода — продолжение строки или метода с учетом контекста текущего модуля.
Генерация кода по описанию на русском — постановка формулируется обычным текстом, на выходе — код на встроенном языке.
Объяснение кода и синтаксиса — разбор конструкций, методов платформы, параметров типовых процедур.
Проверка кода на стандарты — замечания по именованию, структуре модулей, директивам компиляции, безопасности запросов.
Консультации по типовым конфигурациям — вопросы по механизмам 1С:ERP, УТ (1С:Управление торговлей), БП (1С:Бухгалтерия), ЗУП (1С:Зарплата и управление персоналом) и по библиотекам БСП (библиотека стандартных подсистем).
Важное отличие от универсальных моделей: Напарник заметно реже выдумывает методы БСП и каноничнее пишет синтаксис запросов, потому что видел этот код при обучении.
Ограничения: сервис облачный, поэтому неприменим в изолированном контуре.
Что это: функционал для преобразования фото и сканов в текст, доступный пользователям «1С:Документооборот 3.0» начиная с релиза 3.0.15.
Что умеет:
Быстро извлекает текст из поступающих в базу сканов и картинок в ручном и автоматическом режимах.
Позволяет находить документ или мероприятие по тексту распознанного изображения через полнотекстовый поиск.
Что это: сервис преобразования речи в текст, доступный из платформы «1С:Предприятие 8» начиная с версии 8.3.23.
Что умеет:
Голосовой ввод текста — надиктовать длинные тексты вместо набора с клавиатуры. Электронные письма, текстовые блоки в документах, содержание задач и комментариев удобнее вводить голосом.
Распознавание записей звонков и совещаний — при хорошем качестве аудиозаписи, с разделением по собеседникам.
Голосовое управление интерфейсом — по команде голосом открывать нужные формы, строить отчеты, выполнять поиск, заполнять реквизиты.
Работа с дополнительной грамматикой — можно передать специфичные термины (фамилии сотрудников, названия номенклатуры или компаний-контрагентов), и сервис будет их уверенно распознавать.
Доступно в «1С:Документооборот 3.0» и «1С:CRM».
5. 1С:Синтез речи
Что это: облачный продукт по автоматическому преобразованию текста в речь человека.
Что умеет:
Создавать голосовые ассистенты для акустического диалога человека с информационной системой.
Озвучивать письма, сообщения, аудиокниги.
Работать в двух режимах: потоковый синтез (звук сразу отправляется на устройство воспроизведения) и синтез в файл (сохранение для использования позднее).
6. 1С:Универсальное прогнозирование
Что это: облачный сервис для предиктивного и прескриптивного анализа, который строит прогнозы на основе исторических данных прямо из информационных баз 1С.
Что умеет:
Прогнозировать продажи, число звонков в call-центр, количество покупателей в супермаркете, нагрузку на оборудование в дата-центрах, число пассажиров на транспортном узле, расход банкнот в банкомате, потребление электроэнергии.
Встраиваться в прикладные решения через REST API.
Интегрироваться с 1С:ERP (версия 2.5.19 и более поздние) для построения прогноза продаж.
Технологическая особенность: для ускорения прогнозирования используются модели LLM-типа, обученные на временных рядах. Это позволяет получать прогноз быстрее, чем при классическом полном пересчете модели.
Сервис работает на мощностях 1С, что избавляет пользователей от необходимости закупать или арендовать специализированное дорогое оборудование.
7. 1С:Прогнозирование продаж
Что это: сервис для формирования прогнозов продаж товаров и услуг на основе анализа исторических данных. Полностью интегрирован с продуктами 1С:ERP, «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация».
Что умеет:
Применять различные методы анализа: от скользящего среднего и сезонных моделей до экспоненциального сглаживания, градиентного бустинга и рекуррентных нейронных сетей.
Гибко настраивать параметры: интервал прогнозирования (день, неделя или месяц), горизонт прогноза (от одного до тридцати периодов вперед), разрезы анализа (по складам, магазинам, клиентам, товарным позициям).
Оценивать точность прогноза с помощью метрик MAE, RMSE, MAPE, SMAPE, PMAPE.
Подключать дополнительные источники данных: производственный календарь, информацию о скидках, распродажах и других факторах, способных повлиять на объем продаж.
Что вендорские сервисы не закрывают
Официальные ИИ-сервисы 1С решают типовые задачи «из коробки», но не покрывают специфику конкретного бизнеса. Например:
Скоринг коммерческих предложений — автоматическая проверка комплектности КП, сопоставление с требованиями тендера, оценка по критериям.
Анализ встреч с клиентами — транскрибация, извлечение договоренностей и поручений, автогенерация черновика функциональных требований.
Доработка под нетиповые конфигурации — 1С:УНФ, отраслевые решения, сильно кастомизированные ERP.
Здесь требуется индивидуальная разработка с учетом архитектуры конкретной базы, требований информационной безопасности и отраслевой специфики.
Часто задаваемые вопросы
Работают ли ИИ-сервисы 1С без интернета?
Большинство сервисов — облачные, поэтому требуют подключения к интернету. Исключение составляют случаи развертывания локальных моделей на собственных мощностях компании.
Можно ли использовать 1С:Напарник в изолированном контуре?
Нет. Сервис облачный, для закрытого контура без выхода наружу подходят только локальные модели.
Нужно ли покупать дополнительное оборудование для прогнозирования?
Нет. 1С:Универсальное прогнозирование и 1С:Прогнозирование продаж работают на мощностях 1С в облаке.
Заменяет ли ИИ бухгалтера или консультанта?
Нет. ИИ снимает механическую рутину, но ключевая роль остается у специалиста: он подтверждает корректность данных и принимает финальное решение.
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Что делать дальше
Если вы хотите внедрить ИИ в контур 1С, но не уверены, с чего начать, — начните с аудита процессов и выбора 3–5 кандидатов на автоматизацию. Для типовых задач достаточно встроенных сервисов 1С. Для нестандартных сценариев потребуется индивидуальная разработка.
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