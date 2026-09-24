Обзор официальных ИИ-сервисов 1С

1. 1С:Распознавание первичных документов (1С:РПД)

Что это: облачный сервис на базе технологий распознавания текста и изображений, встроенный в большинство конфигураций 1С, включая «1С:Бухгалтерию» и «1С:Управление нашей фирмой».

Что умеет:

Извлекает данные из сканов, фотографий и цифровых файлов и разносит их по нужным полям в программе 1С.

Работает с основными первичными документами: счетами, накладными (ТОРГ-12), актами, счетами-фактурами, УПД, УКД и кассовыми чеками.

Поддерживает форматы PDF, JPEG, PNG, Word, Excel и архивы ZIP.

Распознает «полотна» сканов: если в одном PDF-файле собрано несколько документов, сервис самостоятельно разделит их на отдельные единицы и обработает каждую.

Автоматически сопоставляет поставщиков, покупателей и номенклатуру из документа с данными из базы 1С.

Ключевая роль остается у специалиста: без подтверждения сотрудника документ в базу не попадет.