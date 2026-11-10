Налог на прибыль: обновленная форма с 2027 года

Как изменится подача отчетности: сравнение старого и нового
Критерий сопоставления
Период до 2027 года
Начиная с 2027 года
Представление декларации при наличии обособленных подразделений
Декларации представляются по месту нахождения организации и по месту нахождения подразделений с учетом предусмотренных законом особенностей.
Отменяется обязанность сдавать декларации по месту нахождения каждого обособленного подразделения. Юрлицо готовит одну общую форму, где детализируются данные.
Титульный лист и коды места представления
В форме и электронном формате использовались коды для подачи деклараций по подразделениям, включая 220 и 223
Исключены коды 220 и 223; изменена структура титульного листа.
Подраздел 1.1 раздела 1
Суммы к доплате или уменьшению отражались в декларациях, подаваемых по местам представления.
В декларации организации отражаются отдельные подразделы 1.1 по организации и подразделениям или группам подразделений; показатели не суммируются в один.
Подраздел 1.2 раздела 1
Авансовые платежи отражались с учетом порядка подачи деклараций по подразделениям.
Предусмотрено раздельное заполнение подразделов 1.2 по организации и соответствующим подразделениям; уточнены правила указания КПП и отдельных строк.
Приложение 5 к листу 02
Использовалось для распределения налога и авансовых платежей между организацией и ее подразделениями.
Приложение сохраняется; изменена увязка его показателей с подразделами 1.1 и 1.2 единой декларации, в том числе для закрытых подразделений.
Лист 02 международные группы компаний
Применяются общие и ранее установленные специальные правила заполнения Листа 02.
Уточнены правила обособленного отражения налоговой базы и исчисленного налога для участников международных групп компаний.
Лист 05.1 цифровая валюта
Применяется ранее действовавшая редакция Листа 05.1.
Обновлена страница Листа 05.1; предусмотрены дополнительные показатели, в том числе по безвозмездно полученной цифровой валюте и результатам участия в инвестиционном товариществе.
Электронный формат
Версия формата 5.13
Версия формата 5.14; изменена структура отдельных реквизитов.
Штрихкоды страниц
Используются штрихкоды редакции формы, применяемой в 2026 году.
Заменены штрихкоды ряда страниц декларации.
Важно: раньше организации сдавали декларации по месту нахождения и обособленных подразделений, соблюдая установленные правила. Теперь обязанность отправлять отдельные отчеты в каждую локацию отменяется. Юридическое лицо формирует единую форму, где указывает все необходимые сведения.
Когда впервые применять новую форму
Новая редакция применяется начиная с декларации за первый отчетный период 2027 года. Для квартальной отчетности это I квартал 2027 года, для организаций, рассчитывающих авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, январь 2027 года. За 2026 год используется форма, применимая к этому периоду.
Что проверить в 1С перед формированием декларации за 2027 год
Перечень проверок универсален для конфигураций 1С, в которых поддерживается формирование декларации по налогу на прибыль, включая 1С:Бухгалтерию, 1С:ERP, 1С:Комплексную автоматизацию и 1С:Управление холдингом. Конкретные настройки, пути меню и возможности автоматического заполнения зависят от конфигурации и релиза.
Что проверить
На что обратить внимание
Ожидаемый результат
Актуальность релиза
Проверить по описанию версии поддержку новой формы и электронного формата декларации.
Доступна форма для отчетных периодов 2027 года.
Состав декларации
Проверить измененные разделы, приложения и реквизиты.
Используется форма, соответствующая отчетному периоду.
Налог на прибыль
Проверить ставки, порядок расчета и применяемые особенности налогового учета.
Показатели соответствуют действующему порядку налогообложения.
Авансовые платежи
Проверить порядок уплаты и показатели подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1.
Авансовые платежи отражены
корректно.
Обособленные подразделения
При наличии ОП проверить регистрационные сведения, данные распределения налога и приложение № 5 к Листу 02.
Отчетность заполнена по новым правилам.
Лист 02
Сверить налоговую базу, ставки, расчет налога и специальные показатели, если применимы.
Расчет налога отражен корректно.
Лист 05.1
При наличии операций с цифровой валютой проверить поддержку и заполнение необходимых показателей.
Соответствующие операции отражены по новой форме.
Коды доходов и расходов
Проверить коды применительно к отражаемым операциям.
Используются актуальные коды.
Электронный формат
Проверить возможность формирования файла электронного представления.
Файл соответствует поддерживаемому актуальному формату.
Контроль заполнения
Выполнить доступные проверки и сверить декларацию с налоговым учетом.
Не выявлены ошибки, препятствующие сдаче отчетности.
Важно: обновление формы декларации само по себе не требует изменения учетной политики, налоговых ставок или порядка расчета налога. Изменения выполняются только при наличии законодательных оснований либо для исправления выявленных ошибок.
Главное
Основные изменения затрагивают порядок представления декларации по обособленным подразделениям и отдельные листы формы. Независимо от конфигурации 1С следует проверить поддержку актуальной декларации, ее заполнение и электронный формат. Порядок действий зависит от используемого решения и релиза.
Нормативные источники
ФНС России. Приказ от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@.
ФНС России. Информация об обновленной форме декларации.
Приказ ФНС России от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ (с изменениями).
Обновление декларации по налогу на прибыль с 2027 года затрагивает порядок представления отчетности по обособленным подразделениям, структуру титульного листа и подразделов 1.1 и 1.2, а также электронный формат. Чтобы сдать отчетность без ошибок, важно заранее обновить 1С до релиза с поддержкой новой формы, проверить заполнение приложения № 5 к Листу 02 и убедиться в корректности контрольных соотношений. Наша компания поможет вам подготовиться: проверим актуальность релиза, настроим заполнение декларации и протестируем электронный формат. Свяжитесь с нами для получения подробной информации по телефону +7(495) 989-22-16 или электронной почте sales@rg-spc.ru.
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наверное, это актуально для тех, кто сдает " бумажную" декларацию по налогу на прибыль (давно таких не встречала)