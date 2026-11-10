Налог на прибыль: обновленная форма с 2027 года

Нормативные источники

Обновление декларации по налогу на прибыль с 2027 года затрагивает порядок представления отчетности по обособленным подразделениям, структуру титульного листа и подразделов 1.1 и 1.2, а также электронный формат. Чтобы сдать отчетность без ошибок, важно заранее обновить 1С до релиза с поддержкой новой формы, проверить заполнение приложения № 5 к Листу 02 и убедиться в корректности контрольных соотношений. Наша компания поможет вам подготовиться: проверим актуальность релиза, настроим заполнение декларации и протестируем электронный формат. Свяжитесь с нами для получения подробной информации по телефону +7(495) 989-22-16 или электронной почте sales@rg-spc.ru.

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