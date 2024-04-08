Что должны знать все селлеры маркетплейсов, которые ведут учет без бухгалтера

Нередко начинающие селлеры пренебрегают предварительной подготовкой и недостаточно внимательно относятся к бухгалтерским тонкостям. Такой подход почти всегда приводит к нулевой прибыли или даже к убыткам. Что селлеры чаще всего делают не так при выходе на маркетплейсы и как избежать неприятностей, подробно разобрали в статье.

За три года практики работы с поставщиками маркетплейсов аутсорсинговая компания Райт Консалтинг собрала главные бухгалтерские ошибки, которые совершают селлеры на площадках, которые напрямую влияют на прибыль.

Неверный выбор режима налогообложения

Продавцы маркетплейсов могут выбрать любую из трех систем налогообложения — самозанятость, ИП или ООО. Как видите, торговля на маркетплейсе не попадает под патент. Если вы торгуете на онлайн-площадках, доходы от такой деятельности будут облагаться по НПД, упрощенной или общей системе налогообложения.

Самозанятость не требует от селлера ведения налогового учета, подготовки и сдачи отчетности. Этот факт подкупает селлеров, которые продают товары собственного производства. Но упускают нюанс, что самозанятость имеет ряд ограничений, а на налогах сэкономить можно не в каждом случае. Например, при получении средств от юридического лица придется заплатить те же 6% налога, что и ИП с ООО на упрощенной системе налогообложения.

Хотя безусловно экономия состоит также и в освобождении ИП от уплаты фиксированных страховых взносов. Хотя, на наш взгляд, главный минус НПД (налога на профессиональный доход) — это ограничение по объему выручки, и, как водится, превышение этого лимита всегда случается неожиданно.

На практике большинство селлеров на маркетплейсе — это ИП или ООО на УСН. И понятно почему: минимум отчетности, базовая ставка налога 6% (с учетом региональных льгот и вовсе может быть 1%), а при УСН «Доходы минус расходы» — 15% или в некоторых случаях 1% с оборота.

УСН «Доходы» или «УСН Доходы минус расходы»

Предприниматели обычно без предварительного расчета выбирают УСН «Доходы» со ставкой 6%. И это не всегда корректно.

На УСН «Доходы минус расходы» ставка выше и составляет 15%, но при расчете налоговой базы сумма доходов уменьшается на расходы, а значит, вполне реально сократить и сумму налога.

Однако, следует учитывать, что если получен убыток, то налог все равно придется заплатить в размере 1% от оборота. Этот минимальный налог уплачивается также в тех случаях, когда рассчитанный с оборота 1% больше суммы налога с разницы между доходами и расходами по ставке, действующей в вашем регионе.

Пример: купили 125 корзин по цене 450 ₽.

Расходы на товар — 56 250 ₽.

Продали на маркетплейсе 125 корзин по 1 500 ₽ = 187 500 ₽.

Дополнительные расходы:

Стоимость доставки — 50 000 ₽.

Комиссия маркетплейса — 15%, т.е. 187 500 * 15% = 28 125 ₽.

При УСН Доходы с базовой ставкой 6 % налог составит:

Налоговая база (доход) * Ставка налога = Сумма налога

187 500 * 6 % = 11 250 ₽.

При УСН «Доходы минус расходы» с базовой ставкой 15% налог составит:

Налоговая база (доход — стоимость товара — расходы на доставку — комиссия маркетплейса) * Ставка налога = Сумма налога.

(187 500 — 56 250 - 50 000 — 28 125) * 15 % = 7 968,75 ₽.

На примере мы видим, что в определенных ситуациях УСН «Доходы минус расходы» может быть выгоднее УСН «Доходы» (при наличии документов, подтверждающих расходы).

Вывод: Делайте детальные расчеты до принятия решения по режиму налогообложения. Учитывайте, каким именно бизнесом вы планируете заниматься, какой товар реализуете, какие будут расходы и тд.

Неверный расчет выручки при УСН

Налогооблагаемый доход селлера на УСН «Доходы» — это выручка от реализации товаров, т.е. сумма до удержания маркетплейсом своей комиссии и стоимости услуг по хранению, упаковке и доставке.

Но многие селлеры, которые ведут учет самостоятельно, часто включают в налогооблагаемый доход только те суммы, которые они получили на расчетный счет. Это ошибка.

Пример: маркетплейс получил за продажи ваших товаров 10 000 ₽, а перечислил вам за минусом комиссии и других расходов 7 000 ₽ — налоги нужно рассчитывать именно с 10 000 ₽. Иначе проверка определит занижение налогооблагаемой базы.

Внимание! ИП и компании могут уменьшить упрощенный налог, рассчитанный с объекта налогообложения «Доходы», на сумму страховых взносов: предприниматели без работников — на 100%, ИП и ООО с работниками — на 50%.

С ростом оборотов и количеством продаж, неизбежно появляются и возвраты (отказы) от покупателей. Если вы применяете УСН, то возврат покупателю ранее полученных средств за товар, который он вернул, нужно отразить как уменьшение суммы дохода, чтобы не переплачивать налог. Об этом некоторые продавцы забывают, особенно если ведут учет самостоятельно, без помощи бухгалтера.

Отсутствует товарный учет

Обычно как происходит: изначально у селлера небольшой оборот, какое-то время он сам держит в голове, где у него и сколько каких товаров или ориентируется на данные в кабинете селлера. Но номенклатура постепенно расширяется, а вести учет «на коленке» становится все сложнее. В итоге либо образуется путаница в товарных остатках, либо остатки, которые отражаются в личном кабинете маркетплейса, существенно отклоняются от данных предпринимателя.

И тогда восстановить полную картину без товарного учета крайне сложно.

Кому нужен товарный учет, без которого, в том числе невозможен анализ эффективности бизнеса:

у селлера больше 2–3 товарных позиций;

расхождения по данным о количестве товаров с маркетплейсами, в том числе пересортица;

при резком увеличении количества номенклатурных позиций;

низкие продажи при наличии заполненного склада и затрат на рекламу;

заказов много, но прибыль остается низкой.

Что будет, если не вести товарный учет:

ошибки в налогооблагаемой базе;

неверные сведения о количестве реализованных товаров и остатках;

сложно отследить пропажу товаров;

недостаточно данных для построения ABC-анализа или расчета юнит-экономики;

невозможно анализировать эффективность бизнеса.

Рекомендуем регулярно проводить анализ товарооборота, чтобы понимать истинное положение дел о спросе на каждую позицию товара и ее маржинальность.

Пример из практики агентства Райт Консалтинг:

Селлер, очень внимательный к цифрам и отчетам, начал торговлю с небольшого ассортимента, порядка 5 позиций. По его просьбе специалисты агентства регулярно проводили АВС–анализ. На основе анализа данных от специалистов Райт Консалтинга, предприниматель создавал и тестировал гипотезы о востребованности тех или иных товаров. А по расчетам юнит-экономики сравнивал маржинальность различных товарных позиций.

В результате, селлер составил список высокомаржинальных товаров и, проанализировав себестоимость, открыл собственное швейное производство. Теперь работает как на внутреннем, так и внешнем рынке.

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Товары без документов и сертификации

Работа на маркетплейсе требует не только наличия учетной документации, но и разрешительной (декларации и сертификаты соответствия, отказные письма), на отдельные категории товаров.

Товары, которые нужно сертифицировать, перечислены в ТР ТС или ЕАЭС — технических регламентах Таможенного союза или Евразийского экономического союза, а также в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Еще важно не забывать, что все большее число товаров нуждается в маркировке.

Полный список можно посмотреть на сайте «Честный ЗНАК».

Селлер должен быть готов по запросу площадки предоставить все необходимые документы о товаре. В противном случае маркетплейс может отказать в реализации, либо если товар уже размещен на площадке, его могут конфисковать, а с вас удержат штраф.

Не использовать ЭДО при торговле на маркетплейсах

Надо сказать, что подключение селлера к электронному документообороту в некоторых случаях необязательно при торговле на онлайн-площадках. Но чаще всего продавцу не обойтись без ЭДО.

Например, если селлер использует склад маркетплейса — это обязательное условие при работе на Ozon и Яндекс.Маркет. Wildberries требует использовать электронный обмен документами всем плательщикам НДС.

Кроме этого, ЭДО нужно обязательно применять всем, кто продает маркированные товары.

Если селлер занимается ювелирными изделиями или товарами с регистрацией в системе «Меркурий», то также придется использовать электронный документооборот.

Несколько складов Ozon оформляют приемку товаров только в электронных системах.

На маркетплейсах можно работать без ЭДО, если селлер соблюдает 4 важных условия: продает товар, который не подлежит маркировке;

торгует со своего склада;

применяет спецрежим (условие Wildberries);

не торгует ювелирными изделиями или товарами с регистрацией в системе «Меркурий».

Вывод: рекомендуем сначала ознакомиться с требованиями маркетплейсов по использованию ЭДО, а затем оценить целесообразность его применения в работе.

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