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УСН

Как селлеру маркетплейсов на УСН «Доходы» платить налоги в 2024 году

Чтобы начинающему селлеру успешно сдать налоговую отчетность, необязательно знать бухгалтерию на уровне профи. Статья поможет самостоятельно разобраться в нюансах, посчитать налог УСН при торговле на Ozon и Wildberries, правильно заполнить налоговую декларацию и сэкономить на услугах бухгалтера.
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Как селлеру маркетплейсов на УСН «Доходы» платить налоги в 2024 году
Иллюстрация: Райт Консалтинг

Что важно знать каждому селлеру про налоговый учет для УСН «Доходы»

При торговле на маркетплейсах налогоплательщики уплачивают налоги и сдают отчетность по общим правилам, действующим для УСН, как и при иных видах деятельности.

Если объектом налогообложения выбраны полученные доходы, то процентная ставка УСН устанавливается от 1% до 6% в зависимости от региона регистрации. Ставку региона можно проверить на сайте налоговой службы.

А теперь отнеситесь внимательнее к тому, что вы прочитаете ниже.

Важно! Налогом облагается вся выручка от реализации ваших товаров, то есть выручка до удержания маркетплейсами комиссий и платы за их услуги. 

Считать доходом сумму, пришедшую от площадки, — серьезная ошибка, которую совершают многие селлеры по незнанию.

Пример: маркетплейс получил за продажи ваших товаров 10 000₽, а перечислил вам за минусом комиссии и других расходов 7 000₽ — налоги нужно рассчитывать именно с 10 000₽. Иначе проверка определит занижение налогооблагаемой базы.

❗️Внимание. ИП и компании могут уменьшить упрощенный налог на сумму страховых взносов: предприниматели без работников — на 100%, ИП и ООО с работниками — на 50%. 

О том, как это сделать правильно, читайте в нашей статье Как предпринимателю уменьшить УСН и патент на страховые взносы в 2024 году.

Где посмотреть доход и как посчитать налог на примере отчета Ozon

Сумма выручки от реализации по маркетплейсу Озон можем узнать из Отчета о реализации: раздел Финансы →  Документы → Отчеты о реализации.

Для примера мы взяли отчет за январь 2024  года, вот как он выглядит:

Как рассчитать налог: нужно вычесть из «Реализовано» (Столбец 5) сумму «Возвращено» (Столбец 12):

26 214,50 - 448= 25 766,5 х 0,06  = 1545,99 

Таким образом, за декабрь 2023 года селлер предварительно заплатит 1 545,99 ₽ (без учета уменьшения на страховые взносы).

Где посмотреть доход и как посчитать налог на примере отчета Wildberries

Чтобы получить данные о суммах продаж и заработка Wildberries, нужно перейти из раздела «Финансы» — «Финансовые отчеты». Далее необходимо выбрать период и скачать Excel-файл c подробным «Отчетом» и «Детализацией».

Отчет выглядит так:

Обратите внимание на Строки 2 и 2.1, где сумма вознаграждения и НДС, — отрицательные. Потому что сама сумма рассчитывается определенным образом: из комиссии, которую селлер должен заплатить маркетплейсу вычитается скидка постоянного покупателя (СПП), так как это является возмещением, таким образом, Wildberries компенсирует селлеру сумму СПП.

Первое, что мы делаем — складываем Строки 2 и 2.1. Итого сумма вознаграждения составила: -130 379,45

Теперь перейдем к главному и рассчитаем сумму, которую необходимо отразить в декларации по УСН 6%:

К сумме реализованного товара (Строка1) прибавляем сумму вознаграждения, без минуса, то есть 130 379,45.

Итого: 1 291 792,03 + 130 379,45 = 1 422 171,48

1 422 171,48 x 0,06 = 85 330,2888₽

Это и есть сумма налога, которую селлер предварительно заплатит ФНС (без учета уменьшения на страховые взносы).

Важный момент! Минфин и ФНС дают разные решения по вопросу, когда признавать доходы при продажах через агента. Существуют две расхожие позиции:

  • Минфин полагает, что моментом признания дохода является дата получения денежных средств на расчетный счет предпринимателя. И это вариант более выгодного расчета.

  • ФНС же считает, что налоговая база формируется в момент получения денежных средств маркетплейсом на свой расчетный счет от покупателя. И это более безопасный вариант, да и в расчете он проще. Поэтому его придерживается большинство селлеров.

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Так вот, если вы все же выбрали выгодный вариант, то есть позицию Минфина, перед подачей декларации необходимо дождаться двух условий:

  • взаимозачета с маркетплейсом;

  • перечисления денежных средств со стороны маркетплейса на расчетный счет, чтобы потом указать итоговую сумму, подлежащую налогообложению, в декларации.

Отчетность и авансовые платежи

Обязанность по сдаче отчетности у тех, кто применяет УСН «Доходы», наступает 1 раз в год. 

Срок сдачи декларации по УСН:

  • до 25 марта следующего года для ООО;

  • до 25 апреля следующего года для ИП.

Если последний день срока выпадает на выходной, декларацию можно сдать не позднее чем на следующий рабочий день. 

Но это еще не все и многие забывают, что помимо годовой отчетности каждый предприниматель (или организация) должны рассчитывать авансовый платеж по налогу ежеквартально, до 28 числа. 

То есть за 1 квартал — не позднее 28 апреля, за 6 месяцев — не позднее 28 июля, за 9 месяцев — не позднее 28 октября.

Налог по итогам календарного года необходимо выплатить:

  • до 28 марта следующего года для ООО;

  • до 28 апреля следующего года для ИП.

Внимание! В течение года ничего сдавать не надо, только рассчитать и заплатить ежеквартальный авансовый платеж по налогу.  А декларацию необходимо подать 1 раз — весной за прошедший год. В противном случае ИФНС блокирует операции по счету до исправления ситуации и, конечно, оштрафует (ст. 119 НК).

А если вовремя не уплатить авансы по налогу, то придется платить еще и пени. Но есть и хорошая новость.

В соответствии с законодательством, индивидуальные предприниматели на любой системе налогообложения могут не вести бухгалтерский учет (баланс, отчет о финансовых результатах и тд), достаточно налогового. 

Но! Важно не путать бухгалтерский и товарный учет. Именно товарный учет принципиально важен для селлеров, ведь он позволяет рассчитать маржинальность каждой позиции, отслеживать остатки на различных площадках, в целом, поднять уровень продаж и много чего другого, что поможет масштабировать бизнес на маркетплейсах. 

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Как правильно предоставить декларацию

Сдать декларацию по УСН можно двумя способами:

  • в бумажном виде. В таком случае вы составляете ее в двух экземплярах и, либо лично сдаете в налоговую, либо отправляете ценным письмом с описью вложения. 

Опись обязательно составляйте в двух экземплярах. В случае если ваше письмо затеряется и налоговая заблокирует счет за несдачу, то доказать обратное не получится, если на руках не останемся описи и почтовой квитанции. В таком случае вам придется повторно сдавать декларацию, но уже со штрафом. 

  • с помощью электронно-цифровой подписи. Подпись выдается бесплатно, но за подключение услуги и специальный электронный носитель (токен) придется заплатить. Зато такой способ сильно экономит время и бережет нервы.

КУДиР: кому, когда и зачем

Предприниматели и организации, применяющие УСН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). В ней отражаются все операции, которые прошли за год. Это регистр налогового учета, который может запросить ФНС на проверку. А за ее отсутствие или ошибки вас могут оштрафовать, даже если сам налог вы уплатили вовремя и корректно. 

Подводя итоги, отметим, что на начальном этапе, когда продаж на маркетплейсе мало, продавцы вполне могут справиться с налоговым учетом самостоятельно, главное соблюдать определенные правила и знать, как читаются отчеты маркетплейсов.

Но с ростом продаж расчеты будут усложняться, поэтому лучше привлечь к работе постоянного бухгалтера, который избавит вас от ошибок и убережет от переплат.

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