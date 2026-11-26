До выхода строительной бригады на объект осталось несколько дней. Договор с заказчиком подписан, техника заказана, материалы закуплены. При согласовании списков работников генеральный подрядчик запрашивает документы об обучении персонала.
У одного сварщика нет документа, подтверждающего необходимый разряд, у монтажников подошёл срок очередной проверки знаний по работе на высоте, а недавно принятые сотрудники ещё не прошли обязательное обучение по охране труда.
В итоге вместо начала работ руководителю приходится срочно заниматься подготовкой персонала.
Чтобы избежать таких ситуаций, разберём, какие удостоверения и документы необходимы для работы на стройке в 2027 году, кого нужно направлять на обучение и какие изменения законодательства необходимо учитывать работодателям.
Материал подготовлен с учётом нормативных актов, действующих на 26 ноября 2026 года, и уже утверждённых изменений.
Какие документы нужны для допуска работников на строительный объект
Универсального удостоверения строителя, которое позволяло бы выполнять любые строительные работы, не существует.
Перечень документов зависит от профессии сотрудника, его обязанностей, условий труда и особенностей объекта. Даже у двух сварщиков, работающих в одной организации, требования к подготовке могут различаться.
Для удобства мы собрали основные направления обучения и документы, которые необходимо учитывать при подготовке строительного персонала.
Направление
Что необходимо проверить
Рабочие профессии
Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию
Повышение разряда
Соответствие квалификации сложности выполняемых работ
Охрана труда
Обучение и протоколы проверки знаний
Работа на высоте
Удостоверения, группы безопасности, проверка знаний и стажировка
Первая помощь
Прохождение обязательного обучения
Применение СИЗ
Обучение работников практическим навыкам применения средств защиты
Пожарная безопасность
Противопожарные инструктажи, повышение квалификации и профессиональная переподготовка для установленных категорий
Электробезопасность
Наличие необходимой группы и результатов проверки знаний
Инженерно-технический персонал
Профильное образование, квалификация и дополнительное профессиональное образование при необходимости
Строительный контроль
Соответствие специалиста установленным квалификационным требованиям
Медицинские осмотры
Медицинские заключения для работников, подлежащих обязательным осмотрам
Специальные виды работ
Дополнительные разрешения, аттестация или подтверждение квалификации, если это предусмотрено законодательством
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Какие законы регулируют обучение строительных работников в 2027 году
Один из основных документов, которым необходимо руководствоваться строительным организациям, — приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
Однако одним этим документом ограничиваться нельзя. В зависимости от выполняемых работ необходимо учитывать и другие нормативные акты.
Нормативный акт
Что регулирует
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Приказ Минпросвещения от 14.07.2023 № 534
Перечень профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение
Постановление Правительства РФ № 2464
Обучение и проверку знаний по охране труда
Постановление Правительства РФ № 805 от 30.06.2026
Изменения правил обучения по охране труда
Приказ Минтруда № 782н
Безопасность работ на высоте
Приказ Минтруда № 903н
Охрану труда при эксплуатации электроустановок
Приказ МЧС № 1120
Обучение мерам пожарной безопасности
Статья 214 ТК РФ
Обязанности работодателя по охране труда
Статья 5.27.1 КоАП РФ
Ответственность за нарушение требований охраны труда
Для отдельных объектов и видов работ дополнительно применяются требования промышленной безопасности, градостроительного законодательства и специальные отраслевые правила.
Какие рабочие профессии требуют подтверждения квалификации
Нередко работодатели сталкиваются с ситуацией, когда сотрудник имеет большой практический опыт, но не располагает документами, подтверждающими его квалификацию.
Особенно актуален этот вопрос для подрядчиков, работающих на крупных промышленных и строительных объектах, где документы персонала проверяют ещё до начала работ.
Рассмотрим наиболее распространённые строительные профессии.
Сварщик: как получить удостоверение и повысить разряд
Сварщики необходимы при возведении металлоконструкций, монтаже инженерных коммуникаций, строительстве промышленных объектов и прокладке трубопроводов.
При подборе сварщика важно учитывать не только его опыт, но и квалификацию, необходимую для выполнения конкретных сварочных работ.
Если сотруднику необходимо освоить профессию или повысить разряд, он может пройти соответствующую программу профессионального обучения.
При этом свидетельство о профессии рабочего и специальная аттестация сварщика — разные документы. Если для конкретных работ требуется аттестация, профессиональное обучение её не заменяет.
Пройти обучение по профессии сварщика или повысить квалификационный разряд в РИПО.
Стропальщик
На строительной площадке практически невозможно обойтись без перемещения грузов: железобетонных изделий, металлоконструкций, оборудования и строительных материалов.
Стропальщик должен обладать квалификацией, необходимой для безопасной работы с грузами.
Помимо документа о профессиональном обучении, необходимо учитывать требования охраны труда и правила промышленной безопасности, если они применяются на объекте.
Монтажник стальных и железобетонных конструкций
Монтажники участвуют в возведении зданий, сооружений и промышленных объектов.
В зависимости от выполняемых работ сотруднику могут потребоваться профессиональное обучение, подготовка по охране труда и обучение безопасным методам работы на высоте.
Если монтажник имеет необходимую профессиональную квалификацию, это ещё не означает, что он автоматически может выполнять высотные работы без дополнительной подготовки.
Электромонтёр и электромонтажник
При строительстве и эксплуатации зданий эти специалисты занимаются монтажом электрических сетей, подключением и обслуживанием оборудования.
Работодатель должен отдельно проверять профессиональную квалификацию сотрудника и наличие необходимой группы по электробезопасности.
Свидетельство электромонтёра не заменяет процедуру присвоения группы.
Каменщик, бетонщик и арматурщик
Эти специалисты востребованы на разных этапах капитального строительства.
При подборе персонала необходимо учитывать сложность выполняемых работ и соответствие квалификации работника установленным требованиям.
Повышение разряда может потребоваться при переходе к выполнению более сложных производственных операций.
Кровельщик
При организации кровельных работ особое внимание уделяется риску падения с высоты.
Поэтому одного документа о профессиональной квалификации кровельщика может быть недостаточно. Необходимо проверить требования к высотным работам, средствам защиты, стажировке и оформлению наряда-допуска.
Маляр, штукатур и облицовщик-плиточник
Отделочные работы также требуют профессиональных навыков. При этом условия труда маляра, работающего внутри помещения, и специалиста, выполняющего фасадные работы на высоте, существенно различаются.
Дополнительное обучение подбирают исходя из реальных условий работы.
Слесарь-сантехник
Квалификация слесаря-сантехника необходима при монтаже и обслуживании систем отопления, водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникаций.
При выполнении специальных работ могут действовать дополнительные требования безопасности.
Машинист экскаватора и водитель погрузчика
При проверке документов сотрудников, управляющих строительной техникой, важно не путать свидетельство о профессии рабочего с удостоверением, предоставляющим право управления соответствующей техникой.
Профессиональное обучение является частью подготовки специалиста, но само по себе не заменяет получение специального права управления, если оно предусмотрено Федеральным законом от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».
Другие востребованные строительные профессии
Строительным организациям также могут потребоваться специалисты следующих направлений:
газорезчик;
плотник;
слесарь-ремонтник;
монтажник технологических трубопроводов;
монтажник технологического оборудования;
такелажник;
изолировщик;
дорожный рабочий;
машинист насосных установок;
оператор котельной;
работники по обслуживанию инженерных систем.
Перечень необходимых профессий определяется спецификой деятельности организации и фактически выполняемыми работами.
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Удостоверения и документы для работы на стройке
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Что такое удостоверение строителя и какой документ выдаётся после обучения
В интернете часто встречаются запросы «удостоверение строителя», «корочки сварщика» или «удостоверение рабочей профессии».
Однако официальное название документа зависит от вида образования.
Согласно пункту 2 части 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», получение квалификации по результатам профессионального обучения подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего.
Этот документ подтверждает получение соответствующей квалификации и присвоение разряда, класса или категории, если они предусмотрены для конкретной профессии.
Удостоверение о повышении квалификации и диплом профессиональной переподготовки относятся к дополнительному профессиональному образованию. Это другие виды документов.
Перед направлением сотрудника на обучение рекомендуем уточнить у заказчика, какой именно документ ему необходим. Это позволит избежать ситуации, когда работник прошёл обучение, но полученный документ не соответствует требованиям конкретного объекта.
Как повысить разряд сварщика и других рабочих специалистов
Предположим, в строительной компании работает сварщик третьего разряда. Организация планирует поручить ему более сложные работы, для которых необходима более высокая квалификация.
В таком случае недостаточно просто оформить новое удостоверение с указанием другого разряда.
Необходимо определить квалификационные требования, подобрать программу повышения квалификации рабочих и подтвердить необходимые профессиональные знания и навыки.
Порядок профессионального обучения установлен статьёй 73 Федерального закона № 273-ФЗ.
Согласно статье 74 этого же закона, профессиональное обучение завершается квалификационным экзаменом, предусматривающим проверку теоретических знаний и выполнение практической квалификационной работы.
Аналогичный принцип применяется при повышении квалификации каменщиков, слесарей, монтажников, электромонтёров и других рабочих.
Обучение по охране труда в строительстве: что изменилось к 2027 году
При подготовке сотрудников к выходу на строительный объект необходимо учитывать изменения, вступившие в силу 31 августа 2026 года.
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2026 № 805 внесены изменения в правила обучения по охране труда.
Действие постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 продлено до 1 сентября 2032 года.
Для строительных организаций особенно важны следующие изменения:
изменена периодичность обучения по работам повышенной опасности при отсутствии специальных нормативных требований;
введены дополнительные требования к повторным инструктажам отдельных категорий начинающих работников;
установлены ограничения на дистанционное проведение определённых практических занятий;
уточнены условия, при которых перевод сотрудника на другую должность или внутреннее совместительство не требуют повторного обучения.
Какие программы по охране труда нужны строителям
На практике применяются три основных направления обучения требованиям охраны труда.
Программа
Содержание
Периодичность
А
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда
Не реже одного раза в три года
Б
Безопасные методы выполнения работ с учётом опасностей и производственных факторов
Не реже одного раза в три года
В
Безопасные методы выполнения работ повышенной опасности
По специальным требованиям, при их отсутствии — не реже одного раза в три года
Перечень программ зависит от обязанностей работника и характера его работы.
Например, комплект обучения офисного сотрудника строительной компании будет отличаться от подготовки монтажника, выполняющего работы на высоте.
Отдельного внимания требует пункт 14 правил обучения по охране труда. Работникам, впервые начавшим трудовую деятельность и допущенным к работам повышенной опасности, в течение первого года необходимо проводить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца.
При этом инструктаж и периодическое обучение — разные процедуры.
Подобрать необходимые программы обучения по охране труда для строительной организации.
Удостоверение о допуске к работам на высоте: первая, вторая и третья группы
Работа на высоте встречается не только при строительстве многоэтажных зданий. С ней сталкиваются кровельщики, монтажники, фасадчики, электромонтажники, каменщики и представители других профессий.
Требования к их подготовке установлены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.
Профессиональная квалификация сотрудника должна соответствовать выполняемым высотным работам и подтверждаться соответствующими документами.
Для установленных правилами категорий предусмотрены три группы безопасности.
Группа
Для кого предусмотрена
Периодическое обучение
1 группа
Работники, выполняющие соответствующие работы в составе бригады либо под непосредственным контролем назначенного работника
Не реже одного раза в три года
2 группа
Мастера, бригадиры, руководители стажировки, ответственные исполнители и другие предусмотренные правилами работники
Не реже одного раза в три года
3 группа
Ответственные за безопасную организацию работ, выдачу нарядов-допусков и другие установленные категории
Не реже одного раза в пять лет
При этом не всем сотрудникам, работающим на высоте, требуется присвоение группы. Необходимо учитывать условия и способы выполнения работ.
Важно различать периодическое обучение и проверку знаний. Для соответствующих категорий работников предусмотрена ежегодная проверка знаний безопасных методов и приёмов выполнения работ.
После обучения для установленных правилами категорий работников также проводится стажировка продолжительностью не менее двух рабочих смен.
Полностью дистанционное обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте не допускается.
Первая помощь и применение средств индивидуальной защиты
Эти направления часто воспринимают как дополнительную формальность. Однако для строительной компании они имеют непосредственное отношение к безопасности сотрудников.
Работник должен не просто знать назначение страховочной системы или порядок действий при травме, а уметь применять полученные знания на практике.
Обучение оказанию первой помощи проходят установленные законодательством категории сотрудников, в том числе работники рабочих профессий.
Отдельное обучение применению СИЗ необходимо работникам, использующим средства защиты, применение которых требует практических навыков.
Программы обучения первой помощи и применению СИЗ должны предусматривать практические занятия в объёме не менее 50% общего количества учебных часов.
С 31 августа 2026 года правила обучения по охране труда прямо ограничивают применение дистанционных технологий при проведении практических занятий по первой помощи, использованию СИЗ, а также занятий на учебно-тренировочных полигонах и тренажёрах.
Поэтому при организации подготовки сотрудников в 2027 году необходимо заранее определить, как будет проведена практическая часть обучения.
Пожарная безопасность в строительных организациях
Временное электроснабжение, проведение сварочных и других огневых работ, хранение горючих материалов — всё это необходимо учитывать при организации пожарной безопасности на стройке.
С 1 сентября 2025 года действует приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.
Именно им необходимо руководствоваться при организации соответствующего обучения в 2027 году.
В зависимости от категории сотрудника могут потребоваться:
противопожарные инструктажи;
повышение квалификации в области пожарной безопасности;
профессиональная переподготовка в области пожарной безопасности.
При этом знакомое многим работодателям название «пожарно-технический минимум» уже не соответствует действующему порядку обучения.
Если строительная компания ищет, где пройти ПТМ, необходимо сначала определить, какой вид подготовки требуется её сотрудникам по действующим правилам.
Организовать обучение по пожарной безопасности для строительной организации в РИПО.
Электробезопасность на строительном объекте
Ещё одна распространённая ошибка — считать, что наличие удостоверения электромонтёра автоматически подтверждает группу по электробезопасности.
Профессиональная квалификация и группа по электробезопасности подтверждаются в рамках разных процедур.
При организации соответствующих работ необходимо учитывать приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н и другие применимые к деятельности организации нормативные требования.
Необходимая группа определяется с учётом обязанностей сотрудника, категории персонала и характеристик электроустановок.
Обучение прорабов, мастеров и инженеров строительных организаций
Отдельная категория персонала — инженерно-технические работники.
Прорабу, инженеру ПТО или специалисту строительного контроля требуется другая подготовка, чем сварщику или стропальщику.
В зависимости от имеющегося образования и должностных обязанностей актуальны следующие направления:
Программа обучения
Для кого может быть полезна
Промышленное и гражданское строительство
Инженеры и руководители строительных подразделений
Организация строительного производства
Прорабы, мастера, начальники участков
Строительный контроль
Инженерно-технические специалисты
Сметное дело
Сметчики и сотрудники сметных отделов
Производственно-техническая деятельность
Инженеры ПТО
Проектирование
Специалисты проектных организаций
Охрана труда
Специалисты по охране труда
Пожарная безопасность
Работники, ответственные за пожарную безопасность
Для действующих специалистов могут быть актуальны программы повышения квалификации, а при освоении нового направления деятельности — профессиональная переподготовка.
Согласно статье 76 Федерального закона № 273-ФЗ, к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное либо высшее образование.
Отдельно необходимо учитывать требования к специалистам, включаемым в национальные реестры НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
Они установлены статьёй 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.
Диплом профессиональной переподготовки не заменяет обязательное профильное высшее образование, стаж и независимую оценку квалификации, когда они предусмотрены законодательством.
Нужно ли строителям проходить медицинские осмотры
Необходимость предварительных и периодических медицинских осмотров зависит от выполняемых работ и производственных факторов.
Обязанности работодателя в этой части предусмотрены трудовым законодательством.
На дату подготовки статьи порядок проведения соответствующих осмотров регулируется приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.
Срок действия этого приказа ограничен 1 апреля 2027 года. При организации медицинских осмотров после указанной даты необходимо проверить актуальные нормативные требования.
Образовательные документы не заменяют медицинские заключения.
Можно ли пройти обучение строительным профессиям дистанционно
Для строительных компаний, сотрудники которых работают вахтовым методом или находятся в разных регионах, возможность дистанционного обучения особенно важна.
Электронные образовательные технологии позволяют изучать теоретические материалы без постоянного посещения учебного центра.
Однако формат зависит от конкретной программы.
При профессиональном обучении необходимо обеспечить выполнение требований к практической подготовке и квалификационному экзамену. Для отдельных видов обучения по охране труда законодательством установлены специальные ограничения.
Поэтому до заключения договора стоит уточнить, как организованы теоретические и практические занятия, итоговая аттестация и оформление документов.
Как проверить удостоверения и свидетельства строительных работников
При приёме нового сотрудника рекомендуем не ограничиваться визуальным осмотром документа.
Проверьте наименование образовательной организации, её право реализовывать соответствующие программы, сведения о квалификации работника и подлинность документа.
Сведения о документах о квалификации, подлежащих внесению в ФИС ФРДО, можно проверить через официальный сервис Рособрнадзора.
Для обучения по охране труда существует отдельный реестр обученных лиц Минтруда России.
Это разные информационные системы.
Наличие свидетельства сварщика в ФИС ФРДО не подтверждает прохождение обучения по охране труда. Аналогичным образом протокол проверки знаний по охране труда не подтверждает наличие профессии сварщика.
Какие документы для допуска на объект оформляет сам работодатель
Представим, что все сотрудники строительной бригады имеют необходимые документы о квалификации и успешно прошли обучение.
Можно ли сразу приступать к работе?
Не всегда. Работодателю необходимо организовать соответствующие мероприятия непосредственно на объекте.
В зависимости от характера работ могут потребоваться:
приказы о назначении ответственных работников;
документы о проведении инструктажей;
документы о прохождении стажировки;
наряды-допуски;
акты-допуски;
документы о выдаче средств индивидуальной защиты;
медицинские заключения;
технологические карты и планы производства работ.
Например, при проведении строительно-монтажных работ на территории действующего объекта может потребоваться оформление акта-допуска. Рекомендуемый образец такого документа содержится в приложении № 1 к приказу Минтруда № 883н.
Образовательная организация помогает подготовить персонал, но решение о допуске работников к выполнению конкретных работ и оформление необходимых организационных документов остаются обязанностью работодателя.
Какой штраф грозит строительной компании за допуск необученного работника
Обязанности работодателя по обеспечению безопасности сотрудников установлены статьёй 214 Трудового кодекса РФ.
Если работник не прошёл обязательное обучение или необходимую проверку знаний, работодатель должен отстранить его от работы в соответствии со статьёй 76 ТК РФ.
За допуск к исполнению трудовых обязанностей без установленного обучения и проверки знаний предусмотрена ответственность по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.
Размеры штрафов:
для должностных лиц — от 15 000 до 25 000 рублей;
для индивидуальных предпринимателей — от 15 000 до 25 000 рублей;
для юридических лиц — от 110 000 до 130 000 рублей.
Но для строительной компании затраты могут не ограничиваться штрафом.
Простой бригады, аренда техники, перенос сроков сдачи объекта и возможные претензии заказчика также создают финансовые риски.
Как подготовить строительную бригаду к выходу на объект: практический пример
Допустим, подрядная организация планирует направить на объект 30 сотрудников.
В составе бригады:
8 сварщиков;
10 монтажников;
4 стропальщика;
4 электромонтажника;
2 машиниста строительной техники;
2 прораба.
Не стоит сразу направлять всех 30 работников на одинаковые программы обучения.
Сначала необходимо запросить требования генерального подрядчика и проверить документы каждого сотрудника.
Категория работников
Что проверяем в первую очередь
Сварщики
Профессиональную квалификацию, разряд, необходимость специальной аттестации
Монтажники
Квалификацию и подготовку к высотным работам, если они предусмотрены
Стропальщики
Квалификацию и требования безопасности грузоподъёмных операций
Электромонтажники
Квалификацию и необходимую группу по электробезопасности
Машинисты техники
Профессиональную квалификацию и право управления техникой
Прорабы
Квалификацию, необходимую подготовку по охране труда и обязанности на объекте
После этого отдельно проверяются требования по первой помощи, применению СИЗ, инструктажам, медицинским осмотрам и другим обязательным процедурам.
Такой подход позволяет сформировать перечень недостающих программ без ненужного дублирования обучения.
Сколько стоит обучение строительного персонала в 2027 году
Стоимость подготовки сотрудников зависит от профессий, количества работников, необходимых образовательных программ и формата практического обучения.
Для одного человека это может быть обучение по рабочей профессии или повышение разряда. Для строительной организации — комплексная подготовка нескольких десятков сотрудников по различным направлениям.
Чтобы получить расчёт стоимости, достаточно подготовить список профессий, количество сотрудников и требования к их обучению.
При наличии перечня документов от генерального подрядчика его также желательно предоставить образовательной организации.
Частые вопросы о документах для работы на стройке
Нужно ли каждый год продлевать удостоверение рабочей профессии?
У свидетельства о профессии рабочего нет универсального ежегодного срока действия. Однако для отдельных видов работ предусмотрены периодическое обучение, проверки знаний и другие процедуры подтверждения подготовки.
Можно ли купить удостоверение строителя без обучения?
Получение документа о квалификации предполагает освоение соответствующей образовательной программы и успешное прохождение итоговой аттестации. Приобретение документа без необходимой подготовки не заменяет профессиональное обучение.
Можно ли повысить разряд сварщика дистанционно?
Возможность использования дистанционных технологий зависит от образовательной программы. При этом должны быть выполнены требования к практической подготовке и квалификационному экзамену.
Нужно ли заново проходить профессиональное обучение при смене работодателя?
Смена работодателя сама по себе не аннулирует полученную профессиональную квалификацию. Однако на новом месте работы может потребоваться прохождение инструктажей, обучения по охране труда, стажировки и других обязательных процедур.
Можно ли одним удостоверением подтвердить сразу несколько видов обучения?
Документы имеют различное назначение. Свидетельство о профессии рабочего не заменяет документы по охране труда, работе на высоте, электробезопасности или другим специальным направлениям.
Где проверить документы об обучении рабочих?
Сведения о документах о квалификации проверяются через ФИС ФРДО Рособрнадзора, если документы подлежат внесению в эту систему. Для обучения по охране труда используется отдельный реестр Минтруда России.
Где пройти обучение строительным профессиям и подготовить персонал к выходу на объект
Региональный институт постдипломного образования (РИПО) работает с частными специалистами, строительными организациями, подрядчиками и промышленными предприятиями.
Можно обратиться как для обучения одного сотрудника, так и для подготовки целой строительной бригады.
Основные направления:
профессиональное обучение по рабочим профессиям;
повышение квалификационных разрядов;
обучение по охране труда;
пожарная безопасность;
повышение квалификации инженерно-технических специалистов;
профессиональная переподготовка.
Специалисты РИПО помогут подобрать образовательные программы, определить условия обучения и подготовить расчёт стоимости для вашей организации.
Если генеральный подрядчик уже предоставил вам список требований к персоналу, направьте его на рассмотрение. Это позволит определить, какое обучение необходимо сотрудникам перед выходом на объект.
Для юридических лиц предусмотрены индивидуальные условия сотрудничества. Работаем по официальному договору и предоставляем закрывающие документы.
Рассчитать стоимость комплексного обучения строительного персонала в РИПО.
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