До выхода строительной бригады на объект осталось несколько дней. Договор с заказчиком подписан, техника заказана, материалы закуплены. При согласовании списков работников генеральный подрядчик запрашивает документы об обучении персонала.

У одного сварщика нет документа, подтверждающего необходимый разряд, у монтажников подошёл срок очередной проверки знаний по работе на высоте, а недавно принятые сотрудники ещё не прошли обязательное обучение по охране труда.

В итоге вместо начала работ руководителю приходится срочно заниматься подготовкой персонала.

Чтобы избежать таких ситуаций, разберём, какие удостоверения и документы необходимы для работы на стройке в 2027 году, кого нужно направлять на обучение и какие изменения законодательства необходимо учитывать работодателям.

Материал подготовлен с учётом нормативных актов, действующих на 26 ноября 2026 года, и уже утверждённых изменений.