Электронный документооборот для бизнеса от банков 

Услуги электронного документооборота от СберБанка оказывает компания СберКорус (входит в группу Сбера), которая в далеком 2004 году впервые в России начала внедрять продукты для цифрового обмена данными и документами.

Сегодня электронный документооборот от СберБанка позволяет:

без ограничений обмениваться документами с партнерами, в том числе и физическими лицами;

работать с маркированными товарами;

формировать и сдавать отчетность в контролирующие органы (ФНС, СФР, Росстат);

синхронизировать данные с учетной системой 1С;

формировать прайс-листы, обновлять цены, остаток и ассортимент сразу у всех клиентов.

У СберБанка всего 2 основных тарифа на ЭДО: «Базовый» и «Расширенный» за 360 и 595 рублей в месяц соответственно. Также есть бесплатный тариф, который становится доступен по умолчанию при открытии расчетного счета.

Основная разница между пакетами заключается в предлагаемом функционале. Например, только на максимальном тарифе доступен сервис «ВашПрайс», а также документооборот с физическими лицами и самозанятыми.

Подключиться к электронному документообороту могут как новые клиенты Сбера, так и те, кто уже обслуживается в банке, но решил перейти на более удобный формат работы. Для этого нужно открыть расчетный счет (при отсутствии), а затем самостоятельно подключить ЭДО в интернет-банке СберБизнес.