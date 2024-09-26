Электронный документооборот для бизнеса от банков 

По закону предоставлять услуги электронного документооборота (ЭДО) вправе только аккредитованные операторы, к которым, в частности, относятся многие крупные российские банки. На примере нескольких известных кредитных организаций рассмотрим особенности и условия предоставления ЭДО для компаний и ИП.
Электронный документооборот от СберБанка
Услуги электронного документооборота от СберБанка оказывает компания СберКорус (входит в группу Сбера), которая в далеком 2004 году впервые в России начала внедрять продукты для цифрового обмена данными и документами.
Сегодня электронный документооборот от СберБанка позволяет:
без ограничений обмениваться документами с партнерами, в том числе и физическими лицами;
работать с маркированными товарами;
формировать и сдавать отчетность в контролирующие органы (ФНС, СФР, Росстат);
синхронизировать данные с учетной системой 1С;
формировать прайс-листы, обновлять цены, остаток и ассортимент сразу у всех клиентов.
У СберБанка всего 2 основных тарифа на ЭДО: «Базовый» и «Расширенный» за 360 и 595 рублей в месяц соответственно. Также есть бесплатный тариф, который становится доступен по умолчанию при открытии расчетного счета.
Основная разница между пакетами заключается в предлагаемом функционале. Например, только на максимальном тарифе доступен сервис «ВашПрайс», а также документооборот с физическими лицами и самозанятыми.
Подключиться к электронному документообороту могут как новые клиенты Сбера, так и те, кто уже обслуживается в банке, но решил перейти на более удобный формат работы. Для этого нужно открыть расчетный счет (при отсутствии), а затем самостоятельно подключить ЭДО в интернет-банке СберБизнес.
Электронный документооборот от Альфа-Банка
Собственная система электронного документооборота для бизнеса у Альфа-Банка появилась совсем недавно (в мае 2024 года), но уже сегодня в едином онлайн-сервисе собрано все необходимое для работы:
простое создание счетов, актов выполненных работ, товарных накладных и их отправка контрагенту;
просмотр истории ранее сформированных документов и создание на их основе новых бумаг;
загрузка факсимильных подписей и печатей;
быстрая оплата счетов по QR-коду;
возможность работы как со стационарного компьютера, так и с телефона.
Процедура подключения ЭДО ничем не выделяется: достаточно открыть расчетный счет и настроить документооборот.
Из всех рассмотренных в этой статье операторов, только Альфа-Банк не взимает плату за обслуживание — пользоваться сервисом можно бесплатно в интернет-банке или мобильном приложении.
Электронный документооборот от ВТБ
Процедура подключения к сервису от ВТБ стандартная: оставление заявки на сайте, открытие расчетного счета, непосредственная настройка электронного документооборота для последующей работы.
В качестве ключевых особенностей ЭДО от ВТБ следует отметить:
подписание документов за несколько секунд;
бессрочная лицензия, которая включена в стоимость тарифов;
работа с маркировкой, автоматическая отправка сведений в «Честный знак».
бесплатный роуминг при обмене документами с другими операторами;
удобная загрузка и проверка документации в автоматическом режиме;
моментальная отправка всех уведомлений на электронную почту;
блокировка нежелательных контрагентов.
Что касается цен, то у ВТБ несколько тарифов со стоимостью от 2 до 70.5 тыс. рублей за 12 месяцев обслуживания. Между собой они различаются лимитом по количеству исходящих документов (входящие всегда бесплатно).
Следует отметить, что по истечение срока действия тарифа, все неизрасходованные из лимита документы автоматически переходят на следующий период.
Электронный документооборот — это современный и полезный сервис, призванный упростить жизнь бизнесу путем автоматизации работы с документами и сокращения количества однотипных операций.
Поскольку все операторы предлагают примерно одинаковые по функционалу сервисы, но разные условия обслуживания, сказать, кто из них лучше, невозможно — все зависит от специфики осуществляемой деятельности и потребности конкретного бизнеса.
Если ваши контрагенты уже пользуются услугами того или иного провайдера, для удобства сотрудничества имеет смысл остановиться на той же компании. Однако это необязательно и даже в случае выбора любого другого оператора, никаких проблем с взаимодействием возникнуть не должно. Главное удостоверьтесь, что сервис имеет необходимую аккредитацию, поддерживает роуминг с большинством других операторов, а также гарантирует надежный и безопасный обмен информацией.
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