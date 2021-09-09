Как эффективно работать со всеми внештатными исполнителями?

В России уже более 2,7 млн самозанятых и каждый день новый налоговый статус регистрирует порядка 5 тыс. человек. Однако работающих на себя людей в стране гораздо больше. Это связано и с глобальными трендами в экономике, и растущей популярностью дистанционной работы. Самозанятость становится приоритетной формой оформления отношений с внештатным сотрудником, так как помогает оптимизировать расходы, при этом работать в легальном поле.

Команда Рокет Ворк первая на рынке разработала продукт, который радикально упрощает взаимодействие бизнеса и внештатных исполнителей. Мы начали с самозанятых, но на этом решили не останавливаться: теперь на нашей платформе можно так же просто сотрудничать с индивидуальными предпринимателями и исполнителями по договорам ГПХ — самыми «сложными» внештатниками. Ведь самозанятыми могут быть далеко не все, а только граждане России, Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана.

Наша миссия — создание комфортной среды для творчества и стратегического развития за счёт минимизации рутины и снижения рисков. Именно поэтому мы каждый день стремимся совершенствовать работу платформы и предусматриваем возможность дополнительного расширения функционала.

Своим клиентам — малым, средним и крупным бизнесам — мы предлагаем не просто внедрить Рокет Ворк. Наши специалисты предварительно анализируют существующие бизнес-процессы компании, если нужно, консультируют по законодательству и бухгалтерским вопросам.

﻿Затем мы разрабатываем схему сотрудничества: предлагаем интегрироваться через API или создаём для клиента личный кабинет. И API, и личный кабинет становятся средой для работы со всеми типами внештатных исполнителей. Все процессы можно генерировать и отслеживать там, а рутину, связанную с уплатой налогов и сборов, декларацией дохода исполнителя, формированием чеков и актов, мы берём на себя.

Вот так выглядит процесс:

Проверка статуса исполнителя Оформление договора Постановка, контроль и исполнение задач Расчёты по факту выполнения работ Декларация дохода, уплата налогов и сборов Формирование закрывающих документов (чеки, акты выполненных работ)

Платформа не только обезболивает «операционку» — полная автоматизация процессов и безбумажный документооборот помогают сэкономить время и финансы, а также избежать ошибок, которые время от времени случаются при заполнении документов вручную.

После интеграции с системой клиента, мы продолжаем консультировать по всем вопросам и всегда остаёмся на связи. Кроме того, мы всегда помогаем исполнителям, которые зарегистрировались на платформе и используют приложение Рокет Ворк. Наше приложение гарантирует, что исполнитель всегда сможет отследить оплату, а если потребуется, найти новую подработку.

Мы уверены, что платформенная занятость только начинает развиваться: эксперты прогнозируют, что к 2030 году на платформах будут заняты от 6 до 15 млн граждан.

Наша команда видит огромный потенциал в сотрудничестве бизнесов и внештатных исполнителей, чутко отслеживает все тренды и стремится всегда быть на шаг впереди.

Если вы хотите сотрудничать с нами или у вас есть вопросы — обращайтесь. Мы всегда рады поделиться экспертизой и помочь вам освободить время для развития бизнеса.