Страхование самозанятого: кто может получить выплаты за дни болезни

Одному страшно начинать

Мало кто поспорит с тем, что свобода — это хорошо. И тут же появится «но», потому что свобода — это индивидуальная ответственность за себя, самоорганизованность и в какой-то степени одиночество. Как показывает практика, именно эти «само-» и «один-» для многих становятся препятствием к началу работы на себя.

Возможно, именно поэтому даже сверхопытные и востребованные специалисты зачастую выбирают работу в штате. Их легко понять: не нужно финансовых вложений, груз ответственности меньше, а соцпакет — больше. Но увы, больше и рамок: тут каждый, кто выбирает работу на себя, обозначит что-то своё. И многие люди, работающие на себя, видят в «свободном плавании» всё же больше плюсов, чем минусов.

Пока — сами?

Конечно, обязательное медицинское страхование и обслуживание гарантируется всем, кроме того, индивидуальные предприниматели на него и «скидываются» тоже обязательно. Всегда остаётся вариант ДМС и возможность застраховаться, снова, самостоятельно и индивидуально, но это довольно дорого и не так очевидно.

При этом для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность договориться с ФСС и получать компенсацию по больничному листу, а такую опцию для самозанятых без статуса ИП пока только обсуждают. Однако никто не мешает самозанятому стать индивидуальным предпринимателем и выбрать режим НПД. Это легально, просто и даёт доступ к новым возможностям, в том числе в вопросах страхования.

В нашей статье мы рассказывали о том, как платформенная занятость трансформирует рынок труда, и отследили несколько общемировых трендов. Один из них — социальный. Эксперты прогнозируют, что уже скоро самозанятые получат доступ к льготным программам страхования и будут лучше защищены.

Какие есть варианты, если всё же заболеешь?

Мы очень рады, что одними из первых задумались о таком важном вопросе и подключили страхование на платформе. Теперь, подключившись к Рокет Ворк, каждый исполнитель может чувствовать себя более уверенно.

Наша программа страхования предусматривает компенсацию рабочих дней, пропущенных по болезни. Конечно, думать о том, что заболеешь, как минимум неприятно, но всегда ведь лучше подстраховаться. К тому же самозанятость — это про свободу принимать решения, в том числе о своём здоровье.

В дальнейшем мы планируем продвигать корпоративное страхование исполнителей для наших заказчиков. Пусть это звучит громко, но мы стремимся сделать отношение к внештатной занятости, фрилансу и микробизнесу более социально ориентированным, повысить имидж самозанятых в обществе и продвигать культуру малого предпринимательства. Если хотите присоединиться, пишите!

А если у вас много внештатных исполнителей и вы хотите, чтобы они более охотно принимали заказы именно от вас — подключайте Рокет Ворк. Мы поможем вам сделать всё максимально легко, быстро и выгодно.