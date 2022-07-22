Как ФНС наказывает бизнес. Судебная практика по самозанятым

К каким ошибкам налоговики снисходительны

К аннулированным чекам. Если самозанятый аннулирует чек, не возвращая деньги, то покупатель (заказчик) все равно вправе признать затраты на приобретение у него товара (работы, услуги) в расходах (письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213).

В принципе, если самозанятый утратил право работать на НПД (и при этом не был зарегистрирован как ИП), а вы не проверили его статус перед выплатой, то можно обойтись относительно малой кровью (если самозанятых немного, конечно).

Если налоговики проанализируют движение денег по вашим счетам и увидят, что среди контрагентов присутствует бывший самозанятый, они начислят недоимку и пени, а также запросят пояснения и предложат уточнить 6-НДФЛ и РСВ. Заплатив налог, взносы и пени и подав «уточненку» можно избежать штрафа.

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К тем налогоплательщикам, которые маскируют трудовые отношения договорами ГПХ, ФНС беспощадна. Более того, налоговики договорились с Рострудом и проводят совместные проверки, стремясь убить сразу двух зайцев: выявить основания для штрафов как за нарушение трудового, так и налогового законодательства.

Вести из судов

Судебных решений по переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые — и, соответственно, доначислений НДФЛ, взносов, штрафов и пени, — более чем достаточно.

Причем и на уровне Верховного Суда (определения от 27.02.2017 № 302-КГ17-382, от 14.02.2019 № 304-КГ18-25124), и на уровне арбитражей различных округов:

Восточно-Сибирского ( от 08.07.2021 по делу № А33-36428/2018 );

от 08.07.2021 по делу № А33-36428/2018 Дальневосточного ( от 11.09.2020 по делу № Ф03-3529/2020 );

от 11.09.2020 по делу № Ф03-3529/2020 Поволжского ( от 08.06.2020 по делу № Ф06-61089/2020 );

от 08.06.2020 по делу № Ф06-61089/2020 Волго-Вятского ( от 06.03.2019 по делу № А28-1147/2018 ).

К самозанятым применимы и те из них, что были вынесены до «запуска» НПД, когда для маскировки трудовых отношений применяли ИП. Неважно, имеет ли «работник» статус ИП или самозанятого — последствия выявления маскировки будут одинаковыми.

Приведем несколько ярких примеров того, как пренебрежение грамотным оформлением отношений разоряет бизнес.

Гражданин фактически работал в должности менеджера по аренде специальной техники. И, хотя был оформлен договор возмездного оказания услуг, «заказчик» зачем-то запросил его трудовую книжку и прочие документы, которые обычно запрашивают именно при приеме на работу. Более того, и в журнале учета трудовых книжек сделали соответствующую запись.

А потом гражданин зарегистрировался в качестве плательщика НПД и оплачивал его через приложение «Мой налог» самостоятельно. В итоге суд обязал «заказчика» не просто вернуть трудовую книжку и уплатить компенсацию за задержку ее выдачи — 137 045,15 руб., плюс суммы, которые фактически являлись зарплатой — 32 700 руб. (апелляционное определение Мосгорсуда от 04.02.2021 по делу № 33-0777/2021).

Это хорошо, что не подключились налоговики, хотя «цена» одной трудовой книжки впечатляет.

Ну а когда налоговики все-таки вступают в дело, то приходится довносить немалые суммы НДФЛ и взносы, уплачивать штрафы и пени, как это имело место в следующем деле.

По итогам проверки налоговики привлекли общество к ответственности по ст. 122 НК и выставили:

штраф — 143 963,6 руб.;

НДФЛ — 719 818 руб.;

пени по нему — 103 113,93 руб.;

страховые взносы — 1 416 412,03 руб.;

пени по ним — 223 580,62 руб.;

штраф за неуплату — 283 282,4 руб.

Общество (основной вид деятельности — услуги легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем при полном отсутствии собственных транспортных средств) ссылалось на то, что у него с водителями (в т. ч. самозанятыми) нет никаких отношений — ни трудовых, ни гражданско-правовых, — и он не является налоговым агентом.

Просто Общество находит для водителей клиентов через Яндекс.Такси, удерживая 3% от сумм, полученных от заказчиков-пассажиров, и передавая остальную выручку водителям. В общем, водители, в т. ч. и самозанятые, самостоятельно предоставляют транспортные услуги.

Суд, изучив факты и материалы, напротив, счел доказанным, что водители вообще не вступают в договорные отношения по перевозке с пассажирами, и источником дохода них клиенты не являлись. Деньги платит Общество, оно же, кстати, получало разрешение на услуги такси на автомобили водителей (которые арендовало у них).

Самим водителям предоставлялся доступ к программному продукту по предоставлению заявок на перевозку пассажиров. И, вообще, договор перевозки легковым такси со стороны фрахтовщика может быть заключен либо юридическим лицом, либо ИП, не с самозанятым. Следовательно, обязанности налогового агента исполнять было надо (решение Арбитражного суда Ульяновской области от 24.09.2020 по делу № А72-236/2020).

А вот совершенно вопиющий случай: налоговики выявили, что металлообрабатывающая компания, торгующая ломом оптом, имеет лишь одного штатного сотрудника — гендиректора.

Остальные — бухгалтер, кассир, менеджер, логист, бригадиры и т. п., в том числе и те, которые обеспечивают нормальную деятельность по профилю — прием, сортировка, сбор, хранение, отгрузка металла, — все работают по договорам ГПХ. Которые, помимо прочего, содержат название должности, условия об «оказании услуг» лично, заключаются на год и перезаключаются по истечение года.

Разумеется, налоговики последовательно наложили ряд штрафов, пеней, доначислили НДФЛ и т. д. Интересно, что в поисках справедливости налогоплательщик дошел, последовательно получая отказы, по всем инстанциям, аж до Верховного Суда — и там получил окончательный отказ (дело № А58-547/2016).

Даже ссылки на то, что «исполнителей» не вводили в заблуждение о правовой природе подписываемого договора, в т. ч. и об отсутствии гарантий социальной защищенности, что они вполне сознавали, что подписывают договор возмездного оказания услуг и самостоятельно определяют порядок исполнения условий договора не спасает от обвинений в маскировке и доначислений (постановление 18 ААС от 26.07.2021 по делу № А76-7667/2021).

Полагаем, приведенных примеров достаточно для того, чтобы понять: единственный способ избежать проблем с самозанятыми — не допускать ошибок при работе с ними.

Чего в договорах быть не должно

В большинстве случаев дела по самозанятым до судов не доходят, поскольку это просто не имеет смысла. Идти в суд, если в самом деле нарушения имеются — это означает выбросить на ветер массу времени и денег (госпошлина, расходы на представителя), а затем с вероятностью 99,9% получить отказ.

А все потому, что сами допустили «детские» ошибки при оформлении отношений с плательщиками НПД. Совершенно недопустимыми являются условия о том, что договор будет заключен только при условии регистрации «исполнителя» в качестве плательщика НПД.

Также большинство неприятностей связано с:

закреплением в предмете договора трудовой функции, условий о личном, регулярном выполнении работы;

отсутствием в договоре конкретного объема и ожидаемого результата работы;

установлением ежемесячной оплаты труда в фиксированной сумме, оплаты за фактически отработанные дни;

интеграцией в производственный процесс (подчинение распорядку);

заключением договора на год, до окончания года;

установлением в договоре материальной, дисциплинарной ответственности.

В числе опасных условий также фигурируют договоренности о том, что «заказчик» будет контролировать «исполнителя», обеспечивать ему определенные условия труда, рабочее место на своей территории, материалы, инструменты, оборудование.

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Если «вашего» самозанятого вызвали на разговор

Важно помнить, что доказательствами по такого рода делам могут быть любые данные, подтверждающие фактические трудовые отношения, т. е. не только бумажные документы (протокол, объяснения, пропуска, журналы регистрации прихода и ухода, графики, ведомости, счета-фактуры, путевые листы, товарные накладные, акты и т. п.), но:

электронные документы, в т. ч. отчеты по итогам «рабочего» дня, сделанные в том числе программами учета рабочего времени;

показания свидетелей и самого самозанятого;

переписка сторон, в т.ч. в мессенджерах, по мейлу;

фото-, видеосъемка, запись звонков и т.п.

Вообще, ФНС сообщила о приостановлении контроля за соблюдением плательщиками НПД условий применения этого спецрежима (письмо ФНС от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12490), и контрольные мероприятия в отношении самозанятых не должны проводиться без предварительного согласования с Управлением оперативного контроля ФНС (письмо ФНС от 24.04.2019 № ЕД-4-20/7915).

Однако это не означает, что самозанятые (и, тем более, их заказчики) остались без контроля, поскольку налоговики ведут карточки их расчетов с бюджетом и своевременно уточняют невыясненные платежи самозанятых.

В любом случае самозанятому надо быть готовым дать правильные ответы, в частности, на вопросы: