Законы и проекты для самозанятых 2022

Возможность регистрации через Госуслуги

С 1 августа у желающих есть возможность стать самозанятым на привычном портале госуслуг (вступил в силу закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ). Достаточно УКЭП, полученной на этом портале, фото не требуется. Также возможность стать самозанятым появилась у граждан Украины, ЛНР и ДНР (ранее это было доступно, помимо россиян, лишь гражданам стран ЕАЭС, т. е. Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана).

Места на ярмарках

Теперь на ярмарках и прочих нестационарных объектах торговли места должны предоставляться и самозанятым, наряду с представителями малого и среднего бизнеса.

Причем плательщики НПД вправе претендовать на долю в 60% от общей площади нестационарных торговых объектов, которые ранее должны были выделяться субъектам МСП. Основание: закон от 14.07.2022 № 352-ФЗ.

Увеличена сумма соцконтракта

С 1 июля 2022 года постановлением Кабмина от 29.07.2022 № 1160 увеличена до 350 тыс. руб. максимальная сумма, доступная в рамках соцконтракта для самозанятых граждан и ИП. Соцконтракт позволяет начать свое дело не с полного нуля, а со стартового капитала на покупку оборудования, аренду и некоторые другие нужные вещи.

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Такси «откроют» для самозанятых

На рассмотрении Госдумы находится законопроект № 121564-8, призванный устранить противоречия между НК и отраслевыми НПА. Самозанятые получат право оформить разрешение на работу таксистом, заключив договор со службой интернет-заказов такси.

Самозанятых наделят правом оформлять во владение легковые такси,обеспечивая:

прохождение медосмотров водителей ( предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных );

предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС;

представление информации об обеспечении этих мер в соответствующую информационную систему ( регионального или муниципального уровня ),

а также право уведомлять о предоставлении в пользование заказчику конкретного легкового такси.

Платформа Рокет Ворк упрощает жизнь и заказчикам, и исполнителям. Никаких проблем, связанных с документальным оформлением и подтверждением сделок, проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой, и бережное хранение чеков.

Гуманные микрозаймы

Законопроект № 22118-8 снижает максимальные процентные ставки по потребкредитам:

до 0,8% — ежедневная;

до 292% — годовая,

а также максимальный размер всех платежей по договору потребительского кредита (займа) — не более 130% от суммы кредита.

В случае принятия новые правила начнут действовать по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

Указанные меры, как полагают разработчики проекта, будут способствовать повышению доступности финансовых услуг (потребительских микрозаймов на короткие сроки и незначительные суммы) для самозанятых.

Не секрет, что плательщики налога на профдоход, в отличие от предприятий малого и среднего бизнеса, не могут рассчитывать на льготные кредиты в банках, поэтому чаще обращаются за микрозаймами.

С нового года

С 1 января 2023 года самозанятые, занимающиеся выращиванием картофеля и овощей, смогут рассчитывать на субсидии от государства, т. е. на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку:

элитного семеноводства — по ставке на 1 га посевной площади, занятой элитными семенами картофеля и овощных культур (в т. ч. гибридов);

картофеля и овощей открытого грунта — по ставке на 1 тонну реализованной продукции.

Самозанятый, ведущий личное подсобное хозяйство, должен будет представить выписку из похозяйственной книги, в подтверждение того, что он ведет субсидируемую деятельность уже не менее 12 месяцев (предшествующих году обращения за субсидией).

В качестве подтверждения затрат представляются:

договоры купли-продажи;

товарные накладные;

платежные документы;

расписки в получении денежных средств ( при реализации продукции «физикам» );

при реализации продукции «физикам» УПД;

акты приема-передачи;

акты о приемке выполненных работ (оказании услуг);

товарные чеки;

выписки из банка.

И иные документы, подтверждающие факт оплаты приобретения ОС или расходников, использованных при производстве субсидируемой продукции (Постановление Правительства от 18.04.2022 № 695).

Также с 29 июня 2023 года самозанятым (и вообще всем частным лицам) будет доступна возможность зарегистрировать на свое имя право на товарный знак (закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ). Кроме того, появится возможность получать кредиты под залог интеллектуальной собственности.

В заключение — важная ремарка: Минфин разработал проект поправок в НК (размещено для обсуждения тут), которым, помимо прочего, будет установлено, что вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, которое выплачивает российский работодатель, относятся к доходам от российских источников.

Иными словами — иметь дело с заграничными сотрудниками станет невыгодно. Да и сами удаленные сотрудники, которые находятся за границей не захотят серьезно переплачивать налог. Для бизнеса это означает, что придется искать квалифицированных исполнителей в России, в том числе среди самозанятых.

На платформе Рокет Ворк найдутся квалифицированные исполнители из разных сфер деятельности. Сервис обеспечивает безопасное и безрисковое с точки зрения налогового законодательства взаимодействие с самозанятыми и не только. Заказчик получает весь пакет документов, который нужен для подтверждения расходов.