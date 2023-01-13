Можно ли выстроить долгосрочные отношения с самозанятыми

Допускает ли закон долгосрочное сотрудничество с самозанятыми

В правовом акте, регламентирующем деятельность самозанятых (422-ФЗ от 27.11.2018), прописано, что не подпадают под НПД доходы, полученные самозанятым от оказания услуг своему бывшему работодателю, если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Но эта норма затрагивает лишь тех, кто трудится в штате компании или числился в нем меньше двух лет назад. Что же касается первоначального варианта оформления с человеком договора ГПХ и последующего долгосрочного сотрудничества, то закон № 422-ФЗ это не комментирует и прямого запрета не устанавливает.

Но это не значит, что негативных последствий такого сотрудничества не будет. К разработке и заключению договора с самозанятым, выстраиванию взаимодействия и процедуре выплаты вознаграждения нужно подойти внимательно.

Риск-баллы или как ИФНС оценивает тех, кто сотрудничает с самозанятыми

Для анализа налоговики используют цифровые инструменты, которые в автоматическом порядке проверяют компании и ИП на соответствие указанным ниже критериям и присваивают им риск-балл.

Всего существует восемь риск-баллов. Отразим их для удобства в виде таблицы:

Показатель Пояснение Продолжительность работы Использование труда самозанятого три и более месяцев подряд Единственный источник доходов Самозанятый получает доход только от одного заказчика Признаки зарплаты Получение вознаграждения два раза в месяц в твердой величине от одного и того же заказчика Массовая постановка на учет «Помощь» организации или ИП в регистрации самозанятых путем использования одного адреса электронной почты Массовые регистрации дохода Использование одного устройства для формирования и выдачи чеков за самозанятых Наличие групповых переходов Переход исполнителей из одной организации в другую. При этом компания, в которую массово перешли самозанятые, подконтрольна той, из которой они ушли Периодичность выплат Регулярные ежемесячные выплаты Прямые нарушения Заказчик сотрудничает со своими бывшими работниками, если с момента их увольнения не прошло двух лет

Выявление рисков происходит автоматически. Программные средства анализируют компанию на соответствие указанным выше критериям и если обнаруживается совпадение по нескольким пунктам, то компании присваивают риск-балл. Затем компании или ИП, попавшим в группу риска, направляется письмо с сообщением о необходимости корректировки своих налоговых обязательств.

Сам факт долгосрочного сотрудничества при отсутствии иных признаков не говорит о подмене трудовых отношений.

Но если таких критериев набирается несколько, либо если компания или ИП игнорируют письмо ИФНС о корректировке налоговых обязательств, то в отношении них налоговики могут назначить проверку. И проводится она может совместно с трудовой инспекцией.

О том, на какие еще признаки контролирующие службы могут обратить внимание при проверке смотрите ниже.

Признаки подмены трудовых отношений

Критерии, по которым налоговая оценивает характер отношений между заказчиком и его исполнителем, приведены в письме ФНС № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022.

Перед подготовкой договора с самозанятым следует изучить этот документ, так как в нем, помимо самих критериев, приводится положительная судебная практика, сложившаяся в пользу налоговиков.

Так, при переквалификации гражданско-правовых отношений с самозанятыми в трудовые, налоговая руководствуется следующими признаками:

В договоре не указан конкретный объем работ , то есть для сторон важен не конечный результат, а непрерывное исполнение каких-либо функций.

Размер ежемесячного вознаграждения самозанятого не меняется в течение календарного года и нет актов, подтверждающих объем выполненных работ.

Исполнитель подчиняется правилам трудового распорядка , выполняет распоряжения заказчика, несет материальную (дисциплинарную) ответственность.

Исполнитель выполняет работы материалами заказчика , на его территории, использует его инструменты и оборудование.

Исполнитель фигурирует в кадровых документах организации, например, включен в график отпусков, график сменности, табель учета рабочего времени и т. д.

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Долгосрочные отношения с самозанятыми. Что нужно учесть заказчику

Для выстраивания правильных отношений с самозанятым нужно:

Ознакомиться с актуальными разъяснениями ФНС и Минфина, по вопросам переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.

Внимательно составить и заключить договор.

Проверить статус самозанятого при выплате ему дохода.

Получить закрывающие документы (акт выполненных работ, чек).

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