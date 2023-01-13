Можно ли выстроить долгосрочные отношения с самозанятыми

Допускает ли закон долгосрочное сотрудничество с самозанятыми
В правовом акте, регламентирующем деятельность самозанятых (422-ФЗ от 27.11.2018), прописано, что не подпадают под НПД доходы, полученные самозанятым от оказания услуг своему бывшему работодателю, если с момента увольнения прошло менее двух лет.
Но эта норма затрагивает лишь тех, кто трудится в штате компании или числился в нем меньше двух лет назад. Что же касается первоначального варианта оформления с человеком договора ГПХ и последующего долгосрочного сотрудничества, то закон № 422-ФЗ это не комментирует и прямого запрета не устанавливает.
Но это не значит, что негативных последствий такого сотрудничества не будет. К разработке и заключению договора с самозанятым, выстраиванию взаимодействия и процедуре выплаты вознаграждения нужно подойти внимательно.
Риск-баллы или как ИФНС оценивает тех, кто сотрудничает с самозанятыми
Для анализа налоговики используют цифровые инструменты, которые в автоматическом порядке проверяют компании и ИП на соответствие указанным ниже критериям и присваивают им риск-балл.
Всего существует восемь риск-баллов. Отразим их для удобства в виде таблицы:
Показатель
Пояснение
Продолжительность работы
Использование труда самозанятого три и более месяцев подряд
Единственный источник доходов
Самозанятый получает доход только от одного заказчика
Признаки зарплаты
Получение вознаграждения два раза в месяц в твердой величине от одного и того же заказчика
Массовая постановка на учет
«Помощь» организации или ИП в регистрации самозанятых путем использования одного адреса электронной почты
Массовые регистрации дохода
Использование одного устройства для формирования и выдачи чеков за самозанятых
Наличие групповых переходов
Переход исполнителей из одной организации в другую. При этом компания, в которую массово перешли самозанятые, подконтрольна той, из которой они ушли
Периодичность выплат
Регулярные ежемесячные выплаты
Прямые нарушения
Заказчик сотрудничает со своими бывшими работниками, если с момента их увольнения не прошло двух лет
Выявление рисков происходит автоматически. Программные средства анализируют компанию на соответствие указанным выше критериям и если обнаруживается совпадение по нескольким пунктам, то компании присваивают риск-балл. Затем компании или ИП, попавшим в группу риска, направляется письмо с сообщением о необходимости корректировки своих налоговых обязательств.
Сам факт долгосрочного сотрудничества при отсутствии иных признаков не говорит о подмене трудовых отношений.
Но если таких критериев набирается несколько, либо если компания или ИП игнорируют письмо ИФНС о корректировке налоговых обязательств, то в отношении них налоговики могут назначить проверку. И проводится она может совместно с трудовой инспекцией.
О том, на какие еще признаки контролирующие службы могут обратить внимание при проверке смотрите ниже.
Признаки подмены трудовых отношений
Критерии, по которым налоговая оценивает характер отношений между заказчиком и его исполнителем, приведены в письме ФНС № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022.
Перед подготовкой договора с самозанятым следует изучить этот документ, так как в нем, помимо самих критериев, приводится положительная судебная практика, сложившаяся в пользу налоговиков.
Так, при переквалификации гражданско-правовых отношений с самозанятыми в трудовые, налоговая руководствуется следующими признаками:
В договоре не указан конкретный объем работ, то есть для сторон важен не конечный результат, а непрерывное исполнение каких-либо функций.
Размер ежемесячного вознаграждения самозанятого не меняется в течение календарного года и нет актов, подтверждающих объем выполненных работ.
Исполнитель подчиняется правилам трудового распорядка, выполняет распоряжения заказчика, несет материальную (дисциплинарную) ответственность.
Исполнитель выполняет работы материалами заказчика, на его территории, использует его инструменты и оборудование.
Исполнитель фигурирует в кадровых документах организации, например, включен в график отпусков, график сменности, табель учета рабочего времени и т. д.
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Долгосрочные отношения с самозанятыми. Что нужно учесть заказчику
Для выстраивания правильных отношений с самозанятым нужно:
Ознакомиться с актуальными разъяснениями ФНС и Минфина, по вопросам переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.
Внимательно составить и заключить договор.
Проверить статус самозанятого при выплате ему дохода.
Получить закрывающие документы (акт выполненных работ, чек).
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