Особенности заключения срочного трудового договора

Срочный трудовой договор (СТД) – вид трудового договора, заключаемого на определенный срок при наличии достаточных на то оснований. Основания для его заключения приведены в ст. 59 ТК.

Особенности заключения срочного трудового договора можно условно разделить на два категории:

Общие.

Они универсальны и применимы к любому срочному договору, независимо от оснований его заключения и лиц, с которыми он оформлен.

Специальные.

Такие условия привязаны к конкретным основаниям заключения срочного договора.

Общие особенности заключения СТД

К ним относится:

Основание заключения договора.

Срочный трудовой договор может быть заключен в обязательном порядке или по соглашению сторон.

Срок действия договора.

Как следует из его названия, СТД может быть заключен только на определенный срок.

Основание заключения СТД

ТК в зависимости от основания заключения предусматривает два вида СТД:

В обязательном порядке.

Он заключается, когда характер или условия работы не позволяют заключить с работником бессрочный трудовой договор. Основания для его заключения приведены в ч. 1 ст. 59 ТК. Согласие работника в данном случае не требуется. Если он не согласен, то заключение договора не происходит, а у работодателя не возникает обязанности заключить бессрочный трудовой договор.

В СТД обязательно нужно указать причину его срочности. Заключение СТД без достаточных на то оснований может повлечь переквалификацию такого договора в бессрочный.

По соглашению сторон.

СТД по обоюдному согласию можно заключить и без привязки к характеру или условиям работы, если на то есть воля обеих сторон. Но допускается это не во всех случаях и не со всеми категориями сотрудников.

Срочный договор считается заключенным правомерно только при наличии согласия обеих сторон и только с определенными группами граждан.

Если суд установит, что такой договор был заключен сотрудником вынуждено, то к нему будут применены правила бессрочного трудового договора (п. 13 постановления Пленума ВС № 2 от 17.03.2004).

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Для удобства понимания отразим виды СТД и основания для их заключения в виде таблицы.

Заключение СТД в обязательном порядке (ч. 1 ст. 59 ТК) Заключение СТД по соглашению сторон (ч. 2 ст. 59 ТК) Замена отсутствующего сотрудника, за которым сохраняется его место работы (например, подмена «декретного» сотрудника) Прием на работу в организацию или к ИП, которые являются субъектами МСП, с численностью сотрудников: Не более 20 человек – для сфер розничной торговли и бытового обслуживания).

Не более 35 человек – для остальных сфер деятельности Выполнение временных (сроком не более 2-х недель) работ Прием на работу пенсионера или гражданина, которому по медицинским показаниям разрешена только временная работа Выполнение сезонных работ, если данная работа, в силу природных условий, может выполняться только в определенный сезон или период Прием на работу в организацию, расположенную в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (если это предусматривает переезд в данную местность) Работа за границей Осуществление работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий и для устранения последствий чрезвычайных обстоятельств Выполнение работы, выходящей за рамки обычной деятельности организации или ИП (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы) Прием на работу государственных и муниципальных служащих, прошедших конкурс на занятие указанной должности Выполнение работ, связанных с временным расширением производства или объема оказываемых услуг (не более года) Прием на работу творческих работников СМИ, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании, исполнении (экспонировании) произведений Прием на работу в организацию, созданную на определенное время или для определенной работы Прием на работу руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров Выполнение определенных работ, когда срок их окончания нельзя определить конкретной датой Прием на работу студентов-очников Выполнение работы, связанной с практикой, профобучением или стажировкой Прием на работу членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река – море) плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов Работа на период избрания лица на выборную должность в органы государственной власти или местного самоуправления Прием на работу по совместительству Выполнение временной или общественной работы по направлению службы занятости Прием на работу в НКО (кроме государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций, публично-правовых компаний, политических партий и потребкооперативов) с численностью сотрудников не более 35 человек Прохождение альтернативной службы В иных случаях, предусмотренных ТК или другими федеральными законами

Срочный трудовой договор независимо от указанных выше условий может быть заключен между работодателем-физлицом (без статуса ИП) и его сотрудником при наличии согласия обоих. Во всех остальных случаях для заключения СТД по соглашению сторон кроме согласия нужна хотя бы одна из указанных выше причин.

Срок действия СТД

В общих случаях срок действия срочного трудового договора ограничен пятью годами, если иное не установлено ТК или другими ФЗ.

Указание срока действия договора является его обязательным условием. Если вы не пропишите в СТД срок его действия, то он будет считаться заключенным на неопределенный срок.

Специальные особенности заключения СТД

Они зависят от основания, по которому заключен договор. Подробно останавливаться на них не будем. Приведем лишь несколько из них:

Прием на временную (до двух месяцев) работу.

Испытательный срок для работников, принятых на такую работу, не устанавливается.

Прием на сезонную работу.

Условие о сезонном характере работе должно быть включено в трудовой договор. Продолжительность испытательного срока зависит от срока действия договора. Если договор заключается на срок от двух до шести месяцев, то он не должен превышать двух недель.

Прием на работу пенсионера.

Заключить срочный договор по такому основанию можно только, если гражданин, с которым он заключается, достиг пенсионного возраста (получает пенсию по старости). Желательно запросить у такого лица документ, подтверждающий статус пенсионера и сделать его копию, чтобы в будущем (если потребуется) подтвердить правомерность заключения СТД с ним.

В СТД с таким сотрудником также обязательно нужно включить условие о возможности получения отпуска продолжительностью до 14 календарных дней в году.

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Ответственность за несоблюдение условий заключения СТД

К ненадлежащему оформлению ГИТ может отнести, например, отсутствие в СТД указания на срок его действия и причин, по которым заключен именно этот вид трудового договора.

Ненадлежащее оформление СТД грозит работодателю штрафными санкциями в размере (ч. 4 ст. 5.27 КоАП):