Премирование работников: правила оформления

Разберемся, как производится премирование сотрудников и какие правила необходимо соблюсти при этом.

Премирование работников – право или обязанность работодателя

Премии относятся к стимулирующим выплатам и в большинстве случаев включаются в систему оплаты труда. Что означает «в большинстве случаев»?

По смыслу ст. 129 ТК премия выступает как часть заработной платы и представляет собой стимулирующую выплату. Но отнесение ее к выплатам стимулирующего характера не означает ее обязательное включение в заработную плату. Поясним почему.

Согласно ст. 135 ТК заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора. А вот системы оплаты труда, включающие в себя в том числе и премию, прописываются уже в коллективном договоре, соглашении или ином локальном акте работодателя.

То есть, простыми словами, премия обязательна к выплате, если вы самостоятельно включили ее в систему оплаты труда и прописали это в локальном акте. К таким выплатам относятся регулярные премии.

Регулярные премии

Регулярные премии – выплаты стимулирующего характера, включенные в систему оплаты труда работника. Основание для ее перечисления сотруднику – выполнение условий премирования. Если условия не выполнены, работодатель не обязан вознаграждать сотрудника.

Регулярные премии могут выплачиваться по итогам месяца, квартала, года или иного периода времени. Информация о регулярных премиях не подлежит включению в трудовую книжку и личную карточку сотрудника.

Разовые премии

Разовые премии – вид поощрения работника за определенные заслуги или по определенному поводу. Примером этой выплаты может быть, например, премия к юбилею или к государственным праздникам, либо за особые заслуги: выполнение важного задания.

Разовые премии не включаются в систему оплаты труда и в расчет среднего заработка сотрудника. Но подлежат отражению в трудовой книжке и личной карточке сотрудника (письмо Минтруда от 24 декабря 2021 № 14-2/ООГ-12263).

Как оформить выплату премии: пошаговый порядок

Общий порядок выплаты премий, независимо от их вида, включает в себя следующие этапы:

Отражение условий премирования в трудовом договоре или ином документе.

Проверка соблюдения условий для назначения премии.

Представление к поощрению (не обязательно).

Составление приказа о поощрении (премировании).

Выплата премии работнику.

Расчет и удержание с премии налогов и страховых взносов.

Внесение информации о премии в трудовую книжку и личную карточку работника (при выплате разовой премии).

Рассмотрим более подробно каждый из этапов премирования.

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Фиксация условий премирования в трудовом договоре или ином документе

Основания и порядок выплаты премии (независимо от ее вида), ее размер и прочие особенности желательно зафиксировать в:

Трудовом договоре.

Самый неудобный для работодателя вариант. При изменении условий премирования нужно будет согласовывать их с работником через составление допсоглашения или вводить их с предупреждением за два месяца (ст. 74 ТК).

Вариант включения информации о премировании в трудовой договор актуален разве что для микропредприятий с несколькими сотрудниками.

Коллективном договоре.

Не часто встречающийся вариант. Но, если разрабатывать отдельное положение о премировании работодатель не хочет, можно ограничиться внесением данных о стимулирующих выплатах или поощрениях в коллективный договор.

Положении о премировании (поощрении).

Для разных видов премий можно разработать разные виды положений. Для регулярных – положение о премировании, для разовых – положение о поощрении. Можно совместить два этих документа в одно – положении о премировании и материальном стимулировании работников.

Составление этого документа – самый оптимальный для работодателя вариант. Особенности выплаты премии не нужно прописывать отдельно в каждом трудовом договоре. Порядок внесения изменений в ЛНА проще, чем изменение трудового или коллективного договора.

В положение о премировании нужно включить, в числе прочего, следующую информацию:

Отсылку на стимулирующий характер премии.

Условия для выплаты премии.

Должности сотрудников, имеющих право на премию.

Размер премии и формула ее расчета (при необходимости).

Документальное основание для выплаты премии.

Обратите внимание, что закон не обязывает работодателя выплачивать сотрудникам премии и составлять специальные ЛНА в связи с этим. Как было сказано выше, выплата премии (любого рода) – право, а не обязанность работодателя.

Если условия премирования отражены в отдельном ЛНА, то на него нужно сделать отсылку в трудовом договоре.

Проверка условий для выплаты премии

В большинстве случаев для получения премии сотрудник должен выполнить определенные условия. Исключением является ситуация, когда премия включается в зарплату и ее выплата производится без привязки к каким-либо показателям и требованиям.

Во избежание возможных споров с работниками рекомендуем прописывать условия для выплаты премии в ЛНА, а не выплачивать ее «по умолчанию» ежемесячно.

В Положение о премировании можно включить, например, следующие условия для выплаты премии:

Добросовестное отношение сотрудника к своим должностным обязанностям.

Выполнение поставленных задач или плана продаж.

Привлечение новых клиентов.

Заключение выгодного контракта или успешный исход дела в суде.

Благодарности от клиентов, положительные отзывы от контрагентов.

Своевременность подготовки и сдачи отчетности.

Выполнение работы раньше установленного срока.

Ответственность, креативный подход к делу, отсутствие вредных привычек.

В положении также можно прописать условия для лишения премии по результатам работы.

Например, такие:

Невыполнение плана или поставленной задачи в установленный срок.

Ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.

Нарушений дисциплины или наличие дисциплинарного взыскания.

Жалобы клиентов или сотрудников на работника.

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Представление к поощрению

Выполнение условий премирования можно отразить в отдельном документе – представлении к поощрению. Как правило, этот документ составляется для выплаты разовой премии за достижение каких-либо показателей или по особому поводу. Для регулярных премий представление к поощрению не составляется, так как условия для их выплаты отражаются в положении о премировании.

Представление к поощрению готовится непосредственным начальником сотрудника либо другим лицом, имеющим соответствующие на то полномочия. Делается это в случае, когда руководитель организации или ИП не может лично оценить результаты труда сотрудника.

Унифицированной формы этого документа не существует. Он может быть составлен в виде служебной записки или ходатайства. В него желательно включить следующие сведения:

Название компании или ФИО индивидуального предпринимателя.

Название документа.

Реквизиты документа (номер, дата и место составления).

ФИО руководителя организации или ИП.

ФИО непосредственного начальника сотрудника или иного лица, составившего документ.

ФИО сотрудника, которого планируется поощрить.

Основания для поощрения.

Вид поощрения.

После составления этого документа, он направляется руководителю на ознакомление. В случае своего согласия работодатель ставит на нем свою резолюцию, и на основании этого документа готовится приказ о поощрении.

Составление приказа о поощрении (премировании)

Издание приказа о премировании законом не предусмотрено. Но составить его нужно по двум основным причинам:

Для документального подтверждения расходов (налогового учета).

Принять к учету расходы на выплату премии по налогу на прибыль или УСН (объект «доходы минус расходы») можно только при условии их документального подтверждения (п. 1 ст. 252 и п. 1 ст. 346.16 НК). Основанием выплаты премии и соответственно документальным подтверждением указанных расходов будет приказ о премировании.

Для бухгалтерского учета.

В соответствии со ст. 9 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Приказ о премировании (поощрении) является первичным документов и им оформляется выплата премии работнику. Несмотря на то что бухучет могут не вести ИП, при условии ведения КУДиР или КУД, оформление этого документа для них также будет не лишним.

При составлении приказа можно использовать унифицированную форму или разработать свою. Унифицированные формы приказа о поощрении:

Т-11 – используется для премирования одного сотрудника.

Т-11а – применяется, если премия выписывается нескольким работникам.

Если вы планируете разработать собственную форму приказа о премировании (поощрении), рекомендуем включить в него следующие сведения:

Название компании или ФИО индивидуального предпринимателя.

Название документа и его реквизиты.

ФИО сотрудников, которые представляются к поощрению.

Основания для поощрения.

Вид поощрения.

После вынесения приказа с ним нужно ознакомить поощряемого сотрудника под роспись. Если приказ составляется на выплату разовой премии (как поощрения), он является основанием для внесения записи в трудовую книжку или личную карточку сотрудника.

Выплата премии сотруднику

Производится на основании приказа о премировании (поощрении). Сроки перечисления ее сотруднику не установлены и отводятся на усмотрение работодателя.

Информацию о размере начисленной премии сотрудник может получить из расчетного листка.

Расчет и удержание с премии налогов и страховых взносов

Выплата премии, независимо от ее вида, подлежит обложению НДФЛ и страховыми взносами. Связано это с тем, что эти выплаты производятся сотруднику в рамках трудовых отношений.

Исключение составляют международные, иностранные и российские премии за достижения в области науки, культуры, образования, литературы и других областей. С них платить НДФЛ в бюджет не нужно. Это прямо предусмотрено п. 7 ст. 217 НК. Полный перечень таких выплат приводится в постановлении Правительства от 06.02.2001 № 89.

Внесение информации о премии в трудовую книжку и личную карточку работника

Сделать это нужно только, если премия не является частью оплаты труда и выплачивается сотруднику как поощрение за что-то.

Информация о регулярных премиях не вносится в трудовую книжку и личную карточку сотрудника.

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