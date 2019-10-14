За что штрафуют работодателей, какие курьезы были при проверках, как правильно общаться с инспектором, что может повлиять на решение об отмене или смягчении наказания. Об этом мы расскажем в нашей статье.

Как говорится, был бы работодатель, а штрафы для него обязательно найдутся. И они находятся. Зачастую эта вина самого работодателя, который не всегда соблюдает положения трудового законодательства.

Если составить условный рейтинг нарушений, то в «лидерах» окажутся:

заключение, изменение и прекращение труд. договора;

оплата труда (особенно при увольнении);

охрана труда;

режим труда и отдыха;

предоставление (или вернее непредоставление) предусмотренных законом гарантий и компенсаций;

труд. дисциплина и применение взысканий;

повышение квалификации;

нарушения при найме на работу иностранца или лица без гражд-ва;

нарушение закона о персональных данных.

Мы привели здесь лишь самые «востребованные» по штрафам нарушения. Многие, особенно связанные с применением местных нормативных актов, остались за «бортом» статьи.

Если вам нравится смотреть видео, посмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо -Консалтинг и аудит» Алена Талаш.

Ах, вы, штрафы, мои штрафы, штрафы крупные мои

Большие штрафы грозят работодателю за непредоставление отпуска, зарплату ниже МРОТ, за нарушение сроков ее выплаты (до 50 тыс. рублей), за оформление гражданско-правового договора с физлицом вместо трудового (до 100 тыс. рублей).

А в случаях связанных с нарушением требований охраны труда — до 150 тыс. рублей. Например, за необеспечения работников сред-вами индивид. защиты.

Штраф за обработку персональных данных без согласия работника в письменной форме — до 75 тыс. рублей.

Деньги придется платить и за серьезные нарушения, и за курьезы, вроде неправильной буквы в написании фамилии работника. Причем при повторном нарушении штраф увеличивается, в некоторых случаях до 2-х раз.

По подсчетам специалистов, в среднем небольшая компания (до 100 человек) платит до 200 тыс. рублей штрафов в год.

Охране труда особое внимание или тактика мультипликации

Львиная доля штрафов приходится именно за нарушение требований охраны труда. В частности, за непроведение медосмотров, допуске сотрудника к работе без обучения и т.д.

Причем к таким нарушениям трудовые инспектора любят применять так называемую «тактику мультипликации»: штраф умножается на кол-во работников.

К старым «проверенным» годами штрафам прибавляются новые.

Штрафы «Зима-лето 2019»

Нынешний год ознаменовался новыми штрафами. Одни уже действуют, другие еще только собираются «заступить на дежурство». Приведем лишь тройку наиболее «засветившихся» в СМИ.

Вы ответственны за тех, кого пригласили

Не успел 2019 год зашагать по стране, как в штрафную копилку инспекторов «звякнул» очередной «подарок» законодателей.

Так с января работодателю вменяется в обязанность следить за тем, соблюдает ли приглашенный им иностранный работник порядок пребывания в стране, соответствует ли его трудовая деятельность цели въезда.

Также обязанность приглашающей стороны — производить постановку на учет новоприбывшего, организовывать ему аренду жилого помещения с последующим подписанием договора.

Более того, если раньше работодатель должен был лишь содействовать выезду такого работника из страны (после истечения его контракта), то сейчас это его прямая обязанность.

Так, например, работодатель должен проинформировать своего иностранного работника о том, что его виза истекает, не позднее 10 дней до ее окончания. А в случае потери паспорта последним или отсутствия денег на обратный билет всячески способствовать решению проблемы, с тем, чтобы иностранец покинул территорию РФ в положенные сроки.

Нарушение этой обязанности грозит солидным штрафом до 500 тыс. рублей для организации и до 50 тыс. для директора.

Долой «зарплатное рабство»: моя зарплата, мой банк.

С 6 августа вступил в действие так называемый закон о «зарплатном рабстве», который гласит, что воспрепятствование реализации права работника на смену зарплатного банка карается административным штрафом. Для организаций — до 50 тыс. рублей, для директоров — до 20 тыс.

«Нет» уставшим водителям

С ноября текущего года устанавливается ответственность работодателей за нарушения труда и отдыха водителей. Причем штрафы грозят не только руководству (до 50 тыс. рублей), но и самим водителям (до 2, 5 тыс.).

Более того наказание не ограничивается деньгами. 90 дней — именно на такой срок могут приостановить деятельность организации-нарушителя.

Также штраф налагается на организацию в случае, если у транспортного сред-ва, выпущенного на маршрут, отсутствует тахограф (устройство для регистрации скорости, режима труда и отдыха). Ранее штрафовали только водителей и должностное лицо.

Смягчение штрафных санкций

Впрочем, не все так сурово, как кажется на первый взгляд. Еще в 2017 году система штрафных санкций была смягчена. Итогом такого смягчения стали, например, следующие моменты:

после первого нарушения, как правило, вручается лишь предупредительное предписание;

штраф налагается только при повторном нарушении.

Штрафы, о которых знают не все

Есть штрафы, о которых работодатель узнает лишь в момент их наложения. К таким, например относятся:

штраф за невыдачу сотрудникам (и офисным в том числе) смывающих и обезвреживающих средств, типа мыла;

штраф за отсутствие нормы выдачи таких средств;

штраф за каждую ошибку, допущенную в ежемесячном отчете в Пенсионный фонд (на сегодня одна ошибка стоит 500 руб.);

выплата отпускных менее чем за три дня до начала отпуска, даже если сам сотрудник согласен получить их позже оговоренного законом срока.

Курьезные штрафы

При проверках случаются и курьезы.

Так на организацию был наложен штраф за «вилку» в зарплате для абсолютно одинаковых должностей. Несмотря на их идентичность, люди, работающие на них, получали разные оклады.

Также был случай, когда штраф был выписан за задержку зарплаты. Причем задержку на один день, по причине новогодних праздником. День выплаты был установлен на 9 января, а зарплату дали в первый рабочий день — 10-го. Проверяющий счел это нарушением, причем серьезным.

Когда пришел трудовой инспектор

Итак, это все-таки произошло: на пороге вашей организации стоит трудовой инспектор с плановой или, что хуже, с внеплановой проверкой. Однако, прежде чем приступить к выполнению своих профобязнностей, он должен предъявить следующие документы:

служебное удостоверение;

распоряжение на проверку, заверенное печатью и подписью руководителя.

Что должно быть в распоряжении

В распоряжении в обязательном порядке указывается:

название компании, в которой будет проводиться проверка;

дата начала проверки;

фамилии проверяющего или проверяющих (если один из пришедших инспекторов не указан в док-те, он не вправе проводить проверку)

предмет проверки.

Важный нюанс: отсутствие в распоряжении предмета проверки делает документ недействительным.

Как общаться с инспектором

Вежливость и еще раз вежливость. Конечно, проверка это всегда неприятно, но подчеркнуто неприязненное или даже враждебное отношение скорее навредят работодателю, чем помогут. Ведь зачастую именно от инспектора зависит, как в случае выявления нарушения будет определяться его объем. Например, неточности в труд. соглашении можно счесть единичной ошибкой (на одного работника), а можно применить ко всем сотрудникам компании со всеми вытекающими для нее финансовыми последствиями.

Не стоит пытаться задобрить инспектора, особенно деньгами. Как говорится, уголовную ответственность за попытку подкупа должностного лица еще никто не отменял.

Кто ищет, тот может найти

Если нарушения все-таки обнаружены, инспектором выносится предписание об его устранении. Что должно быть в предписании:

дата составления;

описание нарушение с указанием соответствующего закона;

что требуется исправить;

временные рамки, отведенные на устранение (причем о выполнении необходимо сообщить в трудовую инспекцию).

Важный нюанс: в случае, если недостатки не выявлены, предписание не составляется. Помимо этого, вне зависимости от итогов проверки, составляется акт (в двух экз. — один для проверяющего, другой — для работодателя). В нем указывается список док-в, изученных инспектором при проверке, и все обнаруженные им нарушения. Кстати, именно в акте работодатель может указать свое согласие или несогласие с результатами проверки. В случае несогласия, у работодателя есть 15 дней с момента получения акта, чтобы письменно обжаловать предписание в трудовой инспекции.

Можно ли избежать штрафа

Практика показывает, что можно, особенно с учетом некоторой тенденции к смягчению штрафных санкций.

Как правило, штраф не налагается, если нарушение не очень велико или руководитель, виновный в выявленном нарушении, отсутствует по уважительной причине (отпуск, болезнь). Инспектор ограничится лишь предписанием устранить выявленные нарушения.

Если виновный присутствует, то, чтобы уменьшить сумму штрафа или вовсе его исключить, необходимо доказать инспектору, что нарушение было совершено впервые, что все последствия, которые могли бы возникнуть из-за выявленного нарушения уже предотвращены. Практика показывает, что это также возможно.

Однако, есть нарушения, наказывать за которые правомочен лишь суд и по которым предусмотрена уголовная, а не административная ответственность. Особенно, если эти нарушения повлекли за собой вред жизни и здоровью.

Прежде чем обращаться в суд

Не всегда наказание, вынесенное инспектором, является правомерным.

Однако, прежде чем обращаться в суд, настоятельно рекомендуется проанализировать ситуацию на соответствие закону, сопоставить с ним действия инспектора на наличие в них явных нарушений. В противном случае, есть риск потерять и время и финансы.

В общем, перефразируя известное выражение, можно сказать: хочешь не бояться проверок, готовься к ним заранее. Знай, за что могут грозить штрафы и работай на опережение.