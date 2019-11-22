Особенности работы с пенсионерами и работниками предпенсионного возраста

Сегодня в нашем видео мы поговорим о гарантиях, которые не должен забывать работодатель, если у него работают пенсионеры и (или) работники предпенсионного возраста.

Во-первых, работодатель не вправе отказать в работе или уволить работника на основании того, что он достиг предпенсионного возраста. Мера ответственности — штраф в размере 200 000 рублей, зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Суд может назначить работодателю наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов (ст.144.1 УК РФ).

Вместе с тем, таких работников можно уволить по общепринятым основаниям, которые предусмотрены трудовым законодательством.

На работника-пенсионера продолжают распространяться все трудовые права и обязанности, предусмотренные в законодательстве.

Во-вторых, работник предпенсионного возраста может ежегодно использовать два дня для прохождения диспансеризации с сохранением место работы и среднего заработка. Дни прохождения диспансеризации работник должен согласовать с работодателем (ч.2 ст.185.1 ТК РФ).

В-третьих, работающему пенсионеру компания обязана по его заявлению предоставить ему отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней в году.

В-четвертых, работающий пенсионер имеет право по-прежнему получать пенсию. Однако страховую пенсию и фиксированную выплату к пенсии ему уже выплачивают без учета плановых индексаций.

В-пятых, работник, достигший пенсионного возраста, вправе уволиться без двухнедельной отработки (ч.3 ст.80 ТК РФ). Работник, достигший пенсионного возраста, вправе уволиться по собственному желанию и не указывать причину увольнения в своем заявлении.

В-шестых, законом предусмотрены, повышенные размеры пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном порядке безработными, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы. Пособие может достигать размера до 11 280 рублей. Эти деньги выплачиваются из бюджета.

В-седьмых, право на получение предпенсионерами алиментов.

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет вправе потребовать выплаты алиментов на свое содержание (п.8 ст.169 СК РФ).

Предпенсионер вправе взыскать алименты с детей, бывшего супруга, внуков, братьев, сестер, пасынка или падчерицы, размер которых устанавливают либо в соглашении об уплате алиментов либо их определяет суд.

Отчеты о численности сотрудников предпенсионного возраста

Ранее сведения о работодателе и численности сотрудников предпенсионного возраста предоставлялись работодателями в центр занятости ежеквартально, начиная с отчета за девять месяцев 2018 года. Но санкций за непредоставление работодателем таких сведений не было.

Важно! Начиная с 2019 года, отчет для работодателя о численности сотрудников предпенсионного возраста отменен.

Теперь отчет о сотрудниках предпенсионного возраста предоставляют сами центры занятости.

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.

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