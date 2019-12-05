Расходы, которые не признают налоговики

Налоговики обобщили обзор судебной практики за III квартал 2019 года (письмо ФНС РФ от 14.10.2019 г. №СА-4-7/21065). Какие расходы не удалось «отбить» компаниям в высшем суде?

Правда, далеко не все дела приведены в открытом доступе. Бизнесменам важно заранее знать позицию высших судов по ряду налоговых споров, ведь «информирован — значит вооружен, вооружен — значит защищен».

Налогоплательщик вправе учесть любые расходы для целей налогообложения прибыли организаций при соблюдении критериев ст. 252 НК РФ (письмо Минфина РФ от 23.05.2017 г. № 03-03-06/31428). Статьей 252 НК РФ установлены критерии признания расходов, при соблюдении которых налогоплательщик может произведенные расходы учесть при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Какие расходы, понесенные налогоплательщиком, опасно учитывать в налоговой базе и по какой причине? Проанализируем некоторые из них.

Расходы на ремонт дороги на арендуемом участке

Исходя из лучших побуждений, компания осуществила ремонт асфальтобетонного покрытия территории своего дилерского центра на арендуемом земельном участке, а также улицы, по которой осуществляется подъезд клиентов к дилерскому центру. Налоговики полностью исключили расходы.

Как объяснила компания в суде, ремонт обусловлен условиями дилерского соглашения и невозможностью такого ремонта за счет бюджетных средств администрации муниципального образования в связи с их недостаточностью.

Высшие судьи признали доначисление налога на прибыль законным, указав, что затраты компании на приобретение асфальтовой смеси и ремонт асфальтобетонного покрытия на дороге общего пользования и на арендованной территории, принадлежащей иному лицу, не являются ее расходами, направленными на получение дохода в своей деятельности (определение ВС РФ от 26.06.2019 г. № 309-ЭС19-9123).

Как видится, если бы участок находился в собственности дилеров, то можно было данные расходы провести как благоустройство территории (т.е. работы по асфальтированию, укладке тротуарной плитки, установке ограждений, озеленению, установке лавок, фонтанов, прудов и пр.). Асфальтовое покрытие является элементом благоустройства земельного участка (постановление АС Поволжского округа от 03.04.2015 г. №А57-14599/2013).

Расходы на ремонт арендованного имущества

Следующий спор, который выиграли налоговики, касается включения в расходы затрат по капитальному ремонту арендованного муниципального имущества.

По общему требованию ГК РФ компания обязана содержать в исправном состоянии арендованное имущество и выполнять текущий ремонт за свой счет (п.2 ст.616 ГК РФ).

Напомним, что согласно ст. 260 НК РФ произведенные компании затраты на ремонт основных средств относятся к прочим расходам и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.

Расходы у арендатора учитываются в налоговом учете только, если по договору арендодатель их не возмещает (п.2 ст.260 НК РФ). Нормы налогового законодательства не разграничивают ремонт основных средств по их видам — текущий и капитальный, в то время как отраслевые нормативные документы предполагают такое разграничение.

По условиям договора арендатор обязан использовать амортизационные отчисления на восстановление, обновление и пополнение основных средств арендуемого муниципального имущества и предоставлять арендодателю информацию об использовании указанных амортизационных отчислений. Сумма арендной платы, формирующейся из амортизационных отчислений, в случае превышения суммы начисленной амортизации над фактически понесенными арендатором расходами на восстановление, замену и пополнение муниципального имущества, которые формируются по итогам отчетного года, подлежит внесению в бюджет города.

На основании того, что компания, являясь арендатором муниципального имущества, не представила документы, подтверждающие расходы по произведенному капитальному ремонту, а также не получила согласование на проведение ремонтных работ у учреждения, высшие судьи сочли правомерной позицию налоговиков (определение ВС РФ от 26.09.2019 г. № 304-ЭС19-16859).

Если бы компания получила бы согласие на возмещение затрат по капитальному ремонту, то расходы на ремонт все равно бы не смогла учесть на основании п.2 ст.260 НК РФ. А если арендодатель сам не осуществляет капитальный ремонт и арендатор вынужден делать его сам, то он вправе потребовать от собственника имущества компенсации ремонтных расходов (п.1 ст.616 ГК РФ). Но при компенсации затрат за счет арендодателя также арендатор не сможет учесть расходы на ремонт.

Необоснованные расходы по кредиту

На практике нередки ситуации, когда компания, получив кредит, выдает займ другой компании уже под меньший процент либо компания привлекает кредитные ресурсы с одновременным размещением денежных средств на банковском депозите. Налоговики считают, что учет процентов в расходной части не обоснован, а привлечение и размещение средств направлены лишь на получение необоснованной налоговой выгоды.

В последнее время разгорается немало судебных споров по поводу необоснованного признания расхода в виде процентов за кредит, если полученные денежные средства в дальнейшем передаются компанией — заимодавцем под минимальный процент дружественным компаниям.

Например, деньги, полученные в банке под 13% годовых, компания выдает в качестве займа дружественной компании под 1% годовых (определение ВС РФ от 30.04.2019 г. № 308-ЭС19-4978).

Так, еще ранее высшими судьями был сделан вывод, что привлечение и размещение налогоплательщиком заемных денежных средств лишены экономического смысла и направлены на получение необоснованной налоговой выгоды в виде убытка, уменьшающего налогооблагаемую прибыль (определение ВС РФ от 30.01.2015 г. № 305-КГ14-3233).

В недавнем споре налоговики переквалифицировали займ в инвестиции и судьи поддержали их.

Компания в течение многих лет привлекала многомиллионные займы, которые не возвращала и не уплачивала по ним проценты. Компания, начиная с 2005 года, являлась убыточной организацией, у которой отсутствовали источники для возврата займов и выплаты процентов по заемным средствам в сроки, предусмотренные договором займа и дополнительными соглашениями.

При этом учредитель компании при заключении договора займа и в процессе предоставления денежных средств обладал всей необходимой информацией о фактических обстоятельствах использования заемщиком денежных средств.

Установив, что заемные денежные средства по своей сути являются инвестициями в развитие предприятия, а договор займа был оформлен без реальных намерений по созданию для займодавца и заемщика правовых последствий, судьи пришли к выводу о том, что для целей налогообложения договор займа учтен не в соответствии с его действительным экономическим смыслом.

Поэтому налоговики правомерно сняли из внереализационных расходов проценты по договору займа (определение Верховного суда от 08.04.2019 г. № 310-ЭС19-3529).

Расходы в виде безнадежного долга, переданного по договору цессии

С проблемой списания безнадежных долгов практически сталкивается каждый налогоплательщик.

В одном из споров компания списала безнадежную к взысканию дебиторку, которая была ранее передана по договору цессии.

Но списанная компанией дебиторка была передана по договору цессии, который был заключен уже после ликвидации должника, а потому подлежащее уступки право требования прекратилось до ее передачи налогоплательщику. Учитывая, что компания не является участником договора поставки, в рамках которого образовался долг, судьи пришли к выводу об отсутствии у компании оснований для списания данной задолженности (определение ВС РФ от 03.07.2019 г. № 306-ЭС19-10383).

Перенос убытков — без документов рискованно

Компании вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за тем периодом, в котором получен этот убыток (п.2 ст.283 НК РФ). При этом компании обязаны хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего 10-летнего срока (п.4 ст.283 НК РФ).

При возникновении вопроса о переносе накопленного убытка прошлых лет налоговики обязаны предоставить компании реальную возможность подтвердить переносимые убытки (определение ВС РФ от 30.09.2019 г. № 305-ЭС19-9969).