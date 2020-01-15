Рекрутинг. Что это?

Само понятие рекрутинга идет от французского слова «recruite», что в переводе означает «вербовка». Когда-то, рекрутерами или вербовщиками называли тех, кто вербовал людей на работы (например, в заморские колонии) или в солдаты — рекруты.

Сегодня, этим словом называют цивилизованный процесс поиска и найма сотрудников, а людей, которые занимаются этим профессионально — рекрутерами или менеджерами по подбору кадров. А проще — кадровиками.

Рекрутинг внутренний и внешний

Одни предприятия имеют свои кадровые или рекрутинговые отделы (такой рекрутинг называется внутренним), другие предпочитают пользоваться услугами сторонних рекрутинговых агентств (внешний рекрутинг). Так или иначе главная цель обращения к рекрутерам — подбор персонала для предприятия.

Для чего нужен рекрутинг

Любому предприятию, если только оно не состоит из одного человека, требуются кадры.

Можно, конечно, заниматься подбором сотрудников самостоятельно, без создания специального отдела или привлечения профессиональных рекрутинговых агентств.

Особенно, этим «грешат» маленькие фирмы, где собственник является одновременно и директором, и кадровиком. Такой подход обычно работает при поиске небольшого количества сотрудников, однако он все-равно отнимает много времени и сил. Что не всегда плодотворно отражается на самом бизнесе.

А если на предприятии работает не одна сотня, а то и тысяча человек, то без специалистов по кадрам уже не обойтись. Особенно, когда требуется нанять именно квалифицированных сотрудников.

Почему именно профессионалы

Ни для кого не секрет, что специалист, который делают свою работу на профессиональной основе, как правило, делает ее лучше неспециалиста.

Область рекрутинга не является исключением. Тем более, что работать кадровику приходится с самым сложным «материалом» — людьми. Цена ошибки в этой сфере особенно высока и чревата не только финансовыми потерями для предприятия, но и, в некоторых случаях, даже банкротством.

Профессиональный рекрутинг сродни искусству. Человек, им занимающийся, должен одновременно разбираться в психологии, знать законы, особенно в области трудового законодательства, хотя бы немного разбираться в специфике той отрасли, в которую он набирает сотрудников. Особенно, когда предприятию нужен «штучный» высококлассный специалист. Иначе, есть риск допустить одну из двух главных ошибок рекрутера.

Как говорится в одном известном фильме, ошибки врачей и учителей, в конечном итоге, дорого обходятся людям. Ошибки рекрутеров дорого обходятся бизнесу. Причем выявляются они зачастую не сразу, а спустя какое-то время .

Главные ошибки рекрутера:

Пригласить на работу не того человека. Не пригласить на работу того человека.

Вот почему так важно, чтобы поиском сотрудников занимался именно профессионал. Конечно, он тоже способен ошибиться, но вероятность ошибки будет максимально минимизирована.

Как организуется поиск кандидатов

Обычно схему поиска разделяют на два вида: поиск активный и поиск пассивный.

Если не вдаваться в нюансы внутреннего и внешнего рекрутинга, то стандартный (пассивный) процесс поиска выглядит следующим образом:

Подготовка описания вакансии, её последующая публикация на сайте компании и/или специализированных сайтах, в соцсетях. Публикация должна включать в себя полное описание вакансии, требования, специфику работы, должностные обязанности, уровень зарплаты. Причем в более «дорогих» вакансиях зарплата, как правило, не указывается (обговаривается с успешным кандидатом на собеседовании). Рассмотрение поступивших резюме, их отсев и формирование списка подходящих кандидатов; Проведение первичного собеседования, как правило, по телефону, и формирование по его итогам нового списка; Проведение второго этапа — уже «живого» собеседования (здесь возможны различные тесты и т.п.), отсев и предоставление финального списка, непосредственному потенциальному руководителю. Собеседование с потенциальным руководителем. Окончательный выбор кандидата или кандидатов. Их проверка службой собственной безопасности (если таковая имеется). Закрытие вакансии.

Как правило, для массового отбора на однотипные позиции этой схемы оказывается вполне достаточно.

Для поиска более квалифицированных или редких специалистов, рекрутерам приходится прибегать к более активным схемам или методам.

Активные методы рекрутинга

Когда не работает пассивная схема подбора или существует изначальное понимание ее неэффективности, рекрутеры прибегают к следующим, апробированным годами методикам:

— поиск среди знакомых (по рекомендации); — поиск по базам резюме или в соцсетях; — переманивание сотрудников из других компаний (хэдхантинг или «охота за головами»).

Последнее справедливо считается «высшим пилотажем» в сфере рекрутинга, так как требует от рекрутера незаурядных навыков и знания человеческой психологии.

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