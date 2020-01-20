Налогообложение операций купли-продажи ценных бумаг (2 часть)

Какие налоги должны платить компании по сделкам купли-продажи ценных бумаг? Такие сделки могут заключаться со специализированными компаниями (брокерами, доверительными управляющими). Кто в таком случае должен отчитываться в налоговую инспекцию о полученном доходе по операциям с ценными бумагами?

Для начала напомним, что ценными бумагами являются акции, векселя, закладные, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, коносаменты, облигации, чеки и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке (ст.142 ГК РФ).

Компании могут осуществлять сделку купли-продажи ценных бумаг как напрямую, так и через посредника. В последнем случае, как правило, заключаются договоры доверительного управления, на брокерское обслуживание, поручения, комиссии, агентский договор.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг (ст.2 Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Важно! Брокером не может быть индивидуальный предприниматель или физическое лицо.

По отношению к клиенту — юридическому лицу брокер является посредником, а поэтому налогообложение таких операций осуществляется в том же порядке, что и посреднические сделки (письмо Минфина РФ от 22.01.2015 г. № 03-11-06/2/1645).

Важно! При заключении договора на брокерское обслуживание с компаниями, брокеры не выполняют функции налогового агента (в отличие от договоров с физическими лицами и ИП).

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами

Для компаний, применяющих ОСН, особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.

Доходы компании от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также (п.2 ст.280 НК РФ):

-суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной компании покупателем;

-суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной компании эмитентом (векселедателем).

Сами операции по приобретению ценных бумаг не влияют на расчет налога на прибыль до момента их выбытия, погашения либо получения по ним дохода (пп.7 п.7 ст.272 НК РФ). Таким образом, налоговая база по операциям с ценными бумагами в целях налогообложения прибыли определяется при их реализации (погашении) или ином выбытии. При этом стоимость приобретения ценных бумаг должна быть отражена в регистрах налогового учета (ст.313 НК РФ).

Аналогичный порядок действует в части единого налога при УСН (с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы») и ЕНВД до момента их выбытия ценных бумаг (пп.23 п.1 ст. 346.16 НК РФ, п.1,2,7 ст. 346.26 НК РФ).

Расходы компании, применяющей ОСН, при реализации или ином выбытии (в том числе при погашении или частичном погашении номинальной стоимости) ценных бумаг определяются в порядке, установленном п.3 ст.280 НК РФ, т.е. исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной компанией продавцу ценной бумаги.

К сопутствующим расходам можно, например, отнести, консультационные, информационные, юридические услуги, а также вознаграждение брокеру.

Момент признания такого расхода зависит от метода учета доходов и расходов, который использует организация при расчете налога на прибыль: метода начисления или кассового метода (абз.2 ст.329 НК РФ).

При методе начисления — расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, нужно признавать по мере (на дату) реализации (выбытия) ценных бумаг (пп. 7 п. 7 ст. 272 НК РФ).

При кассовом методе — расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, нужно признавать:

— по мере реализации (выбытия) ценных бумаг;

-с учетом оплаты расходов, понесенных в связи с приобретением ценных бумаг (п.2 и 3 ст.273 НК РФ).

Для обращающихся на рынке ценных бумаг (т.е. соответствующих условиям п.9 ст.280 НК РФ) установлены свои особенности формирования налоговой базы.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг компания вправе воспользоваться любым методом списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг (п.23 ст.280 НК РФ):

— по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

— по стоимости единицы.

Важно! Учитывая, что метод ФИФО предполагает списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости первых по времени приобретений, по мнению Минфина РФ, изложенному в письме от 26.01.2018 г. № 03-03-06/2/4407, под соответствующим приобретением следует понимать переход права собственности на такие ценные бумаги.

Избранный способ списания стоимости выбывших ценных бумаг компания должна закрепить в учетной политике.

Компании, применяющие УСН, при реализации ценных бумаг учитывают в составе доходов фактически поступившие в их оплату денежные средства (иное имущество, имущественные права, результаты работ, оказание услуг). Для них особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, предусмотренные ст.280 НК РФ, не применяются (письмо Минфина РФ от 11.11.2013 г. № 03-11-06/2/47957).

Упрощенцы (с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы») признают в расходах лишь те затраты, которые приведены в п.1 ст.346.16 НК РФ. Несмотря на то, что расходы на приобретение ценных бумаг там не значатся, контролирующие органы допускают учет в расходах на УСН стоимость ценных бумаг, приобретенных для последующей реализации (письма Минфина РФ от 11.11.2013 г. № 03-11-06/2/47963, от 21.01.2013 г. № 03-11-09/6, от 18.07.2012 г. № 03-11-06/2/89, от 12.05.2012 г. № 03-11-06/2/67, от 24.01.2011 г. № 03-11-06/2/08).

То есть для учета стоимости ценных бумаг в расходах необходимо, чтобы они изначально приобретались для последующей реализации (тогда ценные бумаги рассматриваются как товар).

Как учитывать убыток, полученный по операциям с ценными бумагами?

Компания может получить убыток по операциям с ценными бумагами. Порядок учета убытка от операций с ценными бумагами установлен п.24 и п.25 ст.280 НК РФ.

При учете убытка компания должна учитывать следующие особенности:

-при расчете налоговой базы с обращающимися ценными бумагами компания не вправе учитывать убытки от операций с необращающимися ценными бумагами (абз.2 п.21 ст.280 НК РФ);

-убытки, определенные в соответствии со ст. 274 НК РФ с учетом всех доходов и расходов (т.е. в т. ч. по обращающимся ценным бумагам), формирующих общую налоговую базу, могут быть направлены на уменьшение налоговой базы (прибыли) по операциям с необращающимися ценными бумагами (п. 24 ст. 280 НК РФ);

-при получении убытка от операций с обращающимися ценными бумагами организация вправе погасить его за счет прибыли от иной своей деятельности (п.21 ст.280 НК РФ).

Убыток по необращающимся ценным бумагам не уменьшает прибыль от иной деятельности (п.2 ст. 274, п. 21, 22 ст. 280 НК РФ);

-убыток в виде фактически понесенных затрат на приобретение эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций), компания-эмитент которых была ликвидирована, компания вправе учитывать в полном объеме на дату ликвидации эмитента в соответствующей налоговой базе в зависимости от категории таких ценных бумаг (обращающиеся или необращающиеся).

Налоговые ставки по операциям с ценными бумагами

Доходы от реализации и иного выбытия ценных бумаг облагаются по ставке 20%. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств, применяются ставки 15%, 9% и 0%, установленные п. 4 ст. 284 НК РФ:

а) в размере 15% — по доходу в виде процентов в отношении государственных ценных бумаг государств — участников Союзного государства, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг, облигаций с ипотечным покрытием, эмитированных после 01.01.2007 г., а также российских организаций, номинированные в рублях и эмитированные в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2021 г. включительно;

б) в размере 9% — по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 г., и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г.;

в) в размере 0% — по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20.01.1997 г. включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 г.

НДС при реализации ценных бумаг

Реализация ценных бумаг освобождена от НДС (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). В том случае, если компания, наряду с ценными бумагами, осуществляет другие операции, которые облагаются НДС, то компания должна вести раздельный учет (п. 4 ст.149, п.4 ст.170 НК РФ).