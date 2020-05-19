Прекращение трудового договора

Расторжение трудового договора — это окончание отношений между нанимателем и нанятым работником по самым разным мотивам. Причем инициатором этого может выступать как сам нанятый работник, так и наниматель.

Со стороны нанимателя целесообразно предварительно подготовится к процедуре окончания отношений с нанятым работником, чтобы избежать возможных споров и судебных процессов.

Со стороны сотрудника важно знать свои права.

Важно обратить на это внимание, поскольку упущение в отношении какого-либо документа или пункта в нем может привести к судебным тяжбам и, как следствие, к дополнительным расходам.

Посмотри видео до конца и узнай:

1. Основания расторжения договора.

2. Какие документы выдаются в день увольнения?

3. Основания по которым наниматель имеет право прекратить отношения с нанятым работником.

4. Увольнение каких категорий сотрудников, по желанию работодателя, является незаконным?

Материал подготовлен ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий