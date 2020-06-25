Профессиональный анализ резюме

Чтобы найти действительно подходящую кандидатуру, работодателям зачастую приходится пересмотреть от нескольких десятков до нескольких тысяч резюме. Именно поэтому важно уметь за минимальное время извлечь из резюме максимум информации.

Структура резюме позволяет ознакомиться с ним наискосок. Обычно внимание сразу привлекают такие моменты как наличие высшего образования, последнее место работы, владение иностранными языками и возраст. Если резюме проходит этот первичный этап отбора, то уже можно говорить о более детальном его разборе.

1.Образование

В первую очередь, здесь нужно определить общее направление. Ведь критерии зависят от того, в какой сфере получено образование. Например, юристу важен диплом университета, а для менеджера по продажам название ВУЗа не столь существенно.

Вызывает интерес также наличие дополнительного образования. Список прослушанных тренингов и пройденных курсов может быть бесконечным. Очень важно не заблудиться в нем и найти то, что действительно стоит вашего внимания.

Важно! Отдельным пунктом стоит выделить диплом МВА. Польза популярной в последнее время программы «мастер делового администрирования» зависит от заведения, которое ее организовало. Здесь учитывается язык преподавания, форма обучения, профессионализм преподавателей. Если диплом был получен вследствие заочного обучения в каком-то филиале, то вряд-ли он несет какую-то ценность.

2. Опыт и рабочий стаж

Прежде всего, работодатель обращает внимание на последнее место работы. Если это была известная крупная компания, этого может быть достаточно для приглашения соискателя на собеседование. Если компания малоизвестна, то на изучение резюме кандидата придется потратить больше времени.

Очень сложно оценивать резюме соискателя, который работал и искал себя в разных сферах. Здесь на помощь придет заявленная желаемая должность. Она должна соответствовать возможностям и способностям кандидата.

Важно! Такой момент, как частая смена работы обычно выглядит подозрительным. Но, если соискатель объяснил это действительно уважительными формулировками, например, прекращением деятельности компании, то оценивать его только по данной строчке в резюме не стоит.

3. Достижения

В этом пункте работодателю стоит оценивать только те достижения, которые относятся к карьерным. Кстати, успехи в учебе, относятся сюда же, особенно если у кандидата еще недостаточно опыта работы. Но вот, ознакомиться стоит со всеми достижениями, которые указывает соискатель. Это поможет лучше его узнать и понять, подходит вашей компании такой человек или нет.

4. Другие навыки и дополнительная информация

Именно этот пункт в резюме дает ответы на многие вопросы. Например, есть ли автомобиль у кандидата на должность торгового представителя или насколько хороший уровень владения английским претендента на должность личного ассистента?

5. Персональные данные

Это очень индивидуальный пункт, оценка которого зависит от политики компании. Помимо содержащейся информации, резюме часто оценивают также на оформление и целостность. Ведь умение правильно составить резюме уже свидетельствует об интеллекте кандидата и его аналитических способностях.

Что в резюме выглядит подозрительным?

1.Резюме без четкой структуры изложения информации. Это может указывать на недостаточно развитое мышление. Настолько, что тратить время на резюме данного кандидата — бессмысленно.

2. Название резюме вроде «Только руководящая должность», «Любая работа», «Ищу работу» и так далее. Название должно отражать цель резюме.

3. Размытая профессиональная цель. Когда соискатель указывает слишком много должностей, из абсолютно разных сфер деятельности это приводит к обратному эффекту. Ведь эффективность работы людей с недостаточной профессиональной мотивацией вряд-ли будет высокой.

4. Чрезмерные амбиции не соответствующие опыту и способностям соискателя.

5. Отсутствие в резюме опыта работы и образования или даже информации о специфики компании, в которой кандидат работал. Либо такому человеку есть что скрывать, либо рассказывать просто нечего.

6. Слишком детализированные и полностью шаблонные резюме.

7. Грамматические ошибки и неудобное визуальное оформление.

8. Фотографии, не соответствующие деловому стилю.