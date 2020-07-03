Как правильно отказать соискателю в месте работы

Отказ после собеседования — это неизбежный момент для каждого работодателя. Но такой ответ должен быть обоснованным, в противном случае законодательством предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Причины отказа при приеме на работу

Согласно трудовому законодательству, для отказа соискателю должны быть основания. Причины должны обязательно соответствовать тому, что прописано в законодательной базе. К ним относятся отсутствие обязательных документов, медосмотра, возраст соискателя моложе 16 лет, в некоторых случае 18, запрет на тяжелую работу для женщин и так далее. Главным основанием для отказа при приеме на работу является несоответствие квалификации или рабочих качеств кандидата к требованиям вакансии.

Важно! Согласно трудовому законодательству, персональные данные соискателя после отказы должны быть уничтожены в течение 30 дней.

Обязательно ли давать ответ претенденту

До того времени, пока соискатель не обратится с письменным требованием аргументировать такое решение, работодатель не обязан объяснять причину отказа. В том случае, если такой запрос поступил, то работодатель обязан ответить на него в течение 7 рабочих дней.

Важно! Необоснованный отказ грозит административной и уголовной ответственностью, в зависимости от характера нарушения. Это могут быть как предупреждение и штрафы, так и дисквалификация и обязательные работы.

Как правильно отказать кандидату

Если корпоративная этика предусматривает обязательную обратную связь с кандидатами, не прошедшими отбор, то сделать это можно, без указания конкретных причин. Отказывать кандидатам нужно корректными формулировками, без дискриминации. Вы можете воспользоваться одним из следующих способов:

1.Телефонный звонок. Быстро, но эмоционально непросто. Возможен также вариант обратного звонка, когда соискатель сам перезванивает в оговоренное время.

2. Лично. Обычно так происходит, когда решение принимается во время диалога с лицом, принимающим решение.

3. Письмо на электронную почту. Быстрый и безболезненный способ, который позволяет использовать заранее заготовленные образцы и шаблоны.

4. «Час Х». Если кандидату не перезвонили в течение определенного промежутка времени — это означает отказ.

5. По почте. Согласно 64 статье Трудового Кодекса, почтой отправляют отказы на письменные запросы.

Важно! Законодательство не регулирует сроки и обязательность извещения об отказе. Письменный отказ является обязательным только в том случае, если к вам обращается соискатель, которому отказались указать причины.

Как правильно составить письмо

Структура письма об отказе должна обязательно содержать следующие моменты:

— благодарность за потраченное время;

— четко сформулированный отказ;

— указание возможности сотрудничества в будущем

В соответствии с Трудовым Кодексом, в письменном отказе обязательно должны быть указаны следующие реквизиты:

— полное наименование организации;

— причины отказа, подкрепленные ссылками на должностные требования;

— подпись руководителя или уполномоченного лица;

— печать организации

Важно! Реквизиты документа должны быть внесены в журнал регистрации исходящей корреспонденции и отправлены почтой с уведомлением о вручении.

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