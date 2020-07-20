Советы работодателю: как подобрать идеальных сотрудников

Наверное, каждый работодатель стремится к тому, чтобы его окружали идеальные сотрудники. И, несмотря на то, что параметры идеальности у каждого свои, найти таких работников не так уж и просто. Особенно без правильной стратегии. Как ее выработать, смотрите далее, в нашем видео.

Обычно желания работодателя и соискателя не совпадают. Если первые делают ставку на бренд и стабильность, то соискателей больше всего интересует размер зарплаты. Поэтому так важно выработать четкую стратегию. Помогут в этом пять простых действий:

1. Узнайте предпочтения соискателей

Согласно исследованию, проведенному проверенным источником информации, топ-3 привлекательных факторов для работодателя и соискателя в России отличаются. Данные, которые опираются на мнение 14 тысяч респондентов, разделились следующим образом. Те, кто ищут работу, во главу всего ставят достойную зарплату, финансовую стабильность и интересную работу. А, по мнению работодателей, соискателей интересуют, в первую очередь, финансовая стабильность, использование современных технологий и хорошая репутация. Полное несовпадение, причем новые технологии соискатели поставили лишь на десятое место. В приоритете, достойная оплата труда и соцпакет, которому работодатели отдали седьмое место.

Важно! Для привлечения идеальных сотрудников мало создания привлекательного HR-бренда, хоть его наличие и очень важно. Нужно понимать, какие преимущества кандидатам наиболее важны. Например, специалистов IT-сферы может привлечь использование современных технологий, а дизайнеров — комфортный офис.

2. Учитывайте возраст

У каждого возраста — своя специфика. Из-за различий в жизненном и рабочем опыте, могут отличаться и представления о хорошем работодателе. Об этом свидетельствуют данные опроса. Так, 21 % российских беби-бумеров, которым от 55 до 64 лет, важно наличие сильного руководства. Стабильность и порядок для людей, переживших распад государства и тотальное изменение экономики, превыше всего.

Поколение Х, это люди от 35 до 54 лет, больше всего ценят достойную заработную плату. А 43% миллениалов, это 25 — 34 года — приятную рабочую атмосферу. 53 % опрошенных молодых людей, возрастом от 18 до 24 лет приоритетом ставят карьерный рост.

Эти данные обязательно нужно учитывать и использовать при поиске кандидатов. Помните, то, что подходит одним, может быть совершенно неинтересно другим.

3. Не забывайте о соцсетях

Не только менеджеры по подбору персонала обращают внимание на странички соискателей в соцсетях. Точно также поступают и кандидаты. Целых 62 % еще до отправки резюме в компанию, ищут информацию о ней в Интернете. Причем, 51 % ищут статьи с упоминанием работодателя, 10 % изучают профили в Instagramm и Facebook, 7% «Одноклассники» и 5% Telegram и Twitter.

Важно! Соискателей интересуют отзывы о работодателях от реальных людей. Плохие отзывы, а также незаполненный профиль в соцсетях и несоответствие рассказов работодателя и информации на сайте — настораживают и не вызывают доверия.

4. Будьте готовы к переменам

Поиск сотрудников не может происходить по накатанной схеме. Коммуникация очень сильно связана с настроениями в обществе. Например, сегодня, в условиях коронавирусной пандемии, забота о здоровье обретает новый смысл. Исходя из этого, можно предположить, что соискатели оценят возможность работать удаленно с сохранением заработной платы. Несомненным плюсом станет также предоставление хорошего медицинского полиса.

5. Смотрите на себя со стороны

Для того чтобы понять, каких сотрудников вы можете привлечь, старайтесь трезво оценивать преимущества вашей компании на рынке труда. Как сообщает проверенный источник, 30 % кандидатов хотят работать в международных компаниях, 13% — в НКО и государственном секторе, 12% — в малом и среднем бизнесе.

Важно! Больше всего работать над своим имиджем приходится стартапам. Только 2% соискателя в России и 7% в остальном мире находят предложения от начинающего бизнеса привлекательными. Причем, именно таким работодателям и нужен идеально подобранный персонал. От того, какие специалисты начнут работать в новом деле, зависит успех бизнеса.

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