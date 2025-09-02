Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

Кто обязан регистрироваться в Роскомнадзоре и зачем 💼

Подавать уведомление в Роскомнадзор должны практически все организации и предприниматели, которые работают с персональными данными физических лиц. Требование закреплено в ст. 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Если у вас есть сотрудники, клиенты-физлица или вы собираете данные пользователей — вы являетесь оператором персональных данных, и закон обязывает вас уведомить Роскомнадзор о начале обработки этих данных.

Кто должен пройти регистрацию (подать уведомление):

Бизнес, собирающий данные клиентов — анкеты покупателей, формы обратной связи на сайте, подписки на рассылки и любые другие способы сбора информации о клиентах.

Работодатели — учет персональных данных сотрудников (трудовые договора, личные дела, копии паспортов) тоже подпадает под закон о ПДн.

Онлайн-сервисы и сайты — владельцы интернет-магазинов, мобильных приложений, онлайн-площадок, где пользователи оставляют имя, email, телефон или другие сведения.

Компании, передающие данные третьим лицам — например, вы пользуетесь услугами колл-центра или курьерской доставки и предоставляете им сведения о своих клиентах.

Операторы чувствительных данных — обрабатываете сведения о здоровье, биометрию, религиозные или политические взгляды, национальность и другие особо защищаемые данные.

Исключения составляют единичные случаи, прописанные в законе: если вы обрабатываете данные полностью без автоматизации (только на бумаге), если данные включены в государственные системы для обеспечения безопасности или если обработка ведется в целях транспортной безопасности. Всем же остальным необходимо своевременно направить уведомление в Роскомнадзор до начала обработки ПДн.

⚠️ Важно: до выполнения этой обязанности нельзя законно работать с личными данными. Проще говоря, не уведомив Роскомнадзор, компания не имеет права собирать и хранить данные клиентов или сотрудников. За нарушения грозят серьезные последствия, о которых расскажем ниже.