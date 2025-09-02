ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

С 30 мая 2025 года в силу вступили новые штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре (уведомления о начале обработки персональных данных). Для компаний максимальная санкция выросла до 300 000 ₽, для ИП — до 50 000 ₽. Эти меры призваны «вывести из тени» тех, кто еще не выполнил требования закона о персональных данных. Поэтому затягивать с регистрацией нельзя — читайте нашу пошаговую инструкцию, чтобы успеть все сделать вовремя и избежать штрафов.

Кто обязан регистрироваться в Роскомнадзоре и зачем 💼

Подавать уведомление в Роскомнадзор должны практически все организации и предприниматели, которые работают с персональными данными физических лиц. Требование закреплено в ст. 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Если у вас есть сотрудники, клиенты-физлица или вы собираете данные пользователей — вы являетесь оператором персональных данных, и закон обязывает вас уведомить Роскомнадзор о начале обработки этих данных.

Кто должен пройти регистрацию (подать уведомление):

  • Бизнес, собирающий данные клиентов — анкеты покупателей, формы обратной связи на сайте, подписки на рассылки и любые другие способы сбора информации о клиентах.

  • Работодатели — учет персональных данных сотрудников (трудовые договора, личные дела, копии паспортов) тоже подпадает под закон о ПДн.

  • Онлайн-сервисы и сайты — владельцы интернет-магазинов, мобильных приложений, онлайн-площадок, где пользователи оставляют имя, email, телефон или другие сведения.

  • Компании, передающие данные третьим лицам — например, вы пользуетесь услугами колл-центра или курьерской доставки и предоставляете им сведения о своих клиентах.

  • Операторы чувствительных данных — обрабатываете сведения о здоровье, биометрию, религиозные или политические взгляды, национальность и другие особо защищаемые данные.

Исключения составляют единичные случаи, прописанные в законе: если вы обрабатываете данные полностью без автоматизации (только на бумаге), если данные включены в государственные системы для обеспечения безопасности или если обработка ведется в целях транспортной безопасности. Всем же остальным необходимо своевременно направить уведомление в Роскомнадзор до начала обработки ПДн.

⚠️ Важно: до выполнения этой обязанности нельзя законно работать с личными данными. Проще говоря, не уведомив Роскомнадзор, компания не имеет права собирать и хранить данные клиентов или сотрудников. За нарушения грозят серьезные последствия, о которых расскажем ниже.

Чтобы соблюсти закон и избежать санкций, можно действовать самостоятельно или обратиться к специалистам. Например, эксперты сервиса «Роском 24» помогут бизнесу со всеми этапами: от подготовки полного комплекта документов до регистрации вашей организации в Роскомнадзоре по требованиям закона № 152-ФЗ. Такой подход экономит время и гарантирует правильность процедуры.

Что нужно подготовить перед регистрацией 🔎

Простая подача уведомления — это еще не все требования Роскомнадзора. Перед регистрацией необходимо подготовить внутренние документы по работе с персональными данными. Организация должна заранее разработать и утвердить ряд локальных актов, которые подтвердят, что вы соблюдаете требования закона № 152-ФЗ. Без этих документов нельзя отправлять уведомление — при проверке Роскомнадзор потребует их, и если ничего не готово, штрафы неизбежны.

Основные документы для работы с ПДн:

📋 Политика оператора в отношении обработки персональных данных. Ключевой документ, описывающий цели, состав ПДн, порядок их защиты и т.д.

📋 Приказы и распоряжения по персональным данным. Например, приказ о назначении ответственного за обработку ПДн, перечень лиц, допущенных к работе с данными.

📋 Согласия и уведомления субъектов ПДн. Бланки согласий на обработку персональных данных, уведомление об использовании данных (cookies, рассылки и пр.) для клиентов.

📋 Журналы и регистры. Журнал учета обращений субъектов ПДн, журнал выдачи и уничтожения персональных данных, акты об уничтожении данных и прочее.

В зависимости от специфики вашей деятельности список документов может включать от десятка до нескольких десятков позиций. Все эти бумаги должны быть не «для галочки», а отражать реальную работу с данными. Правильно подготовленные документы не только нужны для начала обработки ПД, но и сильно облегчат прохождение возможной проверки Роскомнадзора.

💡 Совет: если вы не уверены, что учли все нюансы, лучше обратиться за помощью. Специалисты могут провести юридический аудит вашего сайта и бизнеса на соответствие 152-ФЗ и подготовить полный пакет документов под ключ. Услуга подготовки документов по ФЗ-152 от экспертов сэкономит ваше время и обезопасит от ошибок.

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция 📝

Когда все необходимые документы у вас на руках, можно переходить непосредственно к процедуре регистрации. По сути, речь идет об отправке уведомления оператором персональных данных. Рассмотрим, как это сделать шаг за шагом.

  • Шаг 1. Соберите информацию для уведомления. Вам понадобится официальная информация о вашей организации (название, ОГРН/ИНН, юридический адрес), а также данные о том, какие персональные данные вы планируете обрабатывать и с какой целью. Продумайте и подготовьте ответы на следующие вопросы: категории субъектов ПДн (например, клиенты, сотрудники, пользователи сайта), категории собираемых данных (ФИО, контактные данные, сведения о заказах и т.д.), а также меры защиты персональных данных, которые вы внедрили. Все это придется указать в уведомлении. Также назначьте ответственное лицо за работу с ПДн (обычно это сотрудник компании) — его ФИО и должность тоже указываются.

  • Шаг 2. Заполните форму уведомления. Форма уведомления оператора ПДн утверждена приказом Роскомнадзора и является стандартной. Заполнить ее можно несколькими способами — выбирайте удобный для вас вариант:

🖨️ На бумаге. Скачайте бланк формы уведомления с официального сайта Роскомнадзора или возьмите в территориальном управлении. Заполните вручную или на компьютере, распечатайте и подпишите. Готовый документ можно отвезти лично или отправить почтой в ваше региональное отделение Роскомнадзора (по месту регистрации компании).

💻 В электронном виде на сайте Роскомнадзора. На портале персональных данных (pd.rkn.gov.ru) есть онлайн-форма уведомления. Ее можно заполнить и отправить через интернет, но потребуется квалифицированная электронная подпись (ЭЦП). Нужно иметь действующий сертификат ЭЦП и установить криптографический плагин (например, CryptoPro ЭЦП Browser Plug-in) для подписи уведомления.

🌐 Через портал Госуслуг. Это, пожалуй, самый простой способ, если у вас есть учетная запись на Госуслугах. На Едином портале Госуслуг предусмотрена подача уведомления в электронном виде. Важно: аккаунт должен быть подтвержденный и привязан к вашей организации (для ИП — к странице ИП, для организаций — к профилю организации на Госуслугах). Заполните форму онлайн и отправьте напрямую в Роскомнадзор.

  • Шаг 3. Отправьте уведомление и дождитесь регистрации. После отправки уведомления Роскомнадзор внесет сведения о вашем предприятии в государственный реестр операторов персональных данных. Обычно на это уходит до 30 дней с момента, когда уведомление получено надзорным органом. Если вы отправили документы почтой, отсчет 30 дней начнется с даты, когда письмо поступит в РКН (учтите время доставки!). При электронной подаче через сайт или Госуслуги дата отправки засчитывается автоматически.

Через несколько недель проверьте, появилась ли ваша организация в реестре. Сделать это можно на портале Роскомнадзора, найдя раздел реестра операторов ПДн и введя свой ИНН или название компании. Если запись есть — поздравляем, регистрация в Роскомнадзоре успешно пройдена ✅ (дополнительных свидетельств или документов Роскомнадзор не выдает). С этого момента вы выполнили требование законодательства и можете легально работать с персональными данными.

💡 Примечание: уведомление подается один раз. Повторно уведомлять Роскомнадзор не нужно, если вы уже числитесь в реестре. Однако при изменении характера обработки данных (например, начали собирать новые категории ПДн или передавать их новым партнерам) стоит обновить внутренние документы и, при существенных изменениях, направить новое уведомление с корректировками. Актуальность данных — залог спокойствия при проверках.

Какие штрафы грозят за отсутствие регистрации ⚠️

Невыполнение обязанности по уведомлению Роскомнадзора влечет административную ответственность по м. С 30.05.2025 размеры штрафов значительно увеличены:

  • Для индивидуальных предпринимателей — до 50 000 руб.

  • Для юридических лиц (организаций) — до 300 000 руб.

Штраф — не единственное последствие. Роскомнадзор может провести проверку вашей организации. Причиной может стать жалоба клиента, утечка данных или просто факт отсутствия уведомления в реестре. По итогам проверки обычно выдается предписание — указание устранить выявленные нарушения в определенный срок. Если предписание проигнорировать, последуют новые штрафы, уже за невыполнение предписания.

Кроме того, для онлайн-бизнеса есть риск блокировки сайта или сервиса. Роскомнадзор вправе через суд добиваться ограничения доступа к ресурсу нарушителя, особенно если нарушение серьезно (например, продолжается массовая незаконная обработка данных). И наконец, страдает ваша деловая репутация: многие партнеры и клиенты настороженно относятся к компаниям, которые «не числятся» в реестре операторов ПДн. Например, при участии в тендерах или работе с крупными заказчиками отсутствие регистрации в Роскомнадзоре может стать причиной отказа от сотрудничества.

Хорошая новость: закон предусматривает возможность отделаться предупреждением (например, по ч.1 ст. 4.1.1 КоАП) для тех, кто совершает нарушение впервые. Практика показывает, что Роскомнадзор сейчас в первую очередь стремится побудить бизнес выполнить требования, а не выписывать максимальные штрафы. Поэтому, если вы обнаружили, что пропустили срок регистрации (30 мая 2025 года и позже), лучше исправиться поздно, чем никогда.

Что делать, если вы не успели подать уведомление 📅

Если вы пропустили срок, действуйте без промедления. Алгоритм такой:

  • Срочно подайте уведомление. Чем быстрее вы зарегистрируетесь, тем лучше. Сейчас Роскомнадзор получил тысячи новых уведомлений, из-за чего на сайте могут быть сбои — не откладывайте процедуру, чтобы не усугублять нарушение. Добровольное устранение нарушения повысит шанс на минимальное наказание (предупреждение вместо штрафа).

  • Не скрывайте нарушение. Если надзорный орган уже заинтересовался вами (например, пришел запрос или предписание), не стоит отмалчиваться. Напротив, отправьте ответ, где признайте ошибку и сообщите, что уведомление уже подано (либо находится в процессе подачи). Открытость и готовность исправиться смягчают ответственность.

  • Приведите в порядок документы. Подготовьте все недостающие локальные акты, либо актуализируйте старые. Минимум: политика по ПДн, приказы о назначении ответственных, формы согласий, журналы учета обращений. На проверке наличие полного комплекта документов сыграет вам в плюс и покажет, что компания осознанно соблюдает закон.

Помните, что недоподача уведомления — поправимое нарушение. Закон не запрещает регистрироваться после установленного срока, поэтому воспользуйтесь этим «окном возможностей» и избегайте повторных нарушений.

Профессиональная помощь в регистрации и защите данных 🤝

Как видно, соблюдение требований Роскомнадзора — задача комплексная. Нужно учесть все юридические нюансы, правильно оформить документы и вовремя взаимодействовать с ведомством. Если вы хотите сэкономить время и гарантированно выполнить все требования, можно привлечь экспертов. Компания «Роском 24» оказывает полный спектр услуг для работы с персональными данными:

⚙️ Подготовка документов по ФЗ-152. Разработаем весь пакет внутренних документов под специфику вашего бизнеса (политики, приказы, положения, согласия и др.).

📨 Регистрация в Роскомнадзоре. Возьмем на себя заполнение и подачу уведомления, добиваемся внесения вашей организации в реестр операторов ПДн.

🔍 Юридический и технический аудит сайта. Проверим ваш сайт и процессы на соответствие закону о персональных данных, укажем на слабые места и дадим рекомендации по улучшению защиты данных.

🛡️ Помощь при проверках и предписаниях. Консультируем и готовим ответы на предписания Роскомнадзора, сопровождаем при внеплановых проверках, помогаем минимизировать штрафы и исправить нарушения.

Вы можете получить бесплатно чек-лист «Как выполнить требования Роскомнадзора в 2025 году?» по ссылке. В этом чек-листе собраны новые требования для операторов ПДн, полный перечень обновленных штрафов и список обязательных документов — удобная шпаргалка для каждого бизнеса. Если останутся вопросы или потребуется помощь в регистрации, смело обращайтесь за консультацией. Специалисты Роском 24 готовы помочь вам на каждом этапе защиты персональных данных. Чтобы получить индивидуальную консультацию или заказать помощь с регистрацией, просто оставьте заявку на официальном сайте Роском 24. Мы поможем выполнить требования закона быстро и без лишних рисков. ✅

