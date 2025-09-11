Ликвидация ООО в 2025 году: пошаговая инструкция

Ниже приведены основные этапы, как ликвидировать ООО по собственному желанию участников шаг за шагом:

📝 Принятие решения о ликвидации и назначение ликвидатора. Учредители (или единственный участник) официально принимают решение о добровольной ликвидации. Это оформляется протоколом общего собрания (либо решением единственного участника), где также назначается ликвидационная комиссия или ликвидатор — лицо, ответственное за проведение процедуры и представляющее компанию в период ликвидации.

📢 Уведомление о ликвидации через Федресурс (ЕФРСФДЮЛ). Сведения о ликвидации необходимо раскрыть и в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Сделать это нужно в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации и до подачи уведомления в налоговой орган. Размещение сообщения на Федресурсе платное и требует наличия квалифицированной электронной подписи. Для экономии времени многие пользуются онлайн сервисом публикации в Федресурсе, который позволяет подать сведения удаленно без визита к нотариусу. Учтите, что несвоевременное размещение данных о ликвидации на Федресурсе может повлечь штраф до 50 000 ₽ и отказ налоговой в ликвидации, поэтому этот этап нельзя пропускать.

📄 Уведомление налоговой инспекции о начале ликвидации. В течение 3 рабочих дней после принятия решения нужно уведомить налоговый орган (ИФНС) о начале процесса ликвидации. Подается заявление по форме Р15016, заверенное нотариально, вместе с копией решения о ликвидации. На основании этих документов налоговая инспекция вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что компания находится в процессе ликвидации (имейте в виду, что несоблюдение 3-дневного срока уведомления может грозить отказом в регистрации ликвидации со стороны налоговой).

📰 Публикация объявления о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации». Ликвидационная комиссия должна опубликовать сообщение о том, что ООО ликвидируется, в официальном издании — журнале «Вестник государственной регистрации». В объявлении указывается порядок и срок предъявления требований кредиторами (по закону этот срок не может быть менее 2 месяцев с момента публикации). Чем раньше вы опубликуете уведомление, тем быстрее закончится установленный период ожидания претензий кредиторов. Разместить объявление можно самостоятельно через сайт «Вестника», либо воспользоваться специализированным онлайн сервисом публикации в Вестнике для быстрого и безошибочного размещения сообщения.

✉️ Уведомление всех известных кредиторов. Закон обязывает ликвидационную комиссию лично известить каждого известного кредитора о начале ликвидации. Не ограничивайтесь объявлением в СМИ — нужно направить официальные письма каждому контрагенту, у которого есть непогашенные требования к компании. Обычно такие уведомления рассылаются заказными письмами с уведомлением о вручении либо вручаются под подпись. На данном этапе расчеты с кредиторами еще не производятся — компания только принимает и фиксирует предъявленные требования.

📊 Составление промежуточного ликвидационного баланса. По истечении установленного срока для предъявления требований (как минимум два месяца со дня публикации в «Вестнике») ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс. В нем отражаются все активы компании и список полученных требований кредиторов. Промежуточный баланс утверждается учредителями ООО. О составлении промежуточного ликвидационного баланса необходимо уведомить налоговую инспекцию (подается уведомление по той же форме Р15016 с отметкой о формировании промежуточного баланса, к нему прилагаются копия опубликованного объявления из «Вестника» и решение участников об утверждении баланса).

💰 Расчеты с кредиторами. После утверждения промежуточного баланса начинается этап расчетов с кредиторами. Имущество ликвидируемого ООО распределяется для погашения долгов в порядке очередности, установленной законом (сначала требования граждан о вреде жизни/здоровью, затем задолженности по зарплате, далее обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, и последними — все остальные кредиторы). Ликвидационная комиссия расплачивается с кредиторами согласно этой очередности, используя имеющиеся у фирмы средства. Если денежных средств недостаточно, остающиеся материальные активы продаются, чтобы выручить средства для расчетов. Важно: если выясняется, что имущества явно не хватает на покрытие всех долгов, ликвидатор обязан инициировать процедуру банкротства через суд, иначе продолжать добровольную ликвидацию незаконно.

🏁 Окончательный ликвидационный баланс и распределение имущества. Когда все требования кредиторов удовлетворены (или отклонены по законным основаниям), составляется окончательный ликвидационный баланс. В нем показываются остатки имущества ООО, которые подлежат распределению между участниками общества. Окончательный баланс, как и промежуточный, утверждается общим собранием участников. Оставшееся после расчетов имущество распределяется между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале (например, денежные средства, нереализованные основные средства и пр.). Этот завершающий этап внутренней ликвидации подтверждает, что у компании больше нет обязательств перед кредиторами.