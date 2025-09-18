Ошибки в регистрации в Роскомнадзоре: кейс клиента и выводы для бизнеса

Кейс: регистрация есть, но данные некорректны

В мае клиент — ООО «РРР» (название изменено) — самостоятельно подал уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор. На первый взгляд все выглядело корректно: регистрация прошла, номер в реестре получен.

Однако при подготовке пакета документов по персональным данным нашими специалистами был проведен аудит, который выявил ряд ошибок: