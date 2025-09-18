Ошибки в регистрации в Роскомнадзоре: кейс клиента и выводы для бизнеса

В компании «Роском 24» мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда компании формально зарегистрированы, но сведения внесены неверно. Разберем реальный кейс и дадим рекомендации, как избежать проблем.
Кейс: регистрация есть, но данные некорректны
В мае клиент — ООО «РРР» (название изменено) — самостоятельно подал уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор. На первый взгляд все выглядело корректно: регистрация прошла, номер в реестре получен.
Однако при подготовке пакета документов по персональным данным нашими специалистами был проведен аудит, который выявил ряд ошибок:
Неполный перечень целей обработки. Указана лишь одна цель — «ведение кадрового и бухгалтерского учета». При этом у компании есть контрагенты, клиенты и корпоративный сайт. Следовательно, целей должно быть несколько.
Ошибки в перечне субъектов. Субъекты персональных данных указаны без разграничения по целям обработки. Это противоречит требованиям законодательства.
Неучтенная Яндекс.Метрика. На сайте компании установлен счетчик аналитики, собирающий данные пользователей. В регистрации эта информация отсутствовала.
Почему это опасно
Роскомнадзор при проверке может приравнять подобную регистрацию к ее отсутствию. В этом случае оператор несет ответственность по ч. 3 ст. 13.11 КоАП:
для юрлиц — штраф от 100 000 до 300 000 рублей;
для ИП — от 30 000 до 100 000 рублей.
Кроме того, при повторном нарушении санкции возрастают в разы.
Как мы помогли клиенту
Специалисты «Роском 24»:
провели юридический и технический аудит регистрации;
подготовили и направили уведомление о внесении изменений в действующую запись в реестре Роскомнадзора;
сформировали пакет документов по персональным данным, включающий политики, согласия и регламенты.
Таким образом, клиент избежал риска штрафа и привел деятельность в полное соответствие с ФЗ-152.
Что делать бизнесу
Чтобы не оказаться в аналогичной ситуации, рекомендуем:
🔹 Проверить актуальность вашей регистрации в Роскомнадзоре. Сверьте цели, перечень субъектов и используемые сервисы (аналитика, CRM, рассылки).
🔹 Подготовить полный пакет документов по персональным данным. В него входит более 30 обязательных документов (политики, положения, согласия и пр.).
🔹 Провести аудит сайта. Роскомнадзор автоматически сканирует интернет-ресурсы на предмет обработки данных и сравнивает их с реестром.
Как мы можем помочь
Компания Роском 24 оказывает полный комплекс услуг для операторов персональных данных:
Регистрация в Роскомнадзоре.
Подготовка и актуализация документов по ФЗ-152.
Юридический и технический аудит сайта.
Подготовка ответа на предписания Роскомнадзора.
Итог
Даже если регистрация в Роскомнадзоре уже есть, важно проверить ее на корректность. Ошибки могут привести к тому, что компания окажется «за пределами закона».
📋 Чтобы не упустить нюансов, скачайте бесплатный чек-лист «Как выполнить требования Роскомнадзора в 2025 году?».
