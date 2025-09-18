ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Ошибки в регистрации в Роскомнадзоре: кейс клиента и выводы для бизнеса

С 2025 года требования к операторам персональных данных стали жестче: Роскомнадзор проверяет не только наличие регистрации, но и корректность сведений в реестре. Ошибки в уведомлении могут обернуться штрафами до 300 000 рублей для юридических лиц.

В компании «Роском 24» мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда компании формально зарегистрированы, но сведения внесены неверно. Разберем реальный кейс и дадим рекомендации, как избежать проблем.

Кейс: регистрация есть, но данные некорректны

В мае клиент — ООО «РРР» (название изменено) — самостоятельно подал уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор. На первый взгляд все выглядело корректно: регистрация прошла, номер в реестре получен.

Однако при подготовке пакета документов по персональным данным нашими специалистами был проведен аудит, который выявил ряд ошибок:

  1. Неполный перечень целей обработки. Указана лишь одна цель — «ведение кадрового и бухгалтерского учета». При этом у компании есть контрагенты, клиенты и корпоративный сайт. Следовательно, целей должно быть несколько.

  2. Ошибки в перечне субъектов. Субъекты персональных данных указаны без разграничения по целям обработки. Это противоречит требованиям законодательства.

  3. Неучтенная Яндекс.Метрика. На сайте компании установлен счетчик аналитики, собирающий данные пользователей. В регистрации эта информация отсутствовала.

Почему это опасно

Роскомнадзор при проверке может приравнять подобную регистрацию к ее отсутствию. В этом случае оператор несет ответственность по ч. 3 ст. 13.11 КоАП:

  • для юрлиц — штраф от 100 000 до 300 000 рублей;

  • для ИП — от 30 000 до 100 000 рублей.

Кроме того, при повторном нарушении санкции возрастают в разы.

Как мы помогли клиенту

Специалисты «Роском 24»:

  • провели юридический и технический аудит регистрации;

  • подготовили и направили уведомление о внесении изменений в действующую запись в реестре Роскомнадзора;

  • сформировали пакет документов по персональным данным, включающий политики, согласия и регламенты.

Таким образом, клиент избежал риска штрафа и привел деятельность в полное соответствие с ФЗ-152.

Что делать бизнесу

Чтобы не оказаться в аналогичной ситуации, рекомендуем:

🔹 Проверить актуальность вашей регистрации в Роскомнадзоре. Сверьте цели, перечень субъектов и используемые сервисы (аналитика, CRM, рассылки).

🔹 Подготовить полный пакет документов по персональным данным. В него входит более 30 обязательных документов (политики, положения, согласия и пр.).

🔹 Провести аудит сайта. Роскомнадзор автоматически сканирует интернет-ресурсы на предмет обработки данных и сравнивает их с реестром.

Как мы можем помочь

Компания Роском 24 оказывает полный комплекс услуг для операторов персональных данных:

  • Регистрация в Роскомнадзоре.

  • Подготовка и актуализация документов по ФЗ-152.

  • Юридический и технический аудит сайта.

  • Подготовка ответа на предписания Роскомнадзора.

Итог

Даже если регистрация в Роскомнадзоре уже есть, важно проверить ее на корректность. Ошибки могут привести к тому, что компания окажется «за пределами закона».

