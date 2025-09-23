Реорганизация ООО в форме присоединения в 2025 году: пошаговый план без ошибок

Реорганизация в форме присоединения — один из способов развития бизнеса, позволяющий объединить компании без создания нового юрлица. Проще говоря, одна компания присоединяется к другой и прекращает самостоятельное существование, а все ее права и обязанности переходят к основной фирме (это закреплено в п. 2 ст. 58 ГК). Такой вариант реорганизации часто используют для поглощения конкурента или расширения деятельности за счет покупки смежного бизнеса.
Реорганизация через присоединение помогает быстро увеличить бизнес, но требует строгого соблюдения процедуры.
Что такое присоединение и как подготовиться к реорганизации
Присоединение — это форма реорганизации, при которой одно или несколько юридических лиц вливаются в другое существующее юрлицо. Присоединяемые организации прекращают деятельность, а все их активы и обязательства переходят к принимающей компании в порядке правопреемства. В отличие от слияния, новая компания не создается — продолжает работу одна из существовавших фирм, просто увеличивая свой уставный капитал и масштаб бизнеса.
Перед началом процедуры важно провести подготовку:
📋 Инвентаризация активов и обязательств присоединяемого общества. Этот шаг поможет оценить имущество, долги и составить передаточный акт (хотя закон его и не требует при присоединении, лишним он не будет для внутреннего учета).
📑 Анализ документов обеих компаний. Проверьте уставы, учредительные документы — возможно, потребуются изменения в устав основного общества после присоединения (например, из-за увеличения уставного капитала или смены состава участников).
🤝 Договоренности между собственниками. Заранее обсудите ключевые моменты присоединения: на каких условиях оно пройдет, как будут перераспределены доли участников, кто из руководства останется во главе объединенной компании и т.д.
Реорганизация путем присоединения: пошаговая инструкция
Когда подготовительный этап пройден, можно переходить непосредственно к процедуре реорганизации. Разберем каждый шаг подробно — от принятия решения до регистрации завершения процесса.
Шаг 1 — составить договор о присоединении 📃
Первый шаг — оформить договор о присоединении между всеми организациями, участвующими в реорганизации. Унифицированной формы нет, договор составляется в свободном виде, но он обязательно должен отражать ключевые условия сделки:
📅 Сроки проведения процедуры присоединения (когда начнется и ориентировочно когда завершится реорганизация).
⚙️ Условия присоединения — кто к кому присоединяется, доли участия, порядок передачи имущества.
📝 Перечень действий для каждой компании. Необходимо расписать, какие процедуры должна выполнить организация, которая присоединяется, и какие — компания, к которой присоединяют. Например, кто подает публикации, кто уведомляет кредиторов и т.д.
📆 Дата проведения общего собрания участников (или дата принятия решения единственным участником) по вопросам реорганизации.
💰 Порядок формирования уставного капитала объединенной компании. При присоединении уставный капитал основной фирмы увеличивается; в договоре следует указать, на сколько и за счет чего (передаваемого имущества) он будет увеличен, а также как перераспределятся доли участников в новом размере УК.
После составления договор должны подписать руководители (или уполномоченные лица) всех организаций, участвующих в присоединении.
Шаг 2 — принять решение участниками компаний 🤝
Реорганизация возможна только с согласия собственников всех затрагиваемых компаний. Поэтому необходимы решения высших органов управления каждой организации:
Если в ООО единственный участник — он единолично принимает решение о реорганизации в форме присоединения и оформляет его письменно (решение единственного участника).
Если в компаниях несколько учредителей — проводится общее собрание участников каждого общества. На этих собраниях (часто их проводят совместно) рассматривается и утверждается решение о присоединении, условия договора о присоединении, а также передаточный акт при необходимости.
⚠️ Важно. Передаточный акт не требуется при реорганизации в формах слияния, присоединения и преобразования. То есть закон не обязывает подавать его в налоговую при присоединении, потому что все права и обязанности присоединяемого юрлица и так автоматически переходят к основному. Однако компании нередко составляют передаточный акт для своих нужд, чтобы зафиксировать перечень переходящих активов и долгов.
На общем собрании участников необходимо решить и другие вопросы, связанные с присоединением: потребуется ли вносить изменения в устав основного ООО (скорее всего, да, например, из-за увеличения уставного капитала или смены наименования); как распределить прибыль присоединяемой фирмы за текущий период; нужно ли переизбирать органы управления объединенной компании и т.д. Все эти решения оформляются протоколами собраний участников каждой компании.
Шаг 3 — уведомить налоговую о начале реорганизации 🏢
Когда договор подписан и решение о реорганизации официально принято всеми участниками, нужно проинформировать регистрирующий орган (ИФНС) о начале процедуры. На этом этапе подается заявление по с (уведомление о начале реорганизации юридического лица). Сделать это необходимо в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о присоединении.
Подача формы Р12003 обычно осуществляется в налоговую инспекцию по месту регистрации основной компании. Документ можно подать на бумаге (через МФЦ или лично в налоговую) либо в электронном виде через онлайн-сервисы ФНС. После принятия заявления налоговая вносит запись в ЕГРЮЛ о том, что соответствующие юрлица находятся в процессе реорганизации. Дата внесения этой записи очень важна — от нее отсчитываются сроки для дальнейших шагов (публикаций и уведомлений кредиторов).
Шаг 4 — подать сообщение о реорганизации на Федресурс 📢
В 2025 году закон обязывает компании, начавшие реорганизацию, опубликовать сообщение о ней в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц (ЕФРСФДЮЛ) — его часто называют просто Федресурсом. На публикацию отводится не более 3 рабочих дней с момента принятия решения о присоединении (то есть параллельно с подачей формы Р12003 в налоговую). В сообщение включают основные сведения: какие компании реорганизуются, форма (присоединение), данные о договоре, о сроках и т.д.
Разместить сообщение на Федресурсе можно через официальный портал, но для этого требуется электронная подпись и внимательное заполнение всех полей. Чтобы упростить задачу, многие пользуются специализированным сервисом для публикации в Федресурсе — например, сервисом «Федресурс 24». С помощью такого сервиса подать сведения о реорганизации можно онлайн без собственной электронной подписи, быстро и без ошибок (эксперты помогут корректно сформулировать сообщение). Это особенно удобно, учитывая сжатые сроки: промедление с публикацией может грозить штрафом.
Шаг 5 — разместить уведомления в «Вестнике» 📰
Одновременно с электронной публикацией на Федресурсе требуется опубликовать информацию о реорганизации и в печатном издании — «Вестнике государственной регистрации». Причем сделать это нужно дважды: первый раз сразу после того, как налоговая внесла запись о начале реорганизации в ЕГРЮЛ, и повторно через 30 дней после первой публикации. Эти объявления предназначены для официального уведомления неопределенного круга кредиторов и иных заинтересованных лиц. Если вовремя не опубликовать оба сообщения в Вестнике, налоговая откажет в регистрации реорганизации — процедура просто не будет считаться законно завершенной.
Важно грамотно оформить текст для Вестника: обычно указывается наименование всех компаний, участвующих в присоединении, их ОГРН, ИНН, сведения о форме реорганизации и данные о правопреемстве (кто к кому присоединяется). Размещать объявления можно через отделения «Вестника» или отправлять заявку онлайн.
ℹ️ Нюанс: согласно правилам, сообщение в Вестнике публикуется от имени всех организаций, участвующих в реорганизации. Однако фактически подает объявление одна из компаний — либо та, которую стороны назначили ответственной в договоре о присоединении, либо (если в договоре не оговорено) последняя из присоединяемых фирм. Поэтому в тексте объявления обычно перечисляют все общества, а контактные данные оставляет ответственная сторона.
Для экономии времени и уверенности в правильности оформления можно воспользоваться онлайн-сервисом для публикации объявлений в Вестнике. Специальный сервис «Вестник 24» поможет быстро отправить сообщение о реорганизации в официальное издание, избавив от необходимости лично посещать редакцию и заполнять бумажные бланки.
Шаг 6 — уведомить известных кредиторов 💼
Публикации в официальных источниках не освобождают от обязанности направить индивидуальные уведомления всем известным кредиторам компаний, участвующих в реорганизации. Согласно требованиям закона, у организации есть всего 5 рабочих дней после подачи сведений в налоговую, чтобы оповестить кредиторов о начале процедуры присоединения. Эта обязанность лежит, как правило, на присоединяемой компании, которая в результате реорганизации прекратит деятельность (ведь именно ее кредиторы могут волноваться о судьбе обязательств).
Уведомление кредиторов составляется в свободной форме: укажите в письме, какая компания присоединяется к какой, дату принятия решения о реорганизации, сроки ее проведения, а также порядок и сроки, в которые кредитор вправе предъявить свои требования. Лучше всего отправлять уведомления заказными письмами с уведомлением о вручении — тогда у вас останутся доказательства, что все кредиторы были своевременно поставлены в известность. Сохраняйте квитанции и уведомления о вручении на случай возможных споров.
Если кредиторы откликнутся с требованиями (например, потребуют досрочно исполнить обязательства или предоставить обеспечение), эти требования нужно удовлетворить либо обеспечить исполнение по соглашению с кредиторами. Реорганизацию нельзя завершить, пока расчеты с заявившимися кредиторами не произведены.
Шаг 7 — предоставить сведения о работниках в СФР 📑
Данный шаг появился сравнительно недавно и связан с изменениями трудового и социального законодательства. Социальный фонд России (СФР) требует от работодателей сообщать о кадровых событиях, связанных с реорганизацией. Если в результате присоединения у компании меняется юридическое лицо-работодатель (а по сути так и есть — сотрудники присоединенной фирмы переходят к новому работодателю), необходимо подать сведения по форме ЕФС-1.
Форма ЕФС-1 — это единая отчетность, которая пришла на смену ряду форм ПФР и ФСС. При реорганизации через присоединение работодателю нужно заполнить разделы, касающиеся кадровых перестановок.
В частности, передать в СФР информацию о том, что все работники из компании A переходят в компанию B (правопреемник) с сохранением стажа, должностей и т.д. Если же кого-то из сотрудников будут увольнять в связи с реорганизацией (например, дублирующиеся должности), то по ним тоже подаются сведения (об увольнении, переводе или изменении существенных условий — в зависимости от ситуации).
Срок для подачи формы ЕФС-1 при реорганизации — 1 месяц с момента завершения кадрового мероприятия (то есть после оформления перевода сотрудников или их увольнения). Лучше сделать это заблаговременно, чтобы у СФР не возникло вопросов. Форма ЕФС-1 подается в электронном виде через кабинеты ПФР/ФСС или портала Госуслуг (при наличии подключения) либо через специализированные бухгалтерские сервисы.
Шаг 8 — зарегистрировать прекращение деятельности присоединяемого общества ✅
После выполнения всех предыдущих шагов наступает финальная стадия — официальное завершение реорганизации. Юридически реорганизация в форме присоединения считается завершенной не ранее чем через 3 месяца с даты внесения записи о начале реорганизации в ЕГРЮЛ. Кроме того, должен пройти минимум 30 дней с момента второй публикации в Вестнике. Эти сроки установлены законом, чтобы дать кредиторам время предъявить требования. Если 3 месяца еще не прошло или последнее объявление в Вестнике было опубликовано менее месяца назад, налоговая не сможет зарегистрировать прекращение деятельности.
Когда все условия выполнены (сроки выдержаны, требования кредиторов удовлетворены), компания, к которой произошло присоединение, подает в налоговый орган документы для регистрации итогов реорганизации. Пакет включает:
Заявление по форме Р12016 — о государственной регистрации прекращения деятельности присоединенного юридического лица;
Договор о присоединении (копия, заверенная надлежащим образом) — как основание реорганизации;
Изменения в устав основного общества (новая редакция устава или лист изменений, если менялись название, размер УК, состав участников и т.п.) — при необходимости;
Квитанция об уплате госпошлины — только если документы подаются на бумаге. При электронной подаче через нотариуса или иной удаленный способ госпошлина не взимается.
💡 Совет. Сейчас ФНС допускает подачу документов на регистрацию завершения реорганизации полностью онлайн (через нотариуса или сервис ФНС) — это удобнее и быстрее. Если же решили подавать бумажные документы лично, заранее оплатите госпошлину (федеральная пошлина за регистрацию изменений составляет 800 руб.) и приложите подтверждение оплаты.
Налоговая инспекция проверит представленные документы и в течение 5 рабочих дней внесет в ЕГРЮЛ запись о прекращении деятельности присоединенного ООО. После этого реорганизация считается успешно завершенной: одно ООО официально ликвидировано путем присоединения, а второе (основное) продолжает работу с обновленными данными.
Заключение: как облегчить процесс реорганизации 😊
Реорганизация бизнеса — задача непростая. В случае присоединения необходимо отслеживать множество сроков, готовить документы для разных инстанций (налоговая, Федресурс, Вестник, СФР), взаимодействовать с участниками и кредиторами. Ошибки или пропущенные этапы могут привести к отказу в регистрации или даже штрафам. Поэтому к процессу стоит отнестись максимально внимательно или заручиться поддержкой специалистов.
Хорошая новость: отдельные рутинные шаги можно значительно упростить с помощью современных сервисов. Например, публикацию сообщения о реорганизации на Федресурсе легко выполнить через онлайн-сервис (упомянутый Федресурс 24) — потребуется минимум информации, а объявление появится в реестре в течение часа. Аналогично, для размещения обязательных объявлений в «Вестнике госрегистрации» можно воспользоваться сервисом Вестник 24 и сэкономить кучу времени. С такими помощниками вы гарантированно уложитесь в установленные законом сроки и проведете присоединение без лишних хлопот и штрафов.
Организуйте процесс по шагам, учитывайте нюансы — и реорганизация в форме присоединения станет для вашего бизнеса успешным шагом к развитию, а не источником стрессов. Удачи в расширении бизнеса!
