Реорганизация ООО в форме присоединения в 2025 году: пошаговый план без ошибок

Реорганизация в форме присоединения — один из способов развития бизнеса, позволяющий объединить компании без создания нового юрлица. Проще говоря, одна компания присоединяется к другой и прекращает самостоятельное существование, а все ее права и обязанности переходят к основной фирме (это закреплено в п. 2 ст. 58 ГК ). Такой вариант реорганизации часто используют для поглощения конкурента или расширения деятельности за счет покупки смежного бизнеса.

🤝 Договоренности между собственниками . Заранее обсудите ключевые моменты присоединения: на каких условиях оно пройдет, как будут перераспределены доли участников, кто из руководства останется во главе объединенной компании и т.д.

📋 Инвентаризация активов и обязательств присоединяемого общества . Этот шаг поможет оценить имущество, долги и составить передаточный акт (хотя закон его и не требует при присоединении, лишним он не будет для внутреннего учета).

Что такое присоединение и как подготовиться к реорганизации

Реорганизация путем присоединения: пошаговая инструкция

Когда подготовительный этап пройден, можно переходить непосредственно к процедуре реорганизации. Разберем каждый шаг подробно — от принятия решения до регистрации завершения процесса.

Шаг 1 — составить договор о присоединении 📃

Первый шаг — оформить договор о присоединении между всеми организациями, участвующими в реорганизации. Унифицированной формы нет, договор составляется в свободном виде, но он обязательно должен отражать ключевые условия сделки: 📅 Сроки проведения процедуры присоединения (когда начнется и ориентировочно когда завершится реорганизация).

⚙️ Условия присоединения — кто к кому присоединяется, доли участия, порядок передачи имущества.

📝 Перечень действий для каждой компании. Необходимо расписать, какие процедуры должна выполнить организация, которая присоединяется, и какие — компания, к которой присоединяют. Например, кто подает публикации, кто уведомляет кредиторов и т.д.

📆 Дата проведения общего собрания участников (или дата принятия решения единственным участником) по вопросам реорганизации.

💰 Порядок формирования уставного капитала объединенной компании. При присоединении уставный капитал основной фирмы увеличивается; в договоре следует указать, на сколько и за счет чего (передаваемого имущества) он будет увеличен, а также как перераспределятся доли участников в новом размере УК. После составления договор должны подписать руководители (или уполномоченные лица) всех организаций, участвующих в присоединении.

Шаг 2 — принять решение участниками компаний 🤝

Реорганизация возможна только с согласия собственников всех затрагиваемых компаний. Поэтому необходимы решения высших органов управления каждой организации: Если в ООО единственный участник — он единолично принимает решение о реорганизации в форме присоединения и оформляет его письменно (решение единственного участника).

Если в компаниях несколько учредителей — проводится общее собрание участников каждого общества. На этих собраниях (часто их проводят совместно) рассматривается и утверждается решение о присоединении, условия договора о присоединении, а также передаточный акт при необходимости. ⚠️ Важно. Передаточный акт не требуется при реорганизации в формах слияния, присоединения и преобразования. То есть закон не обязывает подавать его в налоговую при присоединении, потому что все права и обязанности присоединяемого юрлица и так автоматически переходят к основному. Однако компании нередко составляют передаточный акт для своих нужд, чтобы зафиксировать перечень переходящих активов и долгов. На общем собрании участников необходимо решить и другие вопросы, связанные с присоединением: потребуется ли вносить изменения в устав основного ООО (скорее всего, да, например, из-за увеличения уставного капитала или смены наименования); как распределить прибыль присоединяемой фирмы за текущий период; нужно ли переизбирать органы управления объединенной компании и т.д. Все эти решения оформляются протоколами собраний участников каждой компании.

Шаг 3 — уведомить налоговую о начале реорганизации 🏢

Когда договор подписан и решение о реорганизации официально принято всеми участниками, нужно проинформировать регистрирующий орган (ИФНС) о начале процедуры. На этом этапе подается заявление по с (уведомление о начале реорганизации юридического лица). Сделать это необходимо в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о присоединении. Подача формы Р12003 обычно осуществляется в налоговую инспекцию по месту регистрации основной компании. Документ можно подать на бумаге (через МФЦ или лично в налоговую) либо в электронном виде через онлайн-сервисы ФНС. После принятия заявления налоговая вносит запись в ЕГРЮЛ о том, что соответствующие юрлица находятся в процессе реорганизации. Дата внесения этой записи очень важна — от нее отсчитываются сроки для дальнейших шагов (публикаций и уведомлений кредиторов).

Шаг 4 — подать сообщение о реорганизации на Федресурс 📢

В 2025 году закон обязывает компании, начавшие реорганизацию, опубликовать сообщение о ней в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц (ЕФРСФДЮЛ) — его часто называют просто Федресурсом. На публикацию отводится не более 3 рабочих дней с момента принятия решения о присоединении (то есть параллельно с подачей формы Р12003 в налоговую). В сообщение включают основные сведения: какие компании реорганизуются, форма (присоединение), данные о договоре, о сроках и т.д. Разместить сообщение на Федресурсе можно через официальный портал, но для этого требуется электронная подпись и внимательное заполнение всех полей. Чтобы упростить задачу, многие пользуются специализированным сервисом для публикации в Федресурсе — например, сервисом «Федресурс 24». С помощью такого сервиса подать сведения о реорганизации можно онлайн без собственной электронной подписи, быстро и без ошибок (эксперты помогут корректно сформулировать сообщение). Это особенно удобно, учитывая сжатые сроки: промедление с публикацией может грозить штрафом.

Шаг 5 — разместить уведомления в «Вестнике» 📰

Одновременно с электронной публикацией на Федресурсе требуется опубликовать информацию о реорганизации и в печатном издании — «Вестнике государственной регистрации». Причем сделать это нужно дважды: первый раз сразу после того, как налоговая внесла запись о начале реорганизации в ЕГРЮЛ, и повторно через 30 дней после первой публикации. Эти объявления предназначены для официального уведомления неопределенного круга кредиторов и иных заинтересованных лиц. Если вовремя не опубликовать оба сообщения в Вестнике, налоговая откажет в регистрации реорганизации — процедура просто не будет считаться законно завершенной. Важно грамотно оформить текст для Вестника: обычно указывается наименование всех компаний, участвующих в присоединении, их ОГРН, ИНН, сведения о форме реорганизации и данные о правопреемстве (кто к кому присоединяется). Размещать объявления можно через отделения «Вестника» или отправлять заявку онлайн. ℹ️ Нюанс: согласно правилам, сообщение в Вестнике публикуется от имени всех организаций, участвующих в реорганизации. Однако фактически подает объявление одна из компаний — либо та, которую стороны назначили ответственной в договоре о присоединении, либо (если в договоре не оговорено) последняя из присоединяемых фирм. Поэтому в тексте объявления обычно перечисляют все общества, а контактные данные оставляет ответственная сторона. Для экономии времени и уверенности в правильности оформления можно воспользоваться онлайн-сервисом для публикации объявлений в Вестнике. Специальный сервис «Вестник 24» поможет быстро отправить сообщение о реорганизации в официальное издание, избавив от необходимости лично посещать редакцию и заполнять бумажные бланки.

Шаг 6 — уведомить известных кредиторов 💼

Публикации в официальных источниках не освобождают от обязанности направить индивидуальные уведомления всем известным кредиторам компаний, участвующих в реорганизации. Согласно требованиям закона, у организации есть всего 5 рабочих дней после подачи сведений в налоговую, чтобы оповестить кредиторов о начале процедуры присоединения. Эта обязанность лежит, как правило, на присоединяемой компании, которая в результате реорганизации прекратит деятельность (ведь именно ее кредиторы могут волноваться о судьбе обязательств). Уведомление кредиторов составляется в свободной форме: укажите в письме, какая компания присоединяется к какой, дату принятия решения о реорганизации, сроки ее проведения, а также порядок и сроки, в которые кредитор вправе предъявить свои требования. Лучше всего отправлять уведомления заказными письмами с уведомлением о вручении — тогда у вас останутся доказательства, что все кредиторы были своевременно поставлены в известность. Сохраняйте квитанции и уведомления о вручении на случай возможных споров. Если кредиторы откликнутся с требованиями (например, потребуют досрочно исполнить обязательства или предоставить обеспечение), эти требования нужно удовлетворить либо обеспечить исполнение по соглашению с кредиторами. Реорганизацию нельзя завершить, пока расчеты с заявившимися кредиторами не произведены.

Шаг 7 — предоставить сведения о работниках в СФР 📑

Данный шаг появился сравнительно недавно и связан с изменениями трудового и социального законодательства. Социальный фонд России (СФР) требует от работодателей сообщать о кадровых событиях, связанных с реорганизацией. Если в результате присоединения у компании меняется юридическое лицо-работодатель (а по сути так и есть — сотрудники присоединенной фирмы переходят к новому работодателю), необходимо подать сведения по форме ЕФС-1. Форма ЕФС-1 — это единая отчетность, которая пришла на смену ряду форм ПФР и ФСС. При реорганизации через присоединение работодателю нужно заполнить разделы, касающиеся кадровых перестановок. В частности, передать в СФР информацию о том, что все работники из компании A переходят в компанию B (правопреемник) с сохранением стажа, должностей и т.д. Если же кого-то из сотрудников будут увольнять в связи с реорганизацией (например, дублирующиеся должности), то по ним тоже подаются сведения (об увольнении, переводе или изменении существенных условий — в зависимости от ситуации). Срок для подачи формы ЕФС-1 при реорганизации — 1 месяц с момента завершения кадрового мероприятия (то есть после оформления перевода сотрудников или их увольнения). Лучше сделать это заблаговременно, чтобы у СФР не возникло вопросов. Форма ЕФС-1 подается в электронном виде через кабинеты ПФР/ФСС или портала Госуслуг (при наличии подключения) либо через специализированные бухгалтерские сервисы.

Шаг 8 — зарегистрировать прекращение деятельности присоединяемого общества ✅