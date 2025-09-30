Публикация аудиторского заключения на Федресурсе в 2025 году: сроки, порядок и штрафы

Кто обязан публиковать аудиторское заключение на Федресурсе в 2025 году

Обязанность раскрытия аудиторского заключения на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, он же Федресурс) распространяется на компании, которые подпадают под обязательный аудит финансовой отчетности. Проще говоря, если ваша организация должна проходить обязательный аудит, значит, нужно размещать сведения об аудиторском заключении на Федресурсе. К таким организациям относятся:

Акционерные общества (АО) — публичные и непубличные (в силу статуса все АО подлежат ежегодному аудиту).

Крупные ООО и другие организации по финансовым критериям — если выручка за предыдущий год превышает 800 млн руб. или активы свыше 400 млн руб.

Организации отдельных сфер — банки, страховые компании, НПФ, иные финансовые организации, субъекты рынка ценных бумаг и другие прямо указанные в законе категории.

Фонды и получатели госфинансирования — например, фонды с поступлениями свыше 3 млн руб., застройщики долевого строительства, получатели крупных субсидий и т.д.

📌 Примечание: полный перечень критериев обязательного аудита определен законом (ст.5 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности») и разъяснениями Минфина. Если вы сомневаетесь, подпадает ли ваша фирма под обязательный аудит, лучше уточнить критерии или проконсультироваться со специалистом. Однако общее правило: обязаны проводить аудит — обязаны раскрывать его результаты.

Важно отметить, что с 2022 года изменилась форма раскрытия информации. Согласно изменениям в пп. «л²» п.7 ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юрлиц», публикация бухгалтерской отчетности в Федресурсе теперь объединена с публикацией результатов обязательного аудита. Ранее компании подавали сведения об аудиторском заключении отдельно (требование содержалось в старой редакции ч. 6 ст. 5 ФЗ № 307). Теперь же информация об аудите размещается в рамках сообщения о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Проще говоря, при публикации данных о годовой отчетности через Федресурс одновременно указываются и сведения об аудиторской проверке. ⚠️ Если раньше требовалось отдельно публиковать аудиторское заключение на Федресурсе, то сейчас этот процесс стал частью единого раскрытия финансовой отчетности.

ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) — это государственный портал, где фирмы раскрывают важные сведения о своей деятельности (например, факты реорганизации, ликвидации, сведения о лицензиях, о стоимости чистых активов и др.). С 2022 года туда же вносятся данные о годовой бухгалтерской отчетности и аудите. Таким образом, публикация аудиторского заключения на Федресурсе в 2025 году — обязательная процедура для всех, чей аудит необходим по закону.

✅ Кто не обязан публиковать? Если ваша организация не подпадает под обязательный аудит (например, это небольшое ООО или ИП, не достигающие критериев), то прямой обязанности размещать аудиторское заключение нет — ведь самого заключения у вас не будет. Однако такие организации обычно и бухгалтерскую отчетность в Федресурс не размещают (за исключением случаев, когда закон требует раскрытия отчетности в СМИ). В любом случае, если аудит проводился даже добровольно, публиковать его результаты на Федресурсе не требуется — это дело добровольное.