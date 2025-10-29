ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Как опубликовать уведомление о намерении банкротства в ЕФРСФДЮЛ: пошаговая инструкция 2025

Уведомление о намерении банкротства — это обязательное сообщение, которое должник (компания или ИП) должен опубликовать на официальном ресурсе до подачи в суд заявления о банкротстве.

ЕФРСФДЮЛ (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц), широко известный как Федресурс, — именно та площадка, где размещается такое уведомление. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет избежать распространенных ошибок и штрафов.

Когда и кем публикуется уведомление о намерении банкротства

Перед обращением в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должник обязан уведомить своих кредиторов через Федресурс. Такая публикация уведомления в ЕФРСФДЮЛ предусмотрена законодательством и является обязательной.

Кто обязан публиковать уведомление в Федресурсе? Обязанность возлагается на самого должника:

  • Для юридических лиц — руководитель компании (генеральный директор) или иное уполномоченное лицо.

  • Для индивидуальных предпринимателей — сам ИП или его представитель.

Срок публикации уведомления о намерении банкротства: разместить сообщение нужно не менее чем за 15 дней до подачи заявления о банкротстве. Этот срок установлен законом, чтобы кредиторы успели узнать о намерении должника обанкротиться и предпринять меры.

Что будет, если не опубликовать уведомление? Арбитражный суд просто откажется принять ваше заявление о банкротстве без предварительной публикации. Проще говоря, без сообщения на ЕФРСФДЮЛ должник лишается возможности начать процедуру банкротства.

Содержание и форма уведомления о банкротстве

Содержание уведомления о банкротстве должно соответствовать установленным нормам. Хотя на сайте ЕФРСФДЮЛ нет готового шаблона, текст сообщения обычно включает:

  • Полное наименование должника, организационно-правовая форма (для юрлица) или ФИО предпринимателя.

  • Идентификационные данные: ОГРН/ОГРНИП и ИНН, адрес регистрации.

  • Указание на намерение обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом (формулировка в духе: «Должник уведомляет о намерении подать заявление в арбитражный суд о признании себя несостоятельным (банкротом)»).

  • При необходимости — название арбитражного суда (если закон требует указать юрисдикцию) и предполагаемую дату подачи (не ранее чем через 15 дней).

Важно избежать размытой или неверной формулировки. Образец уведомления о намерении банкротства 2025 года можно найти в методических рекомендациях или на специализированных ресурсах, но базироваться следует на требованиях закона.

Форма подачи уведомленияэлектронная. Вы не пишете письмо в свободной форме, а заполняете специальную электронную форму на сайте Федресурса. Она включает поля для названия организации, ИНН, ОГРН, категории сообщения (в данном случае — «Сообщение должника о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве»), а также текст описания. После заполнения форма подписывается электронной подписью и отправляется оператору реестра.

Как опубликовать уведомление о намерении банкротства: пошаговая инструкция

Переходим к главному — пошаговая инструкция публикации уведомления в Федресурсе. Чтобы все прошло гладко, следуйте этим шагам:

  1. Подготовьте электронную подпись (ЭЦП). Для входа в личный кабинет ЕФРСФДЮЛ и подписания сообщения нужна квалифицированная электронная подпись. Если у компании или ИП уже есть действующая ЭЦП (оформленная на руководителя или доверенное лицо), используйте ее. В противном случае придется заранее получить подпись в удостоверяющем центре.

  2. Настройте рабочее место. Убедитесь, что на компьютере установлены нужные программы для ЭЦП: криптопровайдер (например, CryptoPro CSP), Java (если требуется) и подходящий браузер. Рекомендуется использовать Internet Explorer или специальную программу Федресурса — современные Chrome/Firefox могут не поддерживать плагины для подписи. Некорректная настройка часто приводит к тому, что система не видит ЭЦП при подписании.

  3. Создайте новое сообщение. В личном кабинете найдите раздел «Создать сообщение». Вам будет предложено выбрать тип публикации из классификатора. Выберите вариант, связанный с банкротством, а именно «Сообщение кредитора (или должника) о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве». Затем откроется форма для ввода данных.

  4. Заполните электронную форму уведомления. Аккуратно внесите все данные:

  5. Название должника, идентификационные номера (ИНН, ОГРН) — они обычно подставляются автоматически из профиля, но перепроверьте.

  6. Краткое описание события — сюда вводится текст самого уведомления о намерении банкротства, сформулированный по требованиям законодательства.

  7. Проверьте каждое поле — ошибки в датах или реквизитах недопустимы.

  8. Оплатите публикацию. Перед размещением система потребует оплату услуг ЕФРСФДЮЛ. Сколько стоит публикация в Федресурсе? Госпошлина в 2025 году составляет 1061,76 ₽ за одно сообщение. Счет формируется в кабинете — его можно оплатить онлайн через банк. Учтите, что сообщение появится в реестре только после поступления денег оператору.

  9. Подпишите и отправьте уведомление. После заполнения и оплаты нажмите «Подписать и отправить» — сообщение будет заверено ЭЦП и отправлено оператору. Система зафиксирует дату и время публикации. Готово: уведомление о намерении подать заявление о банкротстве появилось в реестре.

Типичные ошибки при публикации (и как их избежать)

Процедура может показаться технически сложной, поэтому вот список распространенных ошибок, которые допускают при размещении уведомления о банкротстве:

  • Просрочка срока. Пропустили 15-дневный период — суд отклонит заявление. Планируйте публикацию заблаговременно, не тяните до последнего.

  • Некорректный текст или ошибки в данных. Неверная формулировка или опечатка в реквизитах (названии должника, ИНН, дате) делает уведомление юридически недействительным. Пользуйтесь официальными формулировками и тщательно проверяйте все поля перед отправкой.

  • Проблемы с ЭЦП. Электронная подпись не работает (не подключена, нет драйвера, браузер блокирует плагин) — время уходит впустую. Протестируйте работу ЭЦП заранее, чтобы избежать сбоев в ответственный момент.

Каждый из этих промахов легко предотвратить, проявив должную внимательность или обратившись к специалистам, знакомым с процедурой публикации.

