Как опубликовать уведомление о намерении банкротства в ЕФРСФДЮЛ: пошаговая инструкция 2025

Когда и кем публикуется уведомление о намерении банкротства

Перед обращением в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должник обязан уведомить своих кредиторов через Федресурс. Такая публикация уведомления в ЕФРСФДЮЛ предусмотрена законодательством и является обязательной.

Кто обязан публиковать уведомление в Федресурсе? Обязанность возлагается на самого должника:

Для юридических лиц — руководитель компании (генеральный директор) или иное уполномоченное лицо.

Для индивидуальных предпринимателей — сам ИП или его представитель.

Срок публикации уведомления о намерении банкротства: разместить сообщение нужно не менее чем за 15 дней до подачи заявления о банкротстве. Этот срок установлен законом, чтобы кредиторы успели узнать о намерении должника обанкротиться и предпринять меры.

Что будет, если не опубликовать уведомление? Арбитражный суд просто откажется принять ваше заявление о банкротстве без предварительной публикации. Проще говоря, без сообщения на ЕФРСФДЮЛ должник лишается возможности начать процедуру банкротства.