Как опубликовать уведомление о намерении банкротства в ЕФРСФДЮЛ: пошаговая инструкция 2025

ЕФРСФДЮЛ (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц), широко известный как Федресурс, — именно та площадка, где размещается такое уведомление. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет избежать распространенных ошибок и штрафов.
Когда и кем публикуется уведомление о намерении банкротства
Перед обращением в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должник обязан уведомить своих кредиторов через Федресурс. Такая публикация уведомления в ЕФРСФДЮЛ предусмотрена законодательством и является обязательной.
Кто обязан публиковать уведомление в Федресурсе? Обязанность возлагается на самого должника:
Для юридических лиц — руководитель компании (генеральный директор) или иное уполномоченное лицо.
Для индивидуальных предпринимателей — сам ИП или его представитель.
Срок публикации уведомления о намерении банкротства: разместить сообщение нужно не менее чем за 15 дней до подачи заявления о банкротстве. Этот срок установлен законом, чтобы кредиторы успели узнать о намерении должника обанкротиться и предпринять меры.
Что будет, если не опубликовать уведомление? Арбитражный суд просто откажется принять ваше заявление о банкротстве без предварительной публикации. Проще говоря, без сообщения на ЕФРСФДЮЛ должник лишается возможности начать процедуру банкротства.
Содержание и форма уведомления о банкротстве
Содержание уведомления о банкротстве должно соответствовать установленным нормам. Хотя на сайте ЕФРСФДЮЛ нет готового шаблона, текст сообщения обычно включает:
Полное наименование должника, организационно-правовая форма (для юрлица) или ФИО предпринимателя.
Идентификационные данные: ОГРН/ОГРНИП и ИНН, адрес регистрации.
Указание на намерение обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом (формулировка в духе: «Должник уведомляет о намерении подать заявление в арбитражный суд о признании себя несостоятельным (банкротом)»).
При необходимости — название арбитражного суда (если закон требует указать юрисдикцию) и предполагаемую дату подачи (не ранее чем через 15 дней).
Важно избежать размытой или неверной формулировки. Образец уведомления о намерении банкротства 2025 года можно найти в методических рекомендациях или на специализированных ресурсах, но базироваться следует на требованиях закона.
Форма подачи уведомления — электронная. Вы не пишете письмо в свободной форме, а заполняете специальную электронную форму на сайте Федресурса. Она включает поля для названия организации, ИНН, ОГРН, категории сообщения (в данном случае — «Сообщение должника о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве»), а также текст описания. После заполнения форма подписывается электронной подписью и отправляется оператору реестра.
Онлайн-сервис «Федресурс 24» помогает бизнесу разместить сообщения в ЕФРСФДЮЛ быстро, корректно и без технических заминок.
Подача уведомления о намерении банкротства через Федресурс — онлайн через простой сервис:
Срок публикации сообщения — от 1 часа.
По скан-копии (или по фото) 2 документов.
Сначала публикация, оплата потом.
Электронная подпись не требуется и не выпускается.
Как опубликовать уведомление о намерении банкротства: пошаговая инструкция
Переходим к главному — пошаговая инструкция публикации уведомления в Федресурсе. Чтобы все прошло гладко, следуйте этим шагам:
Подготовьте электронную подпись (ЭЦП). Для входа в личный кабинет ЕФРСФДЮЛ и подписания сообщения нужна квалифицированная электронная подпись. Если у компании или ИП уже есть действующая ЭЦП (оформленная на руководителя или доверенное лицо), используйте ее. В противном случае придется заранее получить подпись в удостоверяющем центре.
Настройте рабочее место. Убедитесь, что на компьютере установлены нужные программы для ЭЦП: криптопровайдер (например, CryptoPro CSP), Java (если требуется) и подходящий браузер. Рекомендуется использовать Internet Explorer или специальную программу Федресурса — современные Chrome/Firefox могут не поддерживать плагины для подписи. Некорректная настройка часто приводит к тому, что система не видит ЭЦП при подписании.
Создайте новое сообщение. В личном кабинете найдите раздел «Создать сообщение». Вам будет предложено выбрать тип публикации из классификатора. Выберите вариант, связанный с банкротством, а именно «Сообщение кредитора (или должника) о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве». Затем откроется форма для ввода данных.
Заполните электронную форму уведомления. Аккуратно внесите все данные:
Название должника, идентификационные номера (ИНН, ОГРН) — они обычно подставляются автоматически из профиля, но перепроверьте.
Краткое описание события — сюда вводится текст самого уведомления о намерении банкротства, сформулированный по требованиям законодательства.
Проверьте каждое поле — ошибки в датах или реквизитах недопустимы.
Оплатите публикацию. Перед размещением система потребует оплату услуг ЕФРСФДЮЛ. Сколько стоит публикация в Федресурсе? Госпошлина в 2025 году составляет 1061,76 ₽ за одно сообщение. Счет формируется в кабинете — его можно оплатить онлайн через банк. Учтите, что сообщение появится в реестре только после поступления денег оператору.
Подпишите и отправьте уведомление. После заполнения и оплаты нажмите «Подписать и отправить» — сообщение будет заверено ЭЦП и отправлено оператору. Система зафиксирует дату и время публикации. Готово: уведомление о намерении подать заявление о банкротстве появилось в реестре.
Нужно опубликовать уведомление, но нет времени на технические детали и работу с ЭЦП? Сервис Федресурс 24 подготовит корректный текст уведомления, подаст его в реестр и пришлет подтверждение публикации.
Что входит в услугу:
Подготовка уведомления о намерении подать заявление о банкротстве.
Заполнение формы и подача сообщения от вашего имени.
Сопровождение до момента публикации.
Типичные ошибки при публикации (и как их избежать)
Процедура может показаться технически сложной, поэтому вот список распространенных ошибок, которые допускают при размещении уведомления о банкротстве:
Просрочка срока. Пропустили 15-дневный период — суд отклонит заявление. Планируйте публикацию заблаговременно, не тяните до последнего.
Некорректный текст или ошибки в данных. Неверная формулировка или опечатка в реквизитах (названии должника, ИНН, дате) делает уведомление юридически недействительным. Пользуйтесь официальными формулировками и тщательно проверяйте все поля перед отправкой.
Проблемы с ЭЦП. Электронная подпись не работает (не подключена, нет драйвера, браузер блокирует плагин) — время уходит впустую. Протестируйте работу ЭЦП заранее, чтобы избежать сбоев в ответственный момент.
Каждый из этих промахов легко предотвратить, проявив должную внимательность или обратившись к специалистам, знакомым с процедурой публикации.
Публикация сведений на Федресурсе
Услуги внесения сведений в Единый федеральный реестр с оплатой после публикации
Быстрая публикация через сервис Федресурс 24
Не у всех предпринимателей есть время и ресурсы самостоятельно возиться с ЭЦП и настройкой системы. К тому же, даже имея опыт, публикация уведомления кредиторам через Федресурс отнимает несколько часов. Если вы цените время, можно поручить задачу профессионалам. Онлайн-сервис Федресурс 24 возьмет на себя всю работу. Специалисты сервиса разместят уведомление в Федресурсе за 1 час — вам не нужно получать ЭЦП, устанавливать программы и вникать в юридические нюансы.
Что дает помощь в публикации уведомления о банкротстве через такой сервис:
✅ Текст сообщения проверят юристы сервиса — публикация пройдет без отказов.
✅ Уведомление подадут онлайн без вашего участия: вы просто предоставите сканы документов.
✅ Оплата услуг — после публикации (госпошлина уже включена в стоимость).
Итак, услуга по публикации уведомления в Федресурсе экономит ваше время и обеспечивает спокойствие. Вы можете заказать публикацию в ЕФРСФДЮЛ через сервис и быть уверены, что уведомление о банкротстве юридического лица или ИП появится в реестре вовремя и без ошибок.
