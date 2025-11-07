Ликвидация ООО в 2025: когда публиковать сообщение и как не получить штраф

Как оповестить кредиторов при ликвидации ООО: пошаговая инструкция

Процедура уведомления кредиторов достаточно регламентирована. Ниже приводим пошаговую инструкцию ликвидации ООО в части оповещения всех заинтересованных сторон:

1. Принятие решения о ликвидации и назначение ликвидатора. Учредители (или единственный участник) официально принимают решение ликвидировать общество и назначают ответственного за процесс — ликвидатора либо создают ликвидационную комиссию. Это решение оформляется протоколом или письменным решением. Кто должен уведомлять кредиторов? Как правило, эту задачу берет на себя назначенный ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии) от имени компании.

2. Подача сообщения о ликвидации в Федресурс — 3 рабочих дня. В течение 3 рабочих дней с даты решения нужно подать сведения о ликвидации в Единый федеральный реестр сведений (ЕФРС) — более известный как Федресурс. Это обязательный электронный реестр, где публикуются важные факты о деятельности компаний. Проще говоря, сообщение о ликвидации размещается онлайн на официальном сайте Fedresurs (fedresurs.ru). Одновременно (в те же 3 дня) необходимо уведомить налоговую инспекцию о начале процедуры — для этого подается нотариально заверенное уведомление по форме (в 2025 году используется форма Р15016) в ФНС. Кроме того, компания обычно отправляет письменные письма-уведомления всем известным кредиторам с сообщением о начале ликвидации — это делается, чтобы каждый кредитор получил прямое уведомление и не пропустил информацию.

⚠️ Важно: сроки публикации сообщения о ликвидации в Федресурсе строго ограничены тремя рабочими днями. Если пропустить этот срок, это будет считаться нарушением порядка уведомления кредиторов. Чтобы избежать ошибок и подать сообщение в Федресурс вовремя, можно воспользоваться удобным онлайн-сервисом — Федресурс 24.

3. Публикация объявления о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации». Следующий шаг — разместить сообщение о ликвидации в официальном журнале «Вестник государственной регистрации». Этот журнал является тем самым печатным изданием, где по закону публикуются объявления о ликвидации юридических лиц (а также о реорганизациях и других юридически значимых событиях). Размещение в Вестнике госрегистрации при ликвидации так же обязательно, как и публикация на Федресурсе. На практике объявление стараются подать в Вестник в течение ~7–10 дней после решения о ликвидации, не затягивая. Для публикации нужно подготовить пакет документов: заявку на публикацию, сопроводительное письмо, копию решения о ликвидации/протокола и квитанцию об оплате услуг журнала (стоимость размещения объявления составляет несколько тысяч рублей). В тексте сообщения указываются те же ключевые сведения, что и для Федресурса (о них подробно ниже). После подачи заявка будет опубликована в ближайшем выпуске журнала. Чтобы не тратить время на подготовку вручную, можно разместить сообщение в Вестнике государственной регистрации онлайн через профессиональный сервис — Вестник 24. Это ускоряет процесс и снижает риск ошибок.

4. Ожидание срока для предъявления требований кредиторов — 2 месяца. Когда сообщение о ликвидации опубликовано в Вестнике, начинается отсчет времени, отведенного кредиторам для предъявления своих требований. Согласно законодательству, кредиторы должны иметь не менее двух месяцев с даты публикации, чтобы заявить свои претензии. Именно поэтому в тексте уведомления всегда указывается, сколько времени отводится на прием требований (как правило, минимально допустимые 2 месяца). На практике обычно указывают формулировку: «Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации». Это условие закреплено п.1 ст. 63 Гражданского кодекса. В период ожидания (60 дней) ликвидатор принимает и регистрирует поступившие требования, удовлетворяет обоснованные претензии по мере возможности и проводит расчеты с кредиторами.

5. Завершение ликвидации. После истечения установленного срока для требований кредиторов и урегулирования долгов компания может переходить к финальному этапу. Составляется промежуточный ликвидационный баланс, в котором отражаются все принятые требования и имущественное состояние компании. Если средств достаточно, производятся расчеты со всеми кредиторами. Затем участники утверждают окончательный ликвидационный баланс и подают в налоговую итоговые документы для государственной регистрации ликвидации (форма заявления Р16001 и необходимые приложения). ФНС проверяет, что процедура выполнена правильно (в том числе публиковались ли уведомления вовремя), после чего вносит запись о прекращении деятельности ООО.