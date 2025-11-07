Ликвидация ООО в 2025: когда публиковать сообщение и как не получить штраф

Планируя ликвидацию ООО в 2025 году, важно сразу продумать, как провести уведомление кредиторов при ликвидации. По закону, после принятия решения о закрытии компания обязана опубликовать сообщение о ликвидации — сделать это нужно вовремя и в нужных источниках, чтобы соблюсти все сроки ликвидации ООО и избежать отказа налоговой. Ненадлежащее оповещение заинтересованных лиц считается нарушением: если не разместить объявление вовремя, ФНС может не завершить ликвидацию компании, а должностным лицам грозят штрафы.
Как оповестить кредиторов при ликвидации ООО: пошаговая инструкция
Процедура уведомления кредиторов достаточно регламентирована. Ниже приводим пошаговую инструкцию ликвидации ООО в части оповещения всех заинтересованных сторон:
1. Принятие решения о ликвидации и назначение ликвидатора. Учредители (или единственный участник) официально принимают решение ликвидировать общество и назначают ответственного за процесс — ликвидатора либо создают ликвидационную комиссию. Это решение оформляется протоколом или письменным решением. Кто должен уведомлять кредиторов? Как правило, эту задачу берет на себя назначенный ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии) от имени компании.
2. Подача сообщения о ликвидации в Федресурс — 3 рабочих дня. В течение 3 рабочих дней с даты решения нужно подать сведения о ликвидации в Единый федеральный реестр сведений (ЕФРС) — более известный как Федресурс. Это обязательный электронный реестр, где публикуются важные факты о деятельности компаний. Проще говоря, сообщение о ликвидации размещается онлайн на официальном сайте Fedresurs (fedresurs.ru). Одновременно (в те же 3 дня) необходимо уведомить налоговую инспекцию о начале процедуры — для этого подается нотариально заверенное уведомление по форме (в 2025 году используется форма Р15016) в ФНС. Кроме того, компания обычно отправляет письменные письма-уведомления всем известным кредиторам с сообщением о начале ликвидации — это делается, чтобы каждый кредитор получил прямое уведомление и не пропустил информацию.
⚠️ Важно: сроки публикации сообщения о ликвидации в Федресурсе строго ограничены тремя рабочими днями. Если пропустить этот срок, это будет считаться нарушением порядка уведомления кредиторов. Чтобы избежать ошибок и подать сообщение в Федресурс вовремя, можно воспользоваться удобным онлайн-сервисом — Федресурс 24.
3. Публикация объявления о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации». Следующий шаг — разместить сообщение о ликвидации в официальном журнале «Вестник государственной регистрации». Этот журнал является тем самым печатным изданием, где по закону публикуются объявления о ликвидации юридических лиц (а также о реорганизациях и других юридически значимых событиях). Размещение в Вестнике госрегистрации при ликвидации так же обязательно, как и публикация на Федресурсе. На практике объявление стараются подать в Вестник в течение ~7–10 дней после решения о ликвидации, не затягивая. Для публикации нужно подготовить пакет документов: заявку на публикацию, сопроводительное письмо, копию решения о ликвидации/протокола и квитанцию об оплате услуг журнала (стоимость размещения объявления составляет несколько тысяч рублей). В тексте сообщения указываются те же ключевые сведения, что и для Федресурса (о них подробно ниже). После подачи заявка будет опубликована в ближайшем выпуске журнала. Чтобы не тратить время на подготовку вручную, можно разместить сообщение в Вестнике государственной регистрации онлайн через профессиональный сервис — Вестник 24. Это ускоряет процесс и снижает риск ошибок.
4. Ожидание срока для предъявления требований кредиторов — 2 месяца. Когда сообщение о ликвидации опубликовано в Вестнике, начинается отсчет времени, отведенного кредиторам для предъявления своих требований. Согласно законодательству, кредиторы должны иметь не менее двух месяцев с даты публикации, чтобы заявить свои претензии. Именно поэтому в тексте уведомления всегда указывается, сколько времени отводится на прием требований (как правило, минимально допустимые 2 месяца). На практике обычно указывают формулировку: «Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации». Это условие закреплено п.1 ст. 63 Гражданского кодекса. В период ожидания (60 дней) ликвидатор принимает и регистрирует поступившие требования, удовлетворяет обоснованные претензии по мере возможности и проводит расчеты с кредиторами.
5. Завершение ликвидации. После истечения установленного срока для требований кредиторов и урегулирования долгов компания может переходить к финальному этапу. Составляется промежуточный ликвидационный баланс, в котором отражаются все принятые требования и имущественное состояние компании. Если средств достаточно, производятся расчеты со всеми кредиторами. Затем участники утверждают окончательный ликвидационный баланс и подают в налоговую итоговые документы для государственной регистрации ликвидации (форма заявления Р16001 и необходимые приложения). ФНС проверяет, что процедура выполнена правильно (в том числе публиковались ли уведомления вовремя), после чего вносит запись о прекращении деятельности ООО.
Публикация в Федресурсе
Что писать в уведомлении о ликвидации ООО
И сообщение в Федресурсе, и объявление в Вестнике должны содержать определенные сведения. Что писать в уведомлении о ликвидации ООО, чтобы оно считалось корректным? Вот основные элементы, которые включает образец уведомления о ликвидации ООО:
Реквизиты компании. Полное наименование юридического лица (с указанием организационно-правовой формы ООО), ОГРН и ИНН компании, ее юридический адрес.
Данные решения о ликвидации. Указывается, когда и кем принято решение о ликвидации — дата и номер протокола общего собрания участников (или решение единственного учредителя). Это подтверждает законность запуска процесса.
Сведения о ликвидаторе (или составе ликвидационной комиссии). Необходимо привести ФИО ликвидатора (председателя комиссии), его должность, а также данные документа, на основании которого он действует. Если назначена комиссия — перечисляются члены комиссии. Именно этот назначенный ликвидатор официально уведомляет кредиторов и ведет дела ликвидации.
Порядок и срок предъявления требований кредиторов. Это ключевая часть объявления. Нужно явно прописать, куда и в какой срок кредиторы могут предъявлять свои требования. Обычно указывают почтовый адрес для приема письменных претензий и устанавливают срок не менее 2 месяцев со дня публикации сообщения. Например: «Требования кредиторов принимаются по адресу такому-то в течение 2 месяцев с даты опубликования настоящего сообщения». Если этот пункт опустить или не обозначить срок, публикацию сочтут неверной.
Дополнительная информация. Часто включают фразу о том, что компания находится в процессе ликвидации, можно указать контактный телефон или email ликвидатора для оперативной связи (по желанию). Главное — не упустить обязательные сведения выше.
Обратите внимание: неполное или неверно оформленное уведомление может приравниваться к отсутствию уведомления. Порядок уведомления кредиторов строго регламентирован, поэтому если, к примеру, в тексте не указан срок для требований или не приведены данные ликвидатора, налоговая инспекция посчитает, что вы не выполнили обязанность по информированию кредиторов. Это грозит проблемами вплоть до отказа в регистрации ликвидации. Всегда перепроверяйте текст сообщения перед отправкой.
Публикация уведомления о ликвидации в Федресурсе
Федресурс — это сокращенное название Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. Публикация сведений о ликвидации на Федресурсе — обязательный этап уведомления кредиторов с 2022 года (введено п. 7 ст. 7.1 ФЗ №129). Проще говоря, каждое предприятие, решившее закрыться, должно внести сообщение о ликвидации в электронный реестр Fedresurs. Сделать это можно онлайн через официальный сайт реестра. Ниже кратко опишем, как проходит подача сообщения о ликвидации в Федресурс:
Регистрация и подготовка. Уполномоченное лицо (ликвидатор или директор компании) заходит в личный кабинет на сайте fedresurs.ru. Для доступа понадобится действующая квалифицированная электронная подпись (КЭП) на имя руководителя или ликвидатора. Без ЭЦП отправить сообщение не получится — таковы требования безопасности. Если своей подписи нет, можно обратиться к нотариусу: нотариус вправе разместить сведения от имени компании.
Заполнение формы сообщения. На сайте выбирается событие «Сообщение о ликвидации». В открывшейся форме нужно указать все реквизиты: данные ООО (название, ОГРН, ИНН), сведения о решении (дата и номер протокола о ликвидации), личные данные ликвидатора (ФИО, должность, ИНН/СНИЛС) и, конечно, условия для кредиторов — срок и адрес для предъявления требований. К сообщению прикрепляется скан копии решения о ликвидации, подписанной учредителями.
Отправка и публикация. После заполнения всех полей система предложит оплатить государственную пошлину за публикацию. В 2025 году размер госпошлины за одно сообщение на Федресурсе составляет около 1 060 руб. Оплатив и подписав форму электронной подписью, отправляем сообщение. Информация поступит в реестр и обычно становится общедоступной в течение 1 рабочего дня. На сайте ЕФРС можно убедиться, что запись появилась (по ИНН компании). Также формируется квитанция или уведомление о принятии сообщения — его стоит сохранить. Оно пригодится при подаче финальных документов в ФНС, как доказательство, что вы выполнили обязательство опубликовать сведения.
💡 Лайфхак: процесс публикации на Федресурсе требует внимания к деталям и наличия ЭЦП.
Публикация сообщения о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации»
Второй обязательный канал оповещения кредиторов — журнал «Вестник государственной регистрации». Публикация объявления в Вестнике требуется согласно требованиям закона о регистрации юрлиц. По сути, это официальное печатное издание, куда включаются сведения о ликвидации, чтобы информация стала достоянием всех потенциальных кредиторов и контрагентов. Разберем, как правильно уведомить кредиторов через публикацию в Вестнике:
Подготовка объявления. Текст для Вестника составляется аналогично уведомлению на Федресурсе: должны присутствовать все ключевые данные (решение о ликвидации, ликвидатор, сроки для требований, адрес). Рекомендуется использовать официальный образец или консультацию, чтобы ничего не пропустить.
Подача документов в редакцию. Для размещения нужно направить в редакцию журнала пакет документов: заполненную форму-заявку на публикацию, сопроводительное письмо, копию решения о ликвидации, подтверждение оплаты. Это можно сделать лично, отправить почтой или через онлайн-сервис журнала. Стоимость публикации зависит от объема текста, обычно составляет 3000–6000 руб.
Выход объявления и старт отсчета сроков. Выпуски «Вестника» выходят регулярно (как правило, раз в неделю). Ваше объявление будет опубликовано в ближайшем номере после подачи. С даты выхода номера, где напечатано сообщение, у кредиторов официально начинается 2-месячный срок для заявлений требований. Очень важно убедиться, что информация действительно опубликована (можно проверить на сайте vestnik-gosreg.ru по названию компании). Если выяснится, что объявление не вышло или было опубликовано с ошибками, сроки ликвидации сдвинутся и процедуру придется затягивать.
Заметим, что без публикации в Вестнике налоговая не примет итоговые документы на ликвидацию. Поэтому тянуть с подачей объявления нельзя — лучше сделать это как можно скорее после решения, параллельно с размещением на Федресурсе. Если вы цените свое время, есть возможность поручить эту задачу профессионалам. Специальный сервис Вестник 24 возьмет на себя подготовку и размещение объявления в официальном журнале. Вы получите копию выпуска с вашим сообщением, соблюдя все формальности, а процесс ликвидации начнет отсчитывать необходимые сроки без задержек.
Штрафы и последствия за нарушение сроков уведомления кредиторов
Законы обязывают компанию корректно и своевременно информировать кредиторов о ликвидации. Штраф за просрочку уведомления кредиторов может быть весьма ощутимым. Согласно ст. 14.25 КоАП, за отсутствие обязательных публикаций или нарушение установленного порядка грозит административная ответственность. Штраф для ответственных лиц компании может достигать 50 000 руб., кроме того, должностное лицо (ликвидатор, директор) могут дисквалифицировать на срок до нескольких лет (лишить права занимать руководящие должности). Такие санкции реальны, если компания игнорирует требования по раскрытию информации.
Но штрафами дело не ограничивается. На практике нарушение сроков уведомления кредиторов приводит к тому, что ФНС откажет в регистрации ликвидации. Проще говоря, налоговая инспекция не исключит вашу фирму из реестра, пока вы не разместите все положенные сведения надлежащим образом. Это затягивает процесс закрытия бизнеса и может повлечь дополнительные проверки. Например, если ликвидация длится слишком долго, возрастает риск внеплановых проверок или вопросов со стороны налоговых органов.
Чтобы избежать этих проблем, соблюдайте все требования как правильно уведомить кредиторов при ликвидации с самого начала. Публикуйте сообщения сразу после принятия решения, указывайте всю необходимую информацию и контролируйте, что объявления действительно вышли.
✅ Подытожим: оперативное и точное размещение уведомлений в Федресурсе и Вестнике госрегистрации поможет избежать штрафов при ликвидации компании и успешно завершить процесс в минимальные сроки. Если вы не уверены в своих силах или не хотите тратить время на бюрократические процедуры, лучше обратиться за профессиональной поддержкой — тогда ликвидация пройдет гладко, без лишних рисков и нервов.
Начать дискуссию