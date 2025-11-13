Как защитить клиентскую базу от сотрудников: пошаговый юридический план

Что делать, если сотрудник увел клиентов

Если менеджер действительно уходит с вашей базой, нужно действовать быстро. В первую очередь проверьте, что клиентская база официально отнесена к коммерческой тайне и сотрудник был об этом уведомлен. По закону (ст.11 ФЗ-98) работник обязан не использовать КТ в личных целях и возместить убытки, если нарушил этот запрет. Это значит, что вы вправе требовать компенсацию за нанесенный ущерб при наличии доказательств.

Даже за формальное нарушение режима (например, несанкционированный просмотр базы без умысла) сотруднику грозит дисциплинарное взыскание (ст.192 ТК), вплоть до увольнения за грубое нарушение (ст.193 ТК). При серьезных фактах утечки (например, уход с клиентами) работник может быть уволен по тем же статьям. Главное — документально подтвердить: информация действительно являлась коммерческой тайной, работник получил ее по службе и подписал обязательство о неразглашении. Напомним, что режим коммерческой тайны вступает в силу с момента издания соответствующего приказа, поэтому действия сотрудника до этой даты нельзя рассматривать как нарушение.

Если удастся доказать факт разглашения, с работника можно взыскать убытки по правилам материальной ответственности (ст. 246–248 ТК). Однако для этого потребуется доказать прямую связь между его действиями и потерями компании (что часто сложно). Кроме того, при крупных нарушениях возможна административная (КоАП ст.13.14 — штраф до 10 000 ₽) или уголовная ответственность (УК ст.183 — штраф до 1 000 000 ₽ и лишение свободы). Но все это реально лишь при правильно оформленном режиме конфиденциальности и наличии доказательств.