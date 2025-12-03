Упрощенная ликвидация ООО: полная инструкция по закрытию компании в 2025 году

В 2025 году в России предусмотрены два основных вида добровольной ликвидации: обычная (стандартная) и упрощенная. Обычная процедура подходит для большинства случаев, но она более длительная и сложная, занимает от 4 месяцев до года или больше. Упрощенная ликвидация доступна только для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при соблюдении строгих критериев и позволяет закрыть компанию за 3,5 месяца. 🚀

В этой инструкции мы подробно разберем оба варианта. Рекомендуется консультироваться с юристом или использовать специализированные сервисы, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к отказу в ликвидации или дополнительным проверкам. Все действия должны соответствовать закону № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Гражданскому кодексу и другим нормам, актуальным на 2025 год. ⚖️