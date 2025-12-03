Упрощенная ликвидация ООО: полная инструкция по закрытию компании в 2025 году

В 2025 году в России предусмотрены два основных вида добровольной ликвидации: обычная (стандартная) и упрощенная. Обычная процедура подходит для большинства случаев, но она более длительная и сложная, занимает от 4 месяцев до года или больше. Упрощенная ликвидация доступна только для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при соблюдении строгих критериев и позволяет закрыть компанию за 3,5 месяца. 🚀
В этой инструкции мы подробно разберем оба варианта. Рекомендуется консультироваться с юристом или использовать специализированные сервисы, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к отказу в ликвидации или дополнительным проверкам. Все действия должны соответствовать закону № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Гражданскому кодексу и другим нормам, актуальным на 2025 год. ⚖️
🔄 Упрощенная ликвидация ООО
Упрощенная процедура ликвидации введена законом № 312-ФЗ от 01.07.2023 и предназначена для упрощения закрытия «чистых» компаний без долгов и активов. Она доступна только для ООО, включенных в реестр МСП (проверить статус можно на сайте ФНС). Процедура не требует назначения ликвидатора, публикаций в СМИ и составления балансов — все это берет на себя налоговая служба. Срок — около 3,5 месяцев (3 месяца на возражения + время на обработку). 📅
📋 Критерии для упрощенной ликвидации
Чтобы применить упрощенный порядок, ООО должно соответствовать следующим условиям (на основе ст. 21.1 закона № 129-ФЗ и разъяснений ФНС):
Компания является субъектом МСП (выручка до 800 млн руб. в год для малого, до 2 млрд для среднего; численность сотрудников до 100/250 человек соответственно). 🏢
Нет непогашенных долгов перед бюджетом (налоги, взносы в ПФР, ФСС, ФОМС) и внебюджетными фондами. 💰
Нет долгов перед кредиторами (поставщиками, банками и т.д.). 🚫
Нет имущества, подлежащего распределению между участниками (недвижимость, оборудование и т.д. должно быть продано или списано заранее). 🏠
Нет незавершенных судебных споров или исполнительных производств (проверить на сайте ФССП). ⚖️
Нет сотрудников с действующими трудовыми договорами (все уволены, расчеты произведены). 👥
Все участники (учредители) согласны на ликвидацию: если единственный учредитель — его решение достаточно. 🤝
Компания не является плательщиком НДС или не имеет операций, требующих камеральной проверки. 📊
Отсутствие признаков банкротства (долги свыше 300 тыс. руб. более 3 месяцев). 📉
Если хотя бы одно условие не выполнено, придется использовать обычную процедуру. ФНС проверит все критерии самостоятельно, и если выявит нарушения, откажет в упрощенной ликвидации. ❗
🛤️ Пошаговая инструкция по упрощенной ликвидации
📄 Подготовка документов и проверка условий: соберите учредительные документы (устав, ОГРН, ИНН). Проверьте отсутствие долгов через личный кабинет на сайте ФНС, реестр МСП и ФССП. Убедитесь, что отчетность сдана, налоги уплачены. Если есть имущество — продайте или распределите его заранее. 🔍
🤝 Принятие решения о ликвидации: проведите собрание участников (или решение единственного учредителя). Оформите протокол или решение о прекращении деятельности в упрощенном порядке. Укажите, что компания соответствует критериям МСП и не имеет долгов. 📝
📤 Подача заявления в ФНС: заполните форму Р15016 (уведомление о ликвидации) с отметкой об упрощенном порядке. Подайте в налоговую инспекцию по месту регистрации ООО (лично, через МФЦ, по почте или электронно с ЭЦП). Госпошлина не требуется. К заявлению приложите решение участников. 🚀
✅ Проверка ФНС и публикация: налоговая проверит документы в течение 5 рабочих дней. Если все в порядке, она сама опубликует информацию о ликвидации в Федресурсе (ЕФРСФДЮЛ) и на своем сайте. С этого момента начинается 3-месячный срок для подачи возражений кредиторами. ⏳
🕒 Ожидание срока на возражения: в течение 3 месяцев кредиторы или заинтересованные лица могут подать возражения в ФНС. Если возражений нет, процедура продолжается. Если есть — перейдете к обычной ликвидации или банкротству. ⚠️
🏁 Исключение из ЕГРЮЛ: по истечении 3 месяцев ФНС выносит решение об исключении ООО из реестра. Вы получите лист записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности. Компания считается ликвидированной. 🎉
Риски: если ФНС выявит долги или несоответствия, процедура прервется, и возможны штрафы. Для помощи в подготовке документов и подаче можно использовать специализированные сервисы, такие как сервис помощи в упрощенной ликвидации Ликвидация 24, где предоставляют консультации, шаблоны и сопровождение. 🛡️
🔄 Обычная (стандартная) ликвидация ООО
Эта процедура подходит для любых ООО, включая те, что не соответствуют критериям упрощенной. Она более бюрократичная, требует публикаций и балансов, занимает от 4 месяцев до года. Обязательно назначьте ликвидатора (может быть директор или внешний специалист). 📈
🛤️ Пошаговая инструкция по обычной ликвидации
🤝 Принятие решения о ликвидации: проведите общее собрание участников (протокол) или решение единственного учредителя. Укажите о добровольной ликвидации, назначьте ликвидатора (или ликвидационную комиссию) и установите сроки. Документ заверьте нотариально, если требуется уставом. 📝
🌐 Публикация в Федресурсе (ЕФРСФДЮЛ): одновременно с другими начальными шагами разместите сообщение о ликвидации на портале fedresurs.ru. Требуется ЭЦП ликвидатора, регистрация на сайте. Срок — 3 дня после решения. Сложности: технические проблемы с ЭЦП, правильное заполнение формы; штрафы за несвоевременность до 50 тыс. руб. Рекомендуется сервис онлайн-публикации Федресурс 24, который автоматизирует процесс и минимизирует риски. ⚠️
📤 Уведомление налоговой инспекции: в течение 3 рабочих дней после решения подайте в ФНС форму Р15016 (уведомление о ликвидации) с приложением протокола/решения. Подача электронно с ЭЦП или лично/по почте. Госпошлина не взимается. ФНС внесет запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации. 🏛️
👥 Уведомление сотрудников и фондов: если есть работники — уведомите их за 2 месяца до увольнения (ст. 180 ТК), выплатите компенсации. Уведомите ПФР, ФСС в течение 3 дней. Зарегистрируйте увольнения. 💼
📰 Публикация в «Вестнике государственной регистрации»: в течение 3 дней после уведомления ФНС подайте заявку на публикацию сообщения о ликвидации в журнале «Вестник» (сайт vestnik-gosreg.ru). Укажите данные ООО, адрес для претензий кредиторов и срок (не менее 2 месяцев). Сложности: нужно правильно оформить заявку, оплатить (около 2500 руб.), прикрепить документы; ошибки приводят к задержкам. Для упрощения можно использовать онлайн-сервис публикации Вестник 24, где помогают с подготовкой и подачей без ошибок. 📢
📧 Уведомление кредиторов и дебиторов: разошлите заказные письма кредиторам с уведомлением о ликвидации и требованием предъявить претензии в двухмесячный срок. Соберите долги от дебиторов. 💸
🔍 Инвентаризация и промежуточный ликвидационный баланс (ПЛБ): проведите инвентаризацию имущества, закройте счета (кроме одного для расчетов). Составьте ПЛБ после истечения срока для кредиторов (не ранее 2 месяцев после публикаций). Утвердите на собрании участников. Подайте в ФНС форму Р15016 с ПЛБ в течение 3 дней после утверждения. 📊
💳 Расчеты с кредиторами: оплатите долги по очередности (ст. 64 ГК): сначала вред жизни/здоровью, затем зарплата, налоги, остальные. Если средств недостаточно — инициируйте банкротство. ⚖️
📈 Окончательный ликвидационный баланс (ОЛБ) и распределение имущества: после расчетов составьте ОЛБ, утвердите на собрании. Распределите оставшееся имущество между участниками пропорционально долям. 🏆
📥 Подача документов на завершение ликвидации: подайте в ФНС форму Р15016 с ОЛБ, квитанцией об уплате госпошлины (800 руб.), справками из фондов об отсутствии долгов. ФНС проверит и выдаст лист записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности (5–10 дней). ✅
🏁 Завершающие действия: закройте банковский счет, уничтожьте печать, сдайте архив в госархив. Храните документы 4 года. 📂
Риски обычной ликвидации: выездные проверки ФНС, претензии кредиторов, штрафы за нарушения. Стоимость — от 20–50 тыс. руб. на публикации и услуги. Если ООО с долгами, рассмотрите альтернативу — банкротство. ❗
Для обеих процедур рекомендуется профессиональная помощь, чтобы избежать ошибок. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к специалистам. 📞
