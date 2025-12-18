Вестник государственной регистрации: как опубликовать объявление в 2026 году

Что такое журнал «Вестник государственной регистрации»

Вестник государственной регистрации — это узкоспециализированный журнал (печатное издание), выходящий с 2004 года в соответствии с законодательством о регистрации бизнеса. Проще говоря, именно в этом официальном журнале по закону размещаются сообщения о ликвидациях, реорганизациях и других юридически значимых событиях в деятельности юридических лиц.

Журнал создан на основании федерального законодательства (например, закон №129-ФЗ) и призван обеспечивать прозрачность: он публикует сведения из ЕГРЮЛ (Единого госреестра юрлиц) и другие данные, которые компании обязаны раскрывать для оповещения заинтересованных лиц.

Публикации в «Вестнике госрегистрации» имеют силу официального уведомления. Это значит, что любые заинтересованные лица (контрагенты, кредиторы, партнеры) могут ознакомиться с планируемыми действиями организации и при необходимости защитить свои права. Например, зная о предстоящей ликвидации компании, кредитор сможет своевременно предъявить свои требования, а партнер — принять меры для минимизации рисков. Таким образом, Вестник государственной регистрации обеспечивает открытость и юридическую безопасность в деловом обороте.