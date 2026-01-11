Компенсация до 10 млн руб. за товарный знак с 6 января 2026 года: почему без регистрации бренд не защищен

Кто получит компенсацию — роль регистрации

Важно: регистрация компании (ООО или ИП) не защищает торговую марку — для этого необходимо официальное свидетельство Роспатента. Исключительное право на товарный знак принадлежит только лицу, на чье имя он оформлен.

Зарегистрированный владелец получает монополию на использование марки и все правовые рычаги защиты. Если фирма не оформила свидетельство, эта привилегия исчезает: право будет у того, кто подаст заявку первым (принцип «первого подавшего»).

Например, если конкурент подаст заявку на ваш бренд «Ромашка» раньше вас, суд признает его правообладателем. В этом случае вам придется сменить название бизнеса и выплатить компенсацию владельцу зарегистрированного знака — вплоть до 5 млн руб. по предыдущей практике.