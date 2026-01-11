Компенсация до 10 млн руб. за товарный знак с 6 января 2026 года: почему без регистрации бренд не защищен

Напомним: товарный знак — это обозначение (слово, изображение или их сочетание) для маркировки товаров или услуг. Роспатент регистрирует словесные знаки (название, слоган), изобразительные (логотипы) и комбинированные знаки. Однако без официальной регистрации бренд юридически не защищен. Если вы не оформили товарный знак через Роспатент, вы не получите ни исключительных прав, ни компенсации за их нарушение.
Новые нормы компенсации за нарушение товарного знака
Закон № 214-ФЗ (от 7 июля 2025 г.) с 4 января 2026 г. вводит для нарушителей интеллектуальных прав компенсацию вместо убытков. Размер выплаты определяет суд: он может составлять от 10 тыс. до 10 млн руб. либо двукратной стоимости контрафактного товара. То есть верхний предел возмещения почти удвоен по сравнению с прежним (максимум 5 млн руб.).
До 10 млн руб. компенсации по иску о нарушении товарного знака (ранее максимум — 5 млн).
Альтернатива сумме: компенсация в размере двукратной стоимости контрафактного товара или стоимости законного использования марки.
Без доказывания убытков: истцу достаточно установить факт нарушения, суд сам определит компенсацию.
Пределы ответственности: минимальная сумма компенсации оставлена на уровне 10 тыс. руб., а для патентных объектов повышена до 50 тыс. руб., что значительно увеличивает риск для нарушителей.
«Ответственность» нарушителя: компенсация взыскивается даже если правонарушитель не знал о наличии вашего товарного знака.
Кто получит компенсацию — роль регистрации
Важно: регистрация компании (ООО или ИП) не защищает торговую марку — для этого необходимо официальное свидетельство Роспатента. Исключительное право на товарный знак принадлежит только лицу, на чье имя он оформлен.
Зарегистрированный владелец получает монополию на использование марки и все правовые рычаги защиты. Если фирма не оформила свидетельство, эта привилегия исчезает: право будет у того, кто подаст заявку первым (принцип «первого подавшего»).
Например, если конкурент подаст заявку на ваш бренд «Ромашка» раньше вас, суд признает его правообладателем. В этом случае вам придется сменить название бизнеса и выплатить компенсацию владельцу зарегистрированного знака — вплоть до 5 млн руб. по предыдущей практике.
Исключительное право принадлежит только зарегистрированному правообладателю.
Принцип «первого подавшего»: длительное пользование брендом не дает преимущество без подачи заявки.
Владелец зарегистрированного знака вправе требовать прекращения нарушений и взыскать компенсацию.
Последствия: конкурент, ставший владельцем вашей марки, может заставить вас переименовать бизнес и выплатить компенсацию (стаж и приоритет при этом не учитываются).
Риски незарегистрированного бренда
Без свидетельства о регистрации ваш бренд остается без официальной охраны и легко становится целью нарушителей. Например, маркетплейсы (Wildberries, Ozon) требуют от продавцов номера ТЗ: без него карточка товара может быть заблокирована по жалобе. Кроме того:
Захват домена: любой может купить домен с названием, похожим на ваш бренд, и привлекать ваших клиентов. Если там продаются некачественные или нелегальные товары, вы потеряете репутацию.
Тайпсквоттинг: регистрация опечаток вашего названия приводит к путанице. Пресечь это может только владелец официально зарегистрированного знака.
Нелицензионная торговля: продавать брендовые товары можно только по лицензии или после легального ввоза (исчерпание прав). В противном случае это считается нарушением исключительных прав.
Конфискация и выплаты: продажа товаров с чужим брендом (контрафакта) часто заканчивается изъятием партии и принудительным возмещением убытков или компенсаций владельцу марки.
Отсутствие защиты: без регистрации вы не можете предъявить иск за нарушение бренда. Суд откажет в рассмотрении — ведь официального правообладателя нет.
⚠️ Поэтому незарегистрированный бренд — прямой риск для бизнеса: вы можете упустить прибыль и сами попасть под судебные претензии.
Регистрация товарного знака с подачей заявки за 24 часа
Полный цикл сопровождения: проверка уникальности, подготовка документов, взаимодействие с Роспатентом
Как зарегистрировать товарный знак: пошагово
Чтобы избежать этих рисков, нужно оформить товарный знак заранее. Регистрация проводится через государственное ведомство (Роспатент). Основные шаги:
Проверка на уникальность: изучите реестр Роспатента — убедитесь, что такой же или схожий знак не зарегистрирован. Одновременно проверьте домены, чтобы гарантировать оригинальность вашего названия.
Подготовка заявки: заполните стандартный бланк Роспатента (ФИПС) и укажите классы товаров/услуг по Международной классификации (МКТУ).
Оплата госпошлины: стоимость зависит от количества классов. За первый класс — минимум 35 000 руб., за каждый дополнительный — около 1 000–3 500 руб.
Подача заявки: отправьте пакет документов в Роспатент любым удобным способом (заказным письмом, через «Госуслуги» или лично). Для электронной подачи нужна усиленная ЭЦП.
После подачи заявка проходит экспертизу (обычно 4–6 месяцев, в сложных случаях до 1,5 лет). Обратите внимание: при выявлении ошибок или низкой различительной способности знака Роспатент может вынести отказ без возврата пошлины.
Инвестиция в безопасность: регистрация ТЗ — это стратегическая инвестиция, а не формальность. Официальный знак укрепляет доверие клиентов и конкурентов и позволяет юридически защитить бренд.
Кто может стать правообладателем: заявителем на ТЗ может быть ИП, ООО и даже физическое лицо.
Срок действия: исключительное право на ТЗ действует 10 лет с подачи заявки. Затем его можно продлевать на следующие 10-летние периоды бессрочно.
Онлайн-регистрация: сервис Патент 24 позволяет подать заявку быстро и получить свидетельство без ошибок.
Помощь специалистов
Если вы хотите не просто защитить свой бренд, но и исключить риски претензий и штрафов за чужие товарные знаки, важно не откладывать регистрацию. Только зарегистрированный знак дает законное право использовать название и логотип — и защищает от возможных исков со стороны правообладателей, включая требования на сумму до 10 млн рублей.
Вывод
С 2026 года за нарушение исключительных прав на товарный знак устанавливаются жесткие санкции: компенсации могут достигать 10 млн руб. Бренд без регистрации не защищен — защищать его могут только официальные правообладатели. Регистрация товарного знака — это не роскошь, а необходимость и стратегическое вложение в безопасность вашего бизнеса. Кроме того, без регистрации в России невозможно начать международную охрану бренда — по Мадридской системе можно защитить только зарегистрированный знак.
Не откладывайте оформление ТЗ — своевременная регистрация может спасти ваш бизнес от многомиллионных рисков. При этом зарегистрированный знак дает вам монополию на бренд и защищает от контрафакта. Начните процедуру регистрации уже сейчас, чтобы обеспечить правовую защиту своего бренда.
