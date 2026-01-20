8101 ОК МП моб
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Онлайн услуги 24
Защита персональных данных
Документы по ФЗ-152: полный перечень обязательных документов для бизнеса в 2026 году

Документы по ФЗ-152: полный перечень обязательных документов для бизнеса в 2026 году

Если ваша компания собирает, хранит или использует персональные данные клиентов, сотрудников, подрядчиков или пользователей сайта — вы уже являетесь оператором персональных данных. А значит, по ФЗ-152 «О персональных данных» обязаны не просто «иметь политику на сайте», а выстроить понятную и подтверждаемую документами систему обработки и защиты ПДн.

В этой статье разберем полный перечень обязательных документов по ФЗ-152 для бизнеса, какие из них должны быть публично на сайте, какие — внутри компании, и что чаще всего становится причиной претензий Роскомнадзора.

Нужно зарегистрироваться в Роскомнадзоре или подать уведомление об обработке персональных данных? Мы оформляем регистрацию оператора ПД под ключ — без ошибок, отказов и лишней бюрократии. Работаем строго по ФЗ-152 и практике проверок Роскомнадзора.

Зарегистрироваться в Роскомнадзоре

Зачем бизнесу документы по ФЗ-152 и что проверяет Роскомнадзор

Главная ошибка предпринимателей — думать, что документы по персональным данным нужны «на всякий случай». На практике документы — это доказательство того, что оператор:

  • законно собирает персональные данные;

  • имеет правовые основания обработки;

  • соблюдает принципы минимизации и безопасности;

  • управляет доступами и рисками;

  • готов к проверке и запросам регулятора.

Роскомнадзор смотрит не только «что написано», но и соответствует ли это реальности: сайт, формы, CRM, кадровые документы, мессенджеры, облака, подрядчики.

Полный перечень документов по ФЗ-152: 3 уровня обязательного минимума

Удобнее разделить документы на три слоя: публичные, организационные и внутренние регламенты/контроль.

Публичные документы на сайте по персональным данным

Это то, что видит пользователь, клиент и проверяющий. В большинстве случаев отсутствие или ошибки в этих документах приводят к рискам по ст. 13.11 КоАП.

1. Политика обработки персональных данных

Документ, который раскрывает:

  • кто является оператором;

  • какие данные собираются;

  • с какой целью и на каком основании;

  • кому передаются данные;

  • как обеспечивается защита и сроки хранения.

Важно: политика должна соответствовать фактическим формам на сайте, а не быть «универсальной заготовкой».

2. Согласие на обработку персональных данных

Согласие должно быть:

  • привязано к конкретной цели (например, обработка заявки);

  • доступно до отправки формы;

  • подтверждаемым (чекбокс, логирование).

Если собираете «чувствительные» категории данных — потребуется письменное согласие в особом формате.

3. Уведомление о cookie и трекинге (если используются)

Если на сайте подключены аналитика, пиксели, коллтрекинг, виджеты — важно корректно информировать пользователя, иначе появляются претензии по прозрачности обработки.

Услуги для операторов персональных данных в соответствии ФЗ №152

Организационные документы оператора персональных данных в компании

Эти документы нужны, чтобы показать: обработка ПДн в компании управляется и контролируется, а не происходит хаотично.

4. Приказ о назначении ответственного за обработку ПДн

Назначается лицо, которое отвечает за соблюдение требований ФЗ-152 и взаимодействие с подразделениями/подрядчиками.

5. Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных

Перед началом обработки оператор подает уведомление и попадает в реестр. Если меняются цели, категории данных, контактные сведения, адреса хранения — нужно вносить изменения.

6. Уведомление о трансграничной передаче (если применимо)

Если вы используете зарубежные сервисы или передаете данные за пределы РФ — может потребоваться отдельный правовой блок и уведомление.

Нужны документы по персональным данным, которые примет Роскомнадзор? Мы разрабатываем полный комплект документов по ФЗ-152, адаптированный под ваш бизнес и сайт — чтобы документы работали в реальности, а не «для галочки».

Получить комплект документов

Внутренний комплект документов по персональным данным (30+ документов)

Именно этот слой чаще всего отсутствует у малого и среднего бизнеса, хотя при проверках он критически важен. Внутренние документы формируют «скелет» системы защиты ПДн.

7. Положение об обработке и защите персональных данных

Это базовый внутренний документ, который описывает правила работы с данными внутри компании.

8. Модель угроз и меры защиты (в зависимости от масштаба)

Закон требует принимать организационные и технические меры защиты ПДн.
Внутри компании это фиксируется документами: что именно сделано, кто отвечает, как контролируется.

9. Регламенты доступа и разграничение прав

Нужно закрепить:

  • кто и к каким данным имеет доступ;

  • на каком основании;

  • как выдаются/отзываются права;

  • как ведется контроль.

10. Журналы и учетные формы

Например:

  • журнал обращений субъектов ПДн;

  • журнал инцидентов;

  • учет носителей и документов;

  • учет выдачи доступов.

11. Договоры и поручения на обработку ПДн с подрядчиками

Если ваши данные обрабатывают CRM, коллтрекинг, облачный сервис, аутсорс-бухгалтерия, маркетинговое агентство — должны быть юридические основания и корректные условия.

12. Порядок реагирования на запросы субъектов ПДн

Закон дает человеку право запросить: какие данные вы храните и что с ними делаете. У вас должен быть документированный порядок, как вы отвечаете и в какие сроки.

Какие документы по ФЗ-152 нужны разным бизнесам

Универсального «пакета на всех» не существует. Перечень зависит от того, какие данные вы обрабатываете и какими способами.

Чаще всего документы требуются, если у вас есть:

  • сайт с формами (заявки, регистрация, подписки);

  • сотрудники (кадровые документы и анкеты);

  • клиентская база (CRM, таблицы, рассылки);

  • мессенджеры и облака в работе;

  • подрядчики, которым вы передаете персональные данные.

Частые ошибки в документах по персональным данным

Чтобы избежать предписаний и штрафов, проверьте себя по этому списку:

  • политика не соответствует сайту и формам;

  • согласие «общее» и не привязано к цели;

  • нет приказа о назначении ответственного;

  • уведомление в Роскомнадзор не подано или устарело;

  • нет документов по подрядчикам и поручению обработки;

  • не учтены облака и мессенджеры;

  • отсутствуют журналы и регламенты доступа.

Услуги для операторов персональных данных в соответствии ФЗ №152

Что делать бизнесу прямо сейчас: мини-чек-лист

Если хотите быстро привести себя в порядок по ФЗ-152, действуйте по шагам:

  1. Проверьте, собираете ли вы персональные данные (сайт, CRM, сотрудники).

  2. Оформите публичные документы: политика + согласия + уведомления на сайте.

  3. Подайте уведомление в Роскомнадзор и проверьте актуальность данных в реестре.

  4. Соберите внутренний комплект документов и регламенты.

  5. Проведите аудит сайта и процессов, чтобы устранить расхождения «на бумаге» и «в реальности».

Соответствие требованиям Роскомнадзора без головной боли:

  • регистрация оператора ПД;

  • документы по ФЗ-152;

  • аудит сайта и процессов;

  • сопровождение при проверках.

Все — под ключ, с юридической ответственностью.

Получить консультацию

Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFGRRNeC

Информации об авторе

Онлайн услуги 24

Онлайн услуги 24

Ваш бизнес под защитой 24/7!

631 подписчик44 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум